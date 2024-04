Hendrik Pekeler vor Füchse-Spiel: "Wir haben noch nie ein Spiel abgeschenkt"

Am Freitagabend wurden die Füchse Berlin in der Tabelle der Handball Bundesliga von Magdeburg überholt, kann der Hauptstadtclub nun mit einem Sieg im Duell mit dem Rekordmeister sich die Pole Position zurückholen und die Qualifikation für die Champions League praktisch absichern?

Hendrik Pekeler will trotz bescheidener Ausgangslage das Duell in Berlin nicht abschenken Sascha Klahn

Das letzte Heimspiel gegen Kiel konnten die Füchse im Oktober letzten Jahres fulminant mit 34:26 gewinnen, im März 2022 gelang zuvor der erste Auswärtssieg im hohen Norden (31:27). Im Hinspiel und damit letzten Duell der beiden Top-Teams unterlagen die Füchse auswärts mit 26:30 (14:10). Für das Team von Trainer Jaron Siewert war es die erste von bisher nur zwei Niederlagen in dieser Saison.

"Es wird ein unglaublich schweres Spiel", erklärt Hendrik Pekeler, Abwehrchef des THW Kiel. "Die Füchse spielen eine unglaublich gute Runde, sind noch voll im Meisterschaftsrennen - im Gegensatz zu uns. Hinzu kommt, dass wir uns in den vergangenen Jahren in Berlin immer unglaublich schwer getan haben und selten die zwei Punkte mitnehmen konnten. Das werden wir versuchen, am Sonntag zu ändern."

"Wenn Du ein Wochenende mit zwei Niederlagen spielst, tut das erstmal weh. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen und nach dem ersten Halbfinale war die Enttäuschung schon sehr groß, den Pokal nicht mehr holen zu können. Aber wir haben vorher sechs Spiele in 14 Tagen mit Bravour gemeistert, und dieses eine Wochenende wird uns nicht aus der Bahn werfen", so Jaron Siewert mit Blick auf den Frust nach dem REWE Final4.

Der Berliner Trainer betont: "Den Eindruck habe ich auch bei allen Spielern. Sie sind sich bewusst, dass wir eine Titelchance verloren haben, aber sie wissen auch, dass wir noch zwei Titel erreichen können. Dafür sind die nächsten zwei Wochen entscheidend, und die Motivation wieder extrem groß, in der Bundesliga dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten, und in der European League bestmöglich das Final4 zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass wir gegen Kiel gewinnen, dass wir die volle Max-Schmeling-Halle zum Beben bringen, und dass wir die Emotionen entfachen, die uns über die letzten Heimspiele getragen haben."

"Wenn wir in Berlin punkten, kann uns das in Dingen Selbstvertrauen nach vorn katapultieren. Und das würde uns dann auch in Montpellier helfen", ist Kiels Linksaußen Rune Dahmke überzeugt und Pekeler betont: "Wir haben noch nie ein Spiel abgeschenkt, wir sind noch nie mit angezogener Handbremse in ein Spiel gegangen. Das werden wir auch am Sonntag nicht tun."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (RBB)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (NDR)

» Livestream HSV Hamburg - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC DHfK Leipzig (DYN)

