Große Kulisse in kleinem Nordderby: HSV Hamburg will Flensburg "lange ärgern"

Mit einem kleinen Nordderby als Nachholspiel startet die 1. Handball-Bundesliga in den Ligaendspurt. Der HSV Hamburg, der abseits des Parketts um die Ligalizenz kämpft, hat die SG Flensburg-Handewitt zu Gast.

» ausführlicher Liveticker: HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt

Rechnerisch geht es bei einer Bilanz von 46:14 Zählern für die SG Flensburg-Handewitt noch um die Meisterschaft oder zumindst die Qualifikation für die EHF Champions League. Doch bei acht Minuspunkten auf den SC Magdeburg und vier Minuszählern auf die Füchse Berlin sind diese Chancen gering, da man auf mehrere Patzer der Konkurrenz hoffen muss.

"Unser Fokus liegt auf morgen und unser Ziel ist es, den HSV zu schlagen", so Flensburgs Trainer Nicolej Krickau am frühen Dienstag vor dem Training seiner Mannschaft: "Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und so unseren dritten Platz bestätigen."

Im DHB-Pokal Anfang Februar siegte Flensburg locker mit 37:25 in Hamburg, doch dieses Ergebnis relativiert der 37-Jährige. „Damals fehlte beim HSV Jacob Lassen und wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht”. Im Hinspiel war der HSV näher dran, unterlag mit 32:37.

Die personellen Sorgen sind bei den Fördestädtern überschaubar, Kay Smits kann weiterhin nicht eingesetzt werden. Simon Pytlick sei nach einer Naseverletzung im Spiel gegen Kroatien ebenso dabei wie Kevin Möller, der vorzeitig vom Nationalteam abgereist war. Auch Teitur Einarsson habe seine Leistenbeschwerden auskuriert.

Hamburg liegt vor der Partie mit 28:32 Zählern auf Platz 9. "Der HSV spielt sehr risikofreudig und an Tagen, wenn ihnen alles gelingt, sind sie daher sehr gefährlich. Sie stehen verdient auf Platz neun", findet Krickau.

HSV-Rückraumspieler Leif Tissier setzt auch auf die Spielstätte Barclays Arena, wo man schon dem THW Kiel einen Zähler abtrotzen konnte und auf eine Kulisse von rund 9.000 Zuschauern setzt: "Wenn wir sehen, wie wir gegen Kiel und andere richtig gute Mannschaften zuletzt in Heimspielen performt haben, wollen wir natürlich auch gegen die Flensburger alles reinwerfen und sie möglichst lange ärgern."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Dyn machte bislang noch keine Angaben über die möglichen Kommentatoren, Moderatoren und Experten für die Partien.

Die Woche beginnt schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast.

Am Freitag startet der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag ist ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften sind im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnen der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wird gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio ist auswärts gefordert. Der SC Magdeburg muss zum HC Erlangen, zeitgleich sind die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielt beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber.

» Livestream HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream MT Melsungen - HSG Wetzlar (DYN)

» Livestream TVB Stuttgart - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream SC DHfK Leipzig - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream VfL Gummersbach - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream Bergischer HC - TBV Lemgo Lippe (DYN)

» Livestream THW Kiel - Frisch Auf Göppingen (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga