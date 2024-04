Bergischer HC mit Coach-Debüt in Schlüsselspiel bei Balingen

Kellerduell in der 1. Handball-Bundesliga - Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hat am Freitagabend (19. April, 19 Uhr - live bei Dyn) den Vorletzten Bergischer HC zu Gast. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, niemand kann sich eine Niederlage leisten.

Die Ausgangslage ist klar. Der Bergische HC holte bislang 13:43 Zähler, der HBW Balingen-Weilstetten zwei Zähler weniger. Zwei Siege weniger, dafür zwei Unentschieden mehr holten die Gallier von der Alb im bisherigen Saisonverlauf. Dabei war den Süddeutschen zum Saisonbeginn sogar ein 28:27-Sieg beim BHC gelungen.

Das rettende Ufer ist für beide Teams schon weit weg, der ThSV Eisenach holte 18:38 Punkte und steht aktuell auf Rang 16, dem ersten Nichtabstiegsplatz. Gewinnen die Thüringer am Samstag ihr Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, haben sowohl der ThSV wie auch die Schwaben je 20 Pluspunkte. Doch fernab aller Ergebnisse auf den anderen Plätzen, bei einer Heimniederlage gegen den BHC wäre der Klassenerhalt für die Gallier bei sieben Zählern Unterschied nur noch theoretisch zu schaffen.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass der HBW Balingen-Weilstetten in der kommenden Saison nochmals in der stärksten Liga der Welt mit von der Partie sein wird, tendiert seit den Niederlagen gegen den SC DHfK Leipzig und zuletzt beim VfL Gummersbach gegen Null", schreibt der Club aus Baden-Württemberg selbst zur Ausgangslage schon vor der Partie, betont aber auch: "Vorzeitig aufgeben ist aber für Trainer Jens Bürkle und seine Mannschaft keine Option."

» Kann am Freitag schon der erste Bundesliga-Absteiger feststehen?

"Natürlich ist es das Ziel in Balingen zu gewinnen. Aber es ist nicht einfach in Balingen zu spielen", sagt der neue BHC-Trainer Arnor Thor Gunnarsson, der die Nachfolge des freigestellten Jamal Naji antritt, vor dem Schlüsselspiel. "Was wir jetzt brauchen ist ein freier Kopf und den Spaß Handball zu spielen. Es gibt nichts besseres als in einer kleinen, vollen Halle mit toller Stimmung Handball zu spielen. Darauf habe ich mich schon immer gefreut, als ich noch Spieler war und das müssen wir nun auch als Mannschaft schaffen."

Gunnarsson, nun im Trainerteam mit Markus Pütz und Fabian Gutbrod hat die Spieler in die Planungen einbezogen. "Noch vor dem Training haben wir uns mit den Abwehrspielern und Torhütern getroffen, um Videos anzusehen. Da hat jeder gesagt, was er da erkannt hat. Wir versuchen, jeden Kopf zu nutzen."

In Bezug auf Balingen nennt Gunnarsson Filip Vistorop als Kopf des Angriffsspiels. Besonderes Augenmerk habe er auch auf Elias Huber. "Er ist sehr schnell und kann überraschen. Da müssen wir aufpassen", betont der Isländer, der nicht weiß, ob Jona Schoch spielt, der zuletzt ausgefallen war.

"Ein hochklassiges Spiel darf man am Freitagabend in der Balinger SparkassenArena sicher nicht erwarten, aber beide Mannschaften werden kämpferisch alles in die Waagschale werfen, um nach dem letzten noch möglichen Strohhalm zu greifen", umreißt Balingen die Ausgangslage.

Klarer ist die Situation im BHC-Kader. Neben Elias Scholtes und Tom Kare Nikolaisen fehlt definitiv Linus Arnesson aufgrund einer Daumenverletzung. "Bei Eloy Morante Maldonado müssen wir spontan gucken, ob es eine Chance gibt", sagt Gunnarsson. Der Spielmacher hat sich eine Reizung der Plantarfaszie unter dem Fuß zugezogen.

Djibril M'Bengue hat immer mal wieder Knieprobleme, hat aber trainiert und ist dabei. Aron Seesing hingegen könnte nach langem Ausfall (Schulter-OP) zu seinem Comeback kommen. Gunnarsson: "Ich denke, er fährt mit, aber fühlt sich noch nicht richtig wohl. Deshalb möchte ich keinen Druck in irgendeiner Form auf ihn ausüben."

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Freitag um 19 Uhr hat der HBW Balingen-Weilstetten den Bergischen HC zu Gast, Dyn hat den Kommentator noch nicht festgelegt. Eine Stunde später erfolgt der Anwurf beim ersten Spitzenduell des Wochenendes. Wenn die SG Flensburg-Handewitt den SC Magdeburg empfängt, dann wird Gari Paubandt kommentieren. Dyn deckt die Begegnung zusätzlich durch Moderatorin Anett Sattler und Experte Stefan Kretzschmar ab.

Am Samstagabend ab 19 Uhr kommentiert Lennart Wilken-Johannes die Begegnung zwischen dem ThSV Eisenach und dem TVB Stuttgart. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (RBB)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (NDR)

» Livestream HSV Hamburg - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC DHfK Leipzig (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga