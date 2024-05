Gummersbach setzt in Berlin auf "schnelle Tore"

Die Füchse Berlin müssen für die Qualifikation zur EHF Champions League in der kommenden Saison noch absichern, der VfL Gummersbach kämpft hingegen um Rang 6 und die Chance auf eine etwaige Europapokalteilnahme. Zusätzliche Brisanz erhält das Duell aufgrund des Hinspiels.

Die Füchse Berlin gehen mit einer Bilanz von 50:10 Zählern in den Ligaendspurt, der VfL Gummersbach konnte 35:23 Punkte holen. Es ist das dritte Aufeinandertreffen beider Vereine in dieser Saison. Nach dem 30:30-Unentschieden im Hinspiel, folgte Anfang Februar im DHB-Pokal der 31:29-Sieg der Berliner im Viertelfinale.

"Ich erwarte ein schweres Spiel bei einer Top-Mannschaft. Wir alle wissen, wie gut Berlin ist, aber natürlich haben auch wir unsere Pläne", erklärt VfL-Linksaußen Tilen Kodrin im Vorfeld der Partie. "Um in Berlin zu gewinnen, muss die ganze Mannschaft eine super Leistung bringen und so wenige Fehler wie möglich machen."

"Ich erwarte ein sehr temporeiches Spiel. Gummersbach versucht wirklich, aufs Tempo zu drücken", so Berlins Trainer Jaron Siewert, der auf das Umschaltspiel der Oberberger verweist. "Da müssen wir uns sehr sputen im Rückzug, denn der beste Rückzug ist ein guter Angriff, selber Tore machen, eine hohe Effizienz an den Tag legen, und dann müssen wir ähnlich gut verteidigen wie in Nantes."

"Gegen Wetzlar haben wir sehr gut gespielt. Unsere Abwehr war stark, das hat auch unseren Torhütern geholfen und wir haben viele schnelle Tore gemacht. Das ist unser Match-Plan und den müssen wir versuchen weiterzuverfolgen", so Tilen Kodrin weiter.

"Gummersbach steht nicht umsonst oben auf Platz sechs, machen sich Hoffnung aufs internationale Geschäft. Sie haben sich nach einem durchwachsenen Saisonstart sehr gut gefangen. Wir haben in Gummersbach gesehen, wie schwer es ist, gegen sie zu bestehen, und auch im Pokal-Viertelfinale war es bis in die Endphase eine enge Partie. Wir sind gewarnt, aber wollen vor unseren Fans wieder eine sehr gute Performance bieten", so Siewert abschließend.

Für die beiden Topscorer der Füchse Berlin könnte es eine historische Partie werden: Lasse Andersson hat derzeit 194 Tore auf dem Konto und steht vor seinem 200. Tor in dieser Saison, und Mathias Gidsel könnte den Bundesliga-Rekord mit den meisten Feldtoren in einer Saison knacken.

Der Welthandballer des Jahres führt mit 241 Toren die Torschützenliste der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga an. Seine herausragende Stellung wird dadurch untermauert, dass er ohne einen einzigen Siebenmeter auskommt. 248 Feldtore schaffte der Koreaner Kyung-Shin Yoon in seiner Rekordsaison 2000/01, wo er mit 324/76 Treffern am Ende Torschützenkönig wurde - dies allerdings in einer Saison mit 38 Partien.

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Am Donnerstagabend empfing der HSV Hamburg den Bergischen HC.

Der Freitag hielt zwei Partien bereit, um 19 Uhr standen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach.

Die SG Flensburg-Handewitt hatte am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast. Um 20.30 Uhr wurde eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen trafen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams duellierten sich schon in der European League.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist.

Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an.

