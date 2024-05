HC Erlangen muss im Abstiegskampf vorlegen

Unterschiedlicher könnte die Gemütslage der beiden Kontrahenten nicht sein. Während die MT Melsungen durch den Einzug ins Final4, Magdeburgs Tabellenführung und dem aktuellen Platz 5 schon praktisch mit der Teilnahme an der EHF European League planen kann, steckt Erlangen nach der jüngsten Niederlage beim Bergischen HC mitten im Abstiegskampf.

Gelingt Johannes Sellin der erste Bundesliga-Sieg? City-Press via Getty Images

» ausführlicher Liveticker: HC Erlangen - MT Melsungen

Mit einem gemütlichen Spaziergang am 1. Mai rechnen die Handballer der MT Melsungen nicht. Passend zum Feiertag wartet auf die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo ein hartes Stück Arbeit in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Anwurf ist um 19 Uhr. Der HC Erlangen stehe mit dem Rücken zur Wand, sagt Adam Morawski: "Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein", ergänzt der MT-Torwart.

Der zuletzt glänzend aufgelegte Schlussmann weiß, worauf es vor allem ankommen wird. Hinter der MT lägen absolute Highlight-Spiele gegen Top-Klubs der Liga, "nun müssen wir auch gegen ein Team aus dem Tabellenkeller voll konzentriert sein", sagt Morawski. Der Gegner, bei dem der Ex-Melsunger Johannes Sellin vor Kurzem zum Cheftrainer befördert wurde, dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Für Erlangen gehe es um alles.

Für den 29 Jahre alten Polen geht es allerdings auch um etwas. Der Keeper möchte den tollen Lauf fortsetzen und die verbleibenden vier Saisonspiele allesamt gewinnen. "Wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen. Und wenn wir so viel Energie auf die Platte bringen wie zuletzt, mache ich mir keine Sorgen."

Der HC Erlangen hatte sich vergangene Woche von Hartmut Mayerhoffer getrennt. Das Debüt von Johannes Sellin misslang allerdings in Wuppertal. Für Verwirrung sorgte hingegen Geschäftsführer Rene Selke, der angesprochen auf die Gültigkeit der Verträge für die 2. Bundesliga erklärte: "Ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich mit diesem Szenario null beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit dem heutigen Spiel und danach beschäftigen wir uns mit Mittwoch (Anm. d. Red.: 1. Mai) und der MT Melsungen im Heimspiel. Alles andere kommt danach. Deshalb kann ich die Frage so wirklich nicht beantworten."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Kommentatoren für die Begegnungen teilte der Anbieter bislang nicht mit. Der 31. Spieltag beginnt schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen.

Am Donnerstagabend empfängt der HSV Hamburg den Bergischen HC. Der Freitag hält zwei Partien bereit, um 19 Uhr stehen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast. Um 20.30 Uhr wird eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen treffen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams trafen in der European League aufeinander.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an.

» Livestream HC Erlangen - MT Melsungen (DYN)

» Livestream HSV Hamburg - Bergischer HC (DYN)

» Livestream Frisch Auf Göppingen - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - ThSV Eisenach (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HSG Wetzlar - THW Kiel (DYN)

» Livestream TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga