Wahrt die TSV Hannover-Burgdorf in Wetzlar die Chance auf Europa?

Im letzten Heimspiel der Saison trifft die HSG Wetzlar auf die TSV Hannover-Burgdorf. Direkt nach der Partie beginnt die Abschlussparty im Foyer. Für acht Spieler ist es der "letzte Tanz" vor den eigenen Zuschauern.

Frank Carstens will mit Wetzlar noch einmal "All In" gehen. IMAGO/Eibner