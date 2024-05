Bergischer HC möchte in Hamburg den dritten Sieg in Folge

Der Bergische HC konnte mit zwei Siegen zuletzt Selbstvertrauen schöpfen. Hamburg hingegen verlor zuletzt nicht nur das Spiel in Stuttgart, sondern hat noch einen weiteren Langzeitverletzten. Für die Bergischen Löwen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nach den Siegen in Balingen und gegen Erlangen ist die Stimmung im Lager des Bergischen HC hervorragend. Doch die Trendwende hat nicht nur Euphorie entfacht, auch die Faktenlage in der LIQUI MOLY HBL ist nicht mehr ganz so ernüchternd, auch wenn man nach Erlangens Remis gegen Melsungen nicht die Abstiegsränge verlassen kann.

"Wir sind in der komfortablen Situation, nicht rumrechnen zu müssen", sagt BHC-Sportkoordinator Fabian Gutbrod. "Wir müssen bis zum Saisonende so viele Punkte wie möglich holen und schauen dann, was wir dafür bekommen." Gegen Balingen und Erlangen sei das in einer überragenden Art und Weise gelungen, so dass der 35-Jährige überzeugt ist: "Die Mannschaft wird dieselbe Gangart auch in den nächsten Spielen an Tag legen."

"Wir denken von Spiel zu Spiel", möchte Arnor Gunnarsson von etwaigen Szenarien derzeit ohnehin noch nichts wissen. Der Trainer, der mit Markus Pütz und Gutbrod für den Rest der Saison die sportliche Verantwortung trägt, hat nur eins im Kopf: Er möchte beim HSV Hamburg den dritten BHC-Sieg in Folge feiern.

Vor den Hanseaten ist er gewarnt. Sieben Mal in Folge war das Team von Coach Torsten Jansen, der in jungen Jahren beim BHC-Vorgänger SG Solingen spielte, ungeschlagen geblieben, gewann während dieser Phase in Hannover und gegen die MT Melsungen. Zudem holte man gegen den THW Kiel einen Punkt.

Vorigen Sonntag allerdings riss die Serie mit einer deutlichen 26:35-Niederlage beim TVB Stuttgart. Im Vorfeld fielen mit Jens Vortmann, Casper U. Mortensen und Kapitän Niklas Weller drei wichtige Kaderstützen für das Spiel aus. Zudem verletzte sich Tomislav Severec zu Beginn der Partie schwer und wird den Hamburgern in den kommenden Monaten fehlen.

Auch wenn die Niederlage keine tabellarischen Konsequenzen für die Hamburger hatte, will das Team nun mit Moral eine Reaktion zeigen und zurück zu den Tugenden der Vorwochen finden. HSVH-Kreisläufer Dino Corak zeigt sich vor der Partie kämpferisch und sagt: "Das Gute ist, dass wir nach nur wenigen Tagen direkt ein anderes Gesicht zeigen können. Wir haben in jedem Spiel den Anspruch unsere maximale Leistung abzurufen und die werden wir gegen den BHC auch benötigen. Das Spiel vom Sonntag ist aufgearbeitet und jetzt greifen wir wieder neu an."

"Hamburg spielt eine offensive 6:0-Variante, bei der die Halbverteidiger herauskommen und ab und zu auch die Innenverteidiger hoch stehen", sagt Gunnarsson. "Da müssen wir den Ball gut fliegen lassen und unsere Breite nutzen."

Grundsätzlich gilt für den BHC, wie schon in den vergangenen beiden Partien die eigene Stärke aufs Feld zu bringen: "Wir brauchen ein gutes Abwehr-Torhüter-Paket und dann natürlich auch Tempo nach vorne. Es hilft uns sehr, wenn wir einfache Tore machen", betont Gunnarsson, der voraussichtlich auf denselben Kader zurückgreifen kann, der am Sonntag Erlangen geschlagen hat. Demnach fehlen nur die beiden Langzeitverletzten Elias Scholtes und Tom Kare Nikolaisen.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Kommentatoren für die Begegnungen teilte der Anbieter bislang nicht mit. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen.

Am Donnerstagabend empfängt der HSV Hamburg den Bergischen HC. Der Freitag hält zwei Partien bereit, um 19 Uhr stehen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast. Um 20.30 Uhr wird eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen treffen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams trafen in der European League aufeinander.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an.

