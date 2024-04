THW Kiel bei HSV Hamburg auf der Suche nach der Leichtigkeit

Selbstvertrauen hat der HSV Hamburg in den letzten Wochen gesammelt, nun wartet aber nach fünf Siegen in Serie das kleine Nordderby gegen den THW Kiel (20 Uhr live bei Dyn). Hamburg steht vor dem Spiel gegen die Kieler mit 24:28 Punkten auf dem 9. Platz. Die Zebras haben sich mit 38:14 Zählern auf Rang 4 stabilisiert.

"Wir haben jetzt gerade einen sehr guten Lauf und das Vertrauen in unser Spiel dadurch festigen können. Auch in der Abwehr standen wir zuletzt besser", bilanziert Hamburgs Thies Bergemann, betont aber mit Blick auf das Duell mit dem Rekordmeister: "In der Vergangenheit sahen wir nicht immer glücklich aus gegen den THW. Kiel ist immer in der Lage eine Top-Leistung abzurufen, aber wir wollen zusammen mit den Fans in der Barclays Arena alles geben und dagegenhalten."

"Hamburg ist zur Zeit sehr stark, hat fünf Spiele in Folge gewonnen. Wir werden aber alles geben, damit unsere vielen Fans in Hamburg am Freitagabend Grund zum Jubeln haben", so Kiels Domagoj Duvnjak vor dem Duell mit dem Ex-Verein.

"Der HSV ist mein ehemaliger Verein, aber das ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her. Ich habe seitdem schon sehr oft gegen Hamburg gespielt", so der Routinier.

Die Hanseaten ziehen für das Spiel in die Barclays Arena, die nach dem Umzug des REWE Final4 nach Köln an diesem Wochenende frei ist. "Mit der Halle verbinde ich viele schöne Erlebnisse - viele davon auch mit dem THW Kiel", betont der Kroate und ist sich sicher: "Es wird eine geile Stimmung. Wir werden das alles sehr genießen."

"Hamburg war zuletzt richtig konstant, auch gegen schwere Gegner wie Hannover und Melsungen. Uns erwartet am Freitag ein brutal hartes Spiel, in dem uns der HSV nichts schenken wird. Wir werden versuchen, über den Kampf wieder mehr Leichtigkeit in unser Spiel zu bekommen", erklärt Rechtsaußen Sven Ehrig und der Linkshänder stellt fest: "Uns fehlt aktuell ein wenig die Leichtigkeit."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Wenn sich ab 19 Uhr mit den Rhein-Neckar Löwen und dem Bergischen HC die schwächsten Teams im Jahr 2024 gegenüberstehen, wird Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon sein.

Um 20 Uhr werden zwei Partien angeworfen. Katrin Brewka moderiert aus Leipzig, wenn Christian Prokop als Coach der TSV Hannover-Burgdorf bei Ex-Klub SC DHfK Leipzig zu Gast ist. Auch für Domagoj Duvnjak geht es in die alte Heimat, wenn der THW Kiel beim HSV Hamburg spielt. Gari Paubandt wird aus der Barclays Arena kommentieren.

Finn-Ole Martins und Experte Stephan Just kommentieren zudem eine Konferenz, die neben den drei Erstligapartien auch die acht Partien in der 2. Handball-Bundesliga berücksichtigt. "Fast 4 Stunden ohne Pause" verspricht der Streamingdienst-Anbieter.

