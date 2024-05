Schickt Eisenach den HBW Balingen-Weilstetten in die 2. Liga?

Mit Erlangens Remis gegen Melsungen ist klar, bei einer Niederlage gegen den ThSV Eisenach steht der HBW Balingen-Weilstetten endgültig als Absteiger fest. Die Gallier haben sich vom bisherigen Chefcoach Jens Bürkle, Nachfolger Matthias Flohr ist bis zum Sommer noch beim Zweitligisten TSV Bayer Dormagen gebunden. So wird Tobias Hotz gemeinsam mit Micha Thiemann versuchen ein Erfolgserlebnis zu schaffen.

» ausführlicher Liveticker: HBW Balingen-Weilstetten - ThSV Eisenach

"Wir liegen nach 30 Spieltagen drei Punkte über dem Strich, das hätte vor der Saison kaum einer gedacht", beleuchtet Rene Witte, der Geschäftsführer des ThSV Eisenach, die Lage. "Wir haben alles selbst in der Hand", blickt Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf die noch vier zu absolvierenden Punktspiele. Nach der Heimniederlage gegen Lemgo wollen die Thüringer eine Reaktion zeigen.

Direkt nach der Winterpause schien es so, als ob der HBW Balingen-Weilstetten die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte noch holen könnte. Nach dem Derbysieg gegen FRISCH AUF! Göppingen und dem Auswärtssieg in Wetzlar war das rettende Ufer wieder in greifbarer Nähe. Es folgten 8 Niederlagen in Folge. Nach der 21:25-Niederlage im Heimspiel gegen den Bergischen HC trennte sich der HBW Balingen-Weilstetten nach mehr als 6 Jahren von Cheftrainer Jens Bürkle.

"Gegen den TBV Lemgo Lippe haben wir nicht gut gespielt", reflektiert Rene Witte die jüngste 25:30-Heimniederlage. "Uns fehlte auch ein Stück der uns zuvor auszeichnenden Mentalität", erklärt Misha Kaufmann. Seine Mannschaft habe die Tage nach der Heimniederlage gegen die Lipperländer genutzt, "den Kopf auf Linie zu bringen, um wieder anzugreifen". "Es gilt, die letzten 4 Spiele alles rauszuhauen, die Kräfte zu bündeln, die letzten Reserven zu mobilisieren", betonen Rene Witte und Misha Kaufmann.

Bis auf den langzeitverletzten Jannis Schneibel sind alle an Deck. "Wir haben uns wie stets akribisch auf diese Partie vorbereitet, wollen fighten und kämpfen, um zwei Punkte mitzunehmen", unterstreicht Misha Kaufmann. Er weiß natürlich auch mit Blick auf den Gastgeber, dass jeder Trainerwechsel eine Reaktion bei der betreffenden Mannschaft auslöst.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Kommentatoren für die Begegnungen teilte der Anbieter bislang nicht mit. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Am Donnerstagabend empfing der HSV Hamburg den Bergischen HC.

Der Freitag hält zwei Partien bereit, um 19 Uhr stehen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast. Um 20.30 Uhr wird eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen treffen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams trafen in der European League aufeinander.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an.

» Livestream HC Erlangen - MT Melsungen (DYN)

» Livestream HSV Hamburg - Bergischer HC (DYN)

» Livestream Frisch Auf Göppingen - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - ThSV Eisenach (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HSG Wetzlar - THW Kiel (DYN)

» Livestream TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga