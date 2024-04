ThSV Eisenach hat die 20-Punkte-Marke im Blick

Die 1. Handball-Bundesliga geht in den Endspurt, der ThSV Eisenach will im Duell mit dem TVB Stuttgart die Marke von 20 Pluspunkten knacken und dem Klassenerhalt einen weiteren Schritt näher kommen. Diese Marke haben die Wild Boys schon geschafft, endgültig sicher ist der Ligaverbleib für die Schwaben noch nicht.

"Wir belegen Platz 16. Doch das ist nur eine schöne Momentaufnahme. Mit 18 Punkten werden wir die Liga wohl nicht halten. Zieht bei uns das Gefühl ein, schon durch zu sein, das könnte uns teuer zu stehen kommen", warnt Eisenachs Trainer Misha Kaufmann.

Eigentlich wollte der TVB Stuttgart unter die Top-Ten der Liga, kann auf einen sehr erfahrenen Kader zurückgreifen, mit Torhüter Silvio Heinevetter, dem Rückraum-Rechten Kai Häfner und Abwehrspezialist Jan Forstbauer, der in der Saison 2014/2015 das Trikot des ThSV Eisenach trug.

"Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht maximal enttäuscht. Den Saisonstart hätten wir uns sicher etwas anders vorgestellt und auch die Ausbeute bei Auswärtsspielen muss besser werden, um an den Top-Ten-Plätzen anzuklopfen. Auf der anderen Seite haben wir bei unseren Heimspielen schon einige sehr gute Leistungen und Ergebnisse erzielen können und wollen in den restlichen Partien der Saison auch noch zu weiteren Punkten kommen", erklärt Michael Schweikardt, der Coach des TVB Stuttgart.

"Wir sind heiß auf dieses Match, wollen unseren Fans, die uns in den Auswärtsspielen so prachtvoll unterstützt haben, was zurückgeben. Ich nehme dazu unsere Mannschaft in die Pflicht", so Kaufmann und Michael Schweikardt betont: "Wir freuen uns auf das Spiel. Die Spieler wissen, was auf sie zukommt, und keiner wird von der Spielweise und Atmosphäre in Eisenach überrascht sein."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Samstagabend ab 19 Uhr kommentiert Lennart Wilken-Johannes die Begegnung zwischen dem ThSV Eisenach und dem TVB Stuttgart. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

