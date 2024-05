Frisch Auf Göppingen: Gegen SC DHfK Leipzig "ein anderes Gesicht zeigen"

Vier Punkte trennen Frisch Auf Göppingen auf Rang 12 vom SC DHfK Leipzig, der vor dem Spieltag Rang 8 innehatte. Die Württemberger haben den Klassenerhalt praktisch schon in der Tasche, rechnerisch fehlen dem Traditionsverein noch zwei Zähler für endgültige Planungssicherheit.

"In der Tabelle geht es um uns herum eng zu. Wir möchten gerne noch einige Punkte sammeln, um Plätze gutzumachen. Bezogen auf das letzte Auswärtsspiel in Hannover gibt es ganz sicher Steigerungspotential, vor allem auch in der Körpersprache. Ich bin mir sicher, dass wir eher an das Wetzlar-Spiel anknüpfen und uns verbessert zeigen werden", erklärt Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne die Ausgangslage.

Bei den Württembergern wirkt noch das jüngste Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf (26:33) nach. "Im Spiel gegen Leipzig brauchen wir ein anderes Gesicht. Wir möchten mit dem Wille antreten, den Gegner zu bekämpfen. Unser Hauptaspekt wird dabei die eigene Leistung sein, mit der wir zu Hause einen guten und emotionalen Handball anstreben. Der SC DHfK Leipzig hat eine ausgeglichen gut besetzte Mannschaft, insbesondere auch im Rückraum um den variablen Spielmacher Luca Witzke. Und sie spielen mit hohem Tempo und flexiblen Abwehrsystemen. Darauf müssen wir uns einstellen", erklärt Göppingens Trainer Markus Baur.

"Frisch Auf Göppingen ist eine robuste Mannschaft. Zudem sind die Göppinger in der Liga für ihre Heimstärke bekannt, denn sie haben fast all ihre Punkt in eigener Halle gesammelt. Andererseits haben wir in diesem Kalenderjahr unsere Konstanz sehr verbessert und uns in allen Spielen vernünftig präsentiert. Das wollen wir auch in Göppingen beibehalten und uns weiter verbessern", sagt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

Die Leipziger sind vor dem Gegner aus Göppingen mehr als gewarnt. Am 7. Spieltag mussten sich die Sachsen zu Hause mit 33:35 geschlagen geben. Dabei hatte Leipzig einen zwischenzeitlichen Acht-Tore-Rückstand (15:23) innerhalb von nur 15 Minuten in eine Führung umgemünzt. Am Ende wurde der SC DHfK für die starke Aufholjagd nicht belohnt und stand mit leeren Händen da.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Kommentatoren für die Begegnungen teilte der Anbieter bislang nicht mit. Der 31. Spieltag begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Am Donnerstagabend empfing der HSV Hamburg den Bergischen HC.

Der Freitag hält zwei Partien bereit, um 19 Uhr stehen sich Frisch Auf Göppingen und der SC DHfK Leipzig gegenüber. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgt der Anwurf bei der Partie HBW Balingen-Weilstetten gegen ThSV Eisenach.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Samstag ab 19 Uhr den TVB Stuttgart zu Gast. Um 20.30 Uhr wird eine weitere Partie angeworfen, die Rhein-Neckar Löwen treffen bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr auf die TSV Hannover-Burgdorf, beide Teams trafen in der European League aufeinander.

Am Sonntag hält das Programm drei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Ab 16.30 Uhr stehen sich die HSG Wetzlar und der THW Kiel gegenüber. Zum Abschluss des Spieltags tritt ab 18 Uhr der SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe an.

