Bergischer HC will in Berlin "bestmögliche Leistung zeigen"

Die Spielzeit der Füchse Berlin ist so gut wie entschieden, nach oben und unten geht es für den Hauptstadtclub im letzten Heimspiel der Saison nur noch um die sportliche Ehre und einen schönen Abschluss vor den eigenen Fans. Ganz anders die Lage für Gegner Bergischer HC, der im Abstiegskampf unbedingt punkten muss.

» ausführlicher Liveticker: Füchse Berlin - Bergischer HC

"Tabellarisch geht es für uns um nichts mehr. Dennoch gibt es sportliche Anreize und Faktoren, die für uns eine große Motivation darstellen. An allererster Stelle, dass es das letzte Heimspiel ist. Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben - da sind wir neben Magdeburg die einzige Mannschaft sein, der das in dieser Saison gelungen ist", betont Berlins Coach Jaron Siewert.

Neben Berlin ist der Bergische HC auch in seinem letzten Heimspiel am Sonntag von der SG Flensburg-Handewitt gefordert. "Wir treffen auf zwei Weltklasse-Mannschaften", sagt BHC-Coach Arnor Thor Gunnarsson. "Wie gut beide sind, haben wir in dieser Saison und auch im Finale der European League gesehen."

Die Ausgangslage für die beiden Clubs interessiert den Isländer nicht. "Ich weiß nicht, ob uns das helfen kann", meint Gunnarsson. "Erstens sind das alles Profis, zweitens werden sich die Berliner in ihrem letzten Heimspiel mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden wollen. Letztlich müssen wir auf uns gucken und unsere bestmögliche Leistung zeigen."

Personell wird sich im Vergleich zum Match gegen Lemgo voraussichtlich nichts beim BHC ändern. Elias Scholtes und Tom Kare Nikolaisen fehlen, der Rest des Teams ist dabei. Gunnarsson: "Djbril M'Bengues Knie konnten wir ein paar Tage Pause gönnen, aber er ist jetzt auch wieder voll im Training. Positiv ist auch die Entwicklung von Aron Seesing - es wird immer besser bei ihm."

Für vier Berliner Spieler ist es das letzte Heimspiel im Füchse-Trikot: Neben Hans Lindberg werden Marko Kopljar, Keno Jacobs und Viktor Kireev ihr letztes Spiel in der Max-Schmeling-Halle bestreiten.

"Die wirkliche Bedeutung und Größe begreift man oft erst, wenn man etwas nicht mehr hat. Das gilt auch in Bezug auf Hans", so Siewert. "Er hat sich durch seine Erfolge und durch seine Art und Weise ein Denkmal aufgestellt in der Bundesliga - unter anderem mit dem Torrekord. Mit Hans wird uns viel Erfahrung, viel Persönlichkeit und viel Siegermentalität verloren gehen."

"Ich hatte über die ganze Saison großen Spaß und persönlich fühle mich sehr gut mit Blick auf Donnerstag. Dazu, dass es mein letztes Heimspiel sein wird, kann ich gar nicht die richtigen Worte finden. Die ganze Zeit hier bleibt mir als Highlight in Erinnerung", erklärt Marko Kopljar.

Das Hinspiel im Düsseldorfer PSD-Bank-Dome entschieden die Füchse im September mit 34:30 für sich. Die letzte Niederlage gegen die Bergischen Löwen mussten die Berliner im Mai 2023 hinnehmen (30:34).

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Mit zwei kompletten Spieltagen hat jeder Erstligist noch einmal ein Heimspiel.

Gleich mit sechs Partien am Mittwoch startete Dyn eine Konferenz, Finn-Ole Martins und Experte Pascal Hens waren praktisch vier Stunden im Einsatz. Fünf Partien werden um 19 Uhr angeworfen. Der HSV Hamburg empfing den ThSV Eisenach, der HC Erlangen hatte den TVB Stuttgart zu Gast. Der THW Kiel wollte im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig eine Reaktion auf die Pleite von Gummersbach zeigen.

Die TSV Hannover-Burgdorf musste seine Chancen auf die European League bei der HSG Wetzlar wahren und Absteiger HBW Balingen-Weilstetten reiste ein letztes Mal auswärts zum TBV Lemgo Lippe. Im späten Spiel ab 20.30 Uhr forderte Frisch Auf Göppingen dann die MT Melsungen. Kommentatoren für die Mittwochspartien hat Dyn noch nicht verkündet.

Am Donnerstag um 19 Uhr wird Gari Paubandt das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach kommentieren. Beim letzten Heimspiel von Uwe Gensheimer in der Mannheimer SAP-Arena gegen den neuen Deutschen Meister SC Magdeburg ab 20.30 Uhr werden Markus Götz als Kommentator und Anett Sattler als Moderatorin live dabei sein. Zudem muss zeitgleich im Abstiegskampf der Bergische HC zu den Füchsen Berlin.

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen, die Kommentatoren stehen noch nicht fest. Für das Final4 der Champions League der Frauen am Wochenende schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

Mittwoch, 29.05.24

» Livestream HBL-Konferenz am Mittwoch (DYN)

» Livestream HSV Hamburg - ThSV Eisenach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream THW Kiel - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream TBV Lemgo-Lippe - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen (DYN)

Donnerstag, 30.05.24

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - Bergischer HC (DYN)

Sonntag, 02.06.24 um 16.30 Uhr

» Livestream TBV Lemgo - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen (DYN)

» Livestream MT Melsungen - THW Kiel (DYN)

» Livestream Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - HSG Wetzlar (DYN)

