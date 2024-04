Kaum Verschnaufpause: Füchse Berlin erwartet in Göppingen eine "körperbetonte Abwehr"

Nach ihrem Heimsieg gegen Wetzlar und dem erfolgreichen Playoff-Sieg und dem Einzug ins Viertelfinale der EHF European League gegen die Kadetten Schaffhausen steht für die Füchse Berlin bereits am Donnerstag bei Frisch Auf Göppingen (19 Uhr/live bei Dyn) das dritte Spiel in fünf Tagen auf dem Programm.

Die Göppinger sorgten für den bisher einzigen Punktverlust dieser Saison vor heimischem Publikum, denn beim Hinspiel im Fuchsbau mussten sich die Füchse mit einem 29:29-Unentschieden zufriedengeben. Es war von Beginn an eine körperlich robuste Partie bei der Füchse-Abwehrchef Mijajlo Marsenic bereits in der achten Minute nach Videobeweis und Roter Karte auf die Tribüne musste. "Im Hinspiel haben wir hinten gut gearbeitet und vorne immer wieder Lösungen gefunden. Inzwischen sind bei den Füchsen Paul Drux und Fabian Wiede zurück, daher wird es nicht ganz vergleichbar sein", so Göppingens Coach Markus Baur.

Da Frisch Auf! auch das Rückspiel in der Vorsaison mit 25:19 gewinnen konnte, ist das Team von Jaron Siewert gewarnt. "Göppingen spielt eine sehr robuste, physisch starke, körperbetonte Abwehr", warnt Berlins Trainer vor den Württembergern. "Vorne im Angriff wurfgewaltige Spieler mit Heymann und Schmidt, die aus der Ferndistanz treffen können, und mit Kozina auch einen Kreisläufer, der vorne weiß, sich ein- und durchzusetzen."

Frisch Auf! Göppingen stehen derzeit mit 21:33 Punkten auf Tabellenplatz 12, 16 Zähler holte man in der heimischen EWS-Arena, nur die Top 7 der Liga holten mehr Punkte in eigener Halle. "In Göppingen zu spielen ist es immer extrem schwer und unangenehm. Kleine kompakte Halle, viel Stimmung. Sie haben ein enthusiastisches Publikum, das versuchen wird, nach der Niederlage gegen die Löwen gegen uns nochmal ein Zeichen zu setzen", so Siewert und betont: "Wir sind aus den letzten Jahren gewarnt und müssen alles auf die Platte bringen, was wir haben, und besonders übers Tempospiel kommen und leichte Tore machen."

"Wir streben eine Topleistung an mit einer stabilen Abwehr, damit wir ins Tempospiel kommen. Und auch das Angriffsspiel muss diszipliniert sein", so Erik Persson, der den Grün-Weißen einen Zähler in der Hauptstadt sicherte. Markus Baur betont: "Wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir uns an den Matchplan halten und vorne geduldig spielen."

Auch aufgrund der aktuell hohen Belastungen müssen die Berliner mit den Kräften haushalten. "In Phasen, wo die Belastung so hoch ist, gilt es, selber eine kompakte Abwehr zu stellen, sie zu ihren Rückraumwürfen zwingen, jetzt nicht kontaktlos, aber schon dazu zu zwingen, mit einem guten Block unseren Torhütern zu helfen. Vorne im Angriff müssen wir wie die letzten Male den Ball laufen lassen, 1:1 ziehen, Stufe bis außen, Durchbrüche generieren und selbst Kreisläuferspiel aufziehen. Wenn wir das alles hinbekommen und umsetzen, kommen wir auch dort wieder für Punkte in Frage. Wenn nicht, wird es eine ganz schwere Aufgabe", so Siewert.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

