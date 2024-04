Frisch Auf Göppingen: Rückraumspieler gegen HSG Wetzlar vor Comeback

Mittelfeldduell in der 1. Handball-Bundesliga, die HSG Wetzlar reist zu Verfolger Frisch Auf Göppingen. Nach einer wechselhaften Saison trennen den Dreizehnten und den Elften gerade einmal zwei Pluspunkte. Mit einem Auswärtssieg könnten die Mittelhessen sich im Rennen um einen einstelligen Tabellenplatz zurückmelden, Frisch Auf könnte sich weiter von der Abstiegszone lösen.

Nach zuvor vier Niederlagen in Folge war die HSG Wetzlar gegen die Rhein-Neckar Löwen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Hinspiel konnten die Mittelhessen im September mit 29:24 gewinnen, damals holte man am fünften Spieltag die ersten Bundesligapunkte der Saison. Nun stehen sich beide Teams am 29. Spieltag bei noch sechs ausstehenden Partien, gegenüber.

Frisch Auf Göppingen unterlag zuletzt den Füchsen Berlin mit 27:32, dennoch ist man weiterhin acht Pluspunkte vom ersten Abstiegsrang entfernt. "Auf der Leistung und Stimmung vom Spiel gegen Berlin können wir aufbauen. Auf diesem Level möchten wir weiter agieren, dann kann ein Erfolg gegen Wetzlar folgen. In der Liga kann man sich mit einem Blick nach unten nicht sicher sein, da können auch noch kuriose Ergebnisse folgen, daher sollten wir voll konzentriert sein, um so schnell wie möglich weitere Punkte sammeln", mahnt Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne.

"Das Heimspiel gegen Berlin war kämpferisch sehr gut, aber wir waren auch in der Abwehr und im Tor gut und konnten Berlin lange fordern. Wenn wir vieles von dem am Donnerstag wiederholen, werden wir gegen Wetzlar eine gute Chance haben. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Wetzlar vor unseren Zuschauern und wir sind auch optimistisch, dass wir es besser machen können als im Hinspiel", ist Cheftrainer Markus Baur überrzeugt.

Fraglich sei bei den Hausherren nur der Einsatz von Josip Sarac, dafür kommt Oskar Neudeck wieder zurück. "Ich bin seit letztem Montag wieder im Training dabei und bin froh, dass ich nach der langen Verletzungszeit endlich wieder dabei sein kann. Ich fühle mich gut, auch nach der Belastung. Ich hoffe darauf, bald auch wieder im Wettkampf eingreifen zu können", so der Youngster.

Frisch Auf Göppingen produziert erneut eine Spieltagsshow, die in den 60 Minuten vor dem Spiel und ab 15 Minuten nach Spielende spannende Interviews, Hintergrundberichte und Analysen zur Partie bietet. Als Ergänzung dazu wird es am Spieltag erneut das FRISCH AUF!-Fanradio geben, welches direkt an das Warm Up anschließt und nach Spielende in die Cool Down-Show übergeht. Die Ausstrahlung beider Formate erfolgt live über den YouTube-Kanal von FRISCH AUF! und die Homepage des Medienpartners filstalwelle sowie beide Facebook-Seiten.

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Der Spieltag beginnt am Donnerstag um 19 Uhr mit drei Partien. Die Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und der HSG Wetzlar kommentiert Markus Götz, Florian Naß meldet sich von der Begegnung Rhein-Neckar Löwen gegen MT Melsungen und Markus Herwig ist im Lipperland bei TBV Lemgo Lippe gegen TSV Hannover-Burgdorf.

Am Freitag um 19 Uhr hat der HBW Balingen-Weilstetten den Bergischen HC zu Gast, Dyn hat den Kommentator noch nicht festgelegt. Eine Stunde später erfolgt der Anwurf beim ersten Spitzenduell des Wochenendes. Wenn die SG Flensburg-Handewitt den SC Magdeburg empfängt, dann wird Gari Paubandt kommentieren. Dyn deckt die Begegnung zusätzlich durch Moderatorin Anett Sattler und Experte Stefan Kretzschmar ab.

Am Samstagabend ab 19 Uhr kommentiert Lennart Wilken-Johannes die Begegnung zwischen dem ThSV Eisenach und dem TVB Stuttgart. Der Sonntag beginnt mit der Spitzenpartie zwischen Füchse Berlin und dem THW Kiel um 14.05 Uhr. Die Partie wird auch im Free-TV von RBB und NDR übertragen, als Moderatorin ist Silke Beickert angekündigt, Kommentator ist Florian Naß und Experte Dominik Klein.

Für das Topspiel ab 15 Uhr zwischen dem HSV Hamburg und dem VfL Gummersbach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, hat Dyn ebenfalls noch kein Team kommuniziert. Wenn sich ab 16.30 Uhr der HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig gegenüberstehen, meldet sich Tobias Schimon aus der Arena Nürnberger Versicherung.

» Livestream Frisch Auf Göppingen - HSG Wetzlar (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen (DYN)

» Livestream TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - TVB Stuttgart (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (DYN)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (RBB)

» Livestream Füchse Berlin - THW Kiel (NDR)

» Livestream HSV Hamburg - VfL Gummersbach (DYN)

» Livestream HC Erlangen - SC DHfK Leipzig (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga