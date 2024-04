Löwen-Duell in Mannheim auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

Katzenjammer hüben wie drüben, denn sowohl die Rhein-Neckar öwen wie auch der Bergische HC haben derzeit nur wenig Grund zur Freude. Es trifft der Vorletzte der Rückrundentabelle auf das Schlusslicht in dieser Wertung. Zudem haben beide Teams vor dem direkten Duell (19 Uhr live bei Dyn) personelle Sorgen.

Die Ausgangslage ist vor allem für die Bergischen Löwen dramatisch. Nach der Heimniederlage gegen den ThSV Eisenach hat man vor dem Nachholspiel fünf Pluspunkte Rückstand auf die Thüringer, vier weitere Zähler sind es zum Kontrahenten Rhein-Neckar Löwen. "Die Situation ist frustrierend, aber nichts ist unmöglich", sagt Trainer Jamal Naji mit Blick auf die noch nicht aus den Augen verlorene Rettung. "Solange es möglich ist, bereiten wir uns auf jedes einzelne Spiel mit derselben Intensität vor."

"Für uns gilt es, in Mannheim schneller zu unseren Lösungen zu kommen", sagt der Trainer. Die Hoffnung, dass ausgerechnet bei den Rhein-Neckar Löwen, dem Team von Najis Vorgänger, Sebastian Hinze, die Niederlagen-Serie gestoppt wird, nährt auch die Form des Gegners. "Ich möchte nicht bewerten, wie es bei den Rhein-Neckar Löwen läuft. Es ist eine tolle Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Das vorletzte Spiel gegen Göppingen haben sie auch gewonnen."

Neben dem Heimspiel gegen Frisch Auf konnten die Badener im Jahr 2024 noch auswärts bei Ligaschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten gewinnen. Dorthin muss auch der BHC dann als nächstes reisen. Gegen die Badener komme es auch auf das Umschaltverhalten von Angriff zu Abwehr an. "Natürlich müssen wir gut in den Rückzug kommen, weil die Löwen weiterhin ein sehr gutes Tempospiel haben."

Bei den Bergischen bleibt die personelle Situation nahezu unverändert. Tom Kare Nikolaisen hat sein Comeback nach einer Rücken-OP jedoch nicht so gut verkraftet. "Er hatte sich schon im Spiel nicht gut gefühlt. Wir müssen mal schauen bei ihm", sagt Naji. Aron Seesing, der eigentlich mit der Mannschaft trainieren wollte, ist in dieser Woche krank, so dass sich sein Comeback noch verschiebt.

Die Rhein-Neckar Löwen sorgen sich um Olle Forsell Schefvert. "Der Abwehrchef der Rhein-Neckar Löwen hat sich beim Spiel in Wetzlar eine schmerzhafte Blessur zugezogen", heißt es im Vorfeld bei den Badenern. Die Rhein-Nackar Löwen können weder auf Uwe Gensheimer noch auf Hallil Jaganjac zurückgreifen, dafür gebe es bei Patrick Groetzki Hoffnungen auf das erste Pflichtspiel in diesem Jahr. "Bei Gustav Davidsson sieht es so aus, als könne er in rund zwei Wochen wieder eine Kaderoption werden", so die Löwen.

"Mit Blick auf den möglichen Ausfall von Olle haben wir verstärkt an Lösungen für den Innenblock gearbeitet", sagt Löwen-Coach Sebastian Hinze, der gegen seinen Ex-Verein allerdings keine Geschenke verteilen will: "Ich wünsche dem Verein alles erdenklich Gute und alles Spielglück dieser Welt - wenn es nicht gerade gegen uns geht."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Wenn sich ab 19 Uhr mit den Rhein-Neckar Löwen und dem Bergischen HC die schwächsten Teams im Jahr 2024 gegenüberstehen, wird Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon sein.

Um 20 Uhr werden zwei Partien angeworfen. Katrin Brewka moderiert aus Leipzig, wenn Christian Prokop als Coach der TSV Hannover-Burgdorf bei Ex-Klub SC DHfK Leipzig zu Gast ist. Auch für Domagoj Duvnjak geht es in die alte Heimat, wenn der THW Kiel beim HSV Hamburg spielt. Gari Paubandt wird aus der Barclays Arena kommentieren.

Finn-Ole Martins und Experte Stephan Just kommentieren zudem eine Konferenz, die neben den drei Erstligapartien auch die acht Partien in der 2. Handball-Bundesliga berücksichtigt. "Fast 4 Stunden ohne Pause" verspricht der Streamingdienst-Anbieter.

