Frisch Auf Göppingen in Bestbesetzung gegen anschlagene MT Melsungen

Frisch Auf Göppingen ist Schlusslicht im unteren Mittelfeld, die MT Melsungen hingegen will ihre Saison unterstreichen und den fünften Platz weiter festigen. Die Nordhessen reisen aber auch mit personellen Sorgen unter den Hohnenstaufen.

Der VfL Gummersbach ist in Schwung gekommen, mit dem Kantersieg über den THW Kiel sind die Oberberger plötzlich nur zwei Zähler hinter der MT Melsungen und besitzen die bessere Tordifferenz. Mit Elvar Örn Jonsson, Arnar Freyr Arnarsson und Domagoj Pavlovic fallen drei Rückraumspieler definitiv aus und auch hinter David Mandic steht aufgrund von muskulären Problemen ein Fragezeichen.

Göppingen hat den Klassenerhalt gesichert, kämpft nun im Ligaendspurt um die bestmögliche Abschlussplatzierung und das in Bestbesetzung. "Stand heute möchten alle Spieler das letzte Heimspiel der Saison bestreiten. Wir sollten zuerst auf unsere eigene Leistung schauen und möglichst stabil und konzentriert antreten. Wenn uns eine bessere Abschlussquote gelingt, dann ist ein Heimsieg im letzten Saison-Heimspiel möglich", erklärt der Sportliche Leiter Christian Schöne im Vorfeld.

"Wir haben es am Mittwoch mit einer TOP-6-Mannschaft zu tun, die mit erfahrenen und hochkarätigen Spielern besetzt ist. Insbesondere die Transfers von Dainis Kristopans und Spielmacher Erik Balenciaga haben die MT vorangebracht. Wir brauchen eine gute Leistung, müssen die Achse Spielmacher-Kreis in den Griff bekommen und das Melsunger Tempospiel stoppen. Im Angriff möchten wir mutig spielen und die großgewachsene MT-Abwehr in Bewegung bringen", blickt Göppingens Chefcoach Markus Baur in seinem letzten Heimspiel voraus.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Mit zwei kompletten Spieltagen hat jeder Erstligist noch einmal ein Heimspiel.

Gleich mit sechs Partien am Mittwoch startet Dyn eine Konferenz, Finn-Ole Martins und Experte Pascal Hens sind praktisch vier Stunden im Einsatz. Fünf Partien werden um 19 Uhr angeworfen. Der HSV Hamburg empfängt den ThSV Eisenach, der HC Erlangen hat den TVB Stuttgart zu Gast. Der THW Kiel will im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig eine Reaktion auf die Pleite von Gummersbach zeigen.

Die TSV Hannover-Burgdorf will seine Chancen auf die European League bei der HSG Wetzlar wahren und Absteiger HBW Balingen-Weilstetten reist ein letztes Mal auswärts zum TBV Lemgo Lippe. Im späten Spiel ab 20.30 Uhr fordert Frisch Auf Göppingen dann die MT Melsungen. Kommentatoren für die Mittwochspartien hat Dyn noch nicht verkündet.

Am Donnerstag um 19 Uhr wird Gari Paubandt das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach kommentieren. Beim letzten Heimspiel von Uwe Gensheimer in der Mannheimer SAP-Arena gegen den neuen Deutschen Meister SC Magdeburg ab 20.30 Uhr werden Markus Götz als Kommentator und Anett Sattler als Moderatorin live dabei sein. Zudem muss zeitgleich im Abstiegskampf der Bergische HC zu den Füchsen Berlin.

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen, die Kommentatoren stehen noch nicht fest. Für das Final4 der Champions League der Frauen am Wochenende schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

Mittwoch, 29.05.24

