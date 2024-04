SC DHfK Leipzig: Duell gegen Recken "viel intensiver und schneller" als gegen Lemgo

Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn, doch der SC DHfK Leipzig hat als Achter aktuell schon fünf Zähler Rückstand auf die TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken befinden sich mitten im Kampf um Rang 6, der könnte am Ende wie im Vorjahr die Europapokalqualifikation bringen.

"Uns erwartet eine kampfstarke Mannschaft, die ein hohes Tempo geht und vor dem eigenen Publikum alles reinhauen wird. Darauf gilt es sich einzustellen und Gegenmaßnahmen zu finden. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen unbedingt zwei Auswärtspunkte holen und unsere Ausgangsposition, die sehr gut ist, weiter stärken. Aber dafür brauchen wir eine Top-Leistung in allen Mannschaftsteilen", erklärt Hannover-Coach Christian Prokop vor dem Duell mit dem Ex-Verein.

Auch bei Leipzig trifft ein Spieler auf seinen Ex-Klub. "Natürlich ist dieses Spiel besonders für mich, denn ich habe mit vielen Jungs über Jahre zusammengespielt und wir haben gemeinsam wichtige Siege und bittere Niederlagen erlebt. Ich glaube aber, das Hinspiel in Hannover war noch etwas spezieller für mich, wenn man dort früher für jede Parade gefeiert wurde und das plötzlich nicht mehr so war. Jetzt freue ich mich einfach, hier in Leipzig vor unseren eigenen Fans gegen Hannover zu spielen", so DHfK-Torhüter Domenico Ebner.

Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Niedersachsen wieder in die Erfolgsspur finden. Das Hinspiel im Oktober endete 25:25-Unentschieden. Im Februar standen sich beide Teams in der Wintervorbereitung erneut gegenüber. Auch hier war das Match bis zur letzten Sekunde spannend, die Recken konnten sich am Ende mit 31:30 durchsetzen.

"Es kommt eine gute Mannschaft mit viel Qualität auf uns zu. Das wird ein ganz anderes Spiel als unser letztes Heimspiel gegen Lemgo. Wir müssen uns umstellen, denn die Partie am Freitag wird viel intensiver und schneller. Im Hinspiel haben wir unentschieden gespielt. Aber ich finde, wir waren dort einen Tick besser und hätten auch zwei Punkte verdient gehabt", sagt Rúnar Sigtryggsson.

Leipzigs Trainer ergänzt: "Auch das Testspiel gegen Hannover im Februar war ein gutes Spiel von beiden Seiten und hat viele Erkenntnisse gebracht. Gegen Lemgo hat nicht alles funktioniert, aber wir haben gekämpft und uns am Ende durchgesetzt. Wenn wir diese Tugenden am Freitag bestätigen, können wir ein gutes Wochenende haben."

Fanschal statt Klatschpappe

Nachhaltigkeit wird in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga ab der Saison 2024/25 eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Schonender Umgang mit Ressourcen, Müllreduzierung sowie Einsparung von Energie sind nur einige der Eckpfeiler, die sich die HBL und ihre Clubs auf die Fahnen geschrieben haben.

So plant der SC DHfK unter anderem, ab der kommenden Saison aus Nachhaltigkeits- sowie Kostengründen auf den Einsatz von Klatschpappen auf den Tribünen zu verzichten. Beim Heimspiel am Freitag gegen Hannover findet erstmals ein Testlauf für ein Heimspiel ohne Klatschpappen statt.

So wird es ab sofort zu den Heimspielen eine Fanschal-Minute geben, die bereits unmittelbar vor Beginn der Einlaufshow (ca. 18:48 Uhr) für den ersten Gänsehautmoment sorgen soll.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Wenn sich ab 19 Uhr mit den Rhein-Neckar Löwen und dem Bergischen HC die schwächsten Teams im Jahr 2024 gegenüberstehen, wird Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon sein.

Um 20 Uhr werden zwei Partien angeworfen. Katrin Brewka moderiert aus Leipzig, wenn Christian Prokop als Coach der TSV Hannover-Burgdorf bei Ex-Klub SC DHfK Leipzig zu Gast ist. Auch für Domagoj Duvnjak geht es in die alte Heimat, wenn der THW Kiel beim HSV Hamburg spielt. Gari Paubandt wird aus der Barclays Arena kommentieren.

Finn-Ole Martins und Experte Stephan Just kommentieren zudem eine Konferenz, die neben den drei Erstligapartien auch die acht Partien in der 2. Handball-Bundesliga berücksichtigt. "Fast 4 Stunden ohne Pause" verspricht der Streamingdienst-Anbieter.

