SC Magdeburg mit Heimspiel gegen TVB Stuttgart

Nachdem die Füchse Berlin die Hürde Göppingen genommen haben, ist der SC Magdeburg im Titelrennen in der Pflicht. Das Team von Bennet Wiegert hat ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, die Schwaben konnten sich zuletzt von den Abstiegsplätzen lösen, gewannen das wichtige Heimspiel gegen den Bergischen HC. Dennoch ist das Team von Michael Schweikardt klarer Außenseiter in der GETEC-Arena.

Fünf Siege in Folge holte der SCM in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend sind es gar neun. Die Schwaben befinden sich mitten im Abstiegskampf, konnten aber nach zuvor drei Niederlagen mit dem Krimisieg über den Bergischen HC Big Points landen. Im Hinspiel konnten die Schwaben lange Zeit das Spiel offenhalten, am Ende verlor man mit 25:31 (11:13).

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Für das Topspiel im Abstiegskampf ab 15 Uhr zwischen dem Bergischen HC und dem ThSV Eisenach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, schickt Dyn Vincent Schuster als Kommentator, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stefan Kretzschmar ins Rennen.

Finn-Ole Martins kommentiert ab 16.30 Uhr das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TVB Stuttgart, zeitgleich meldet sich Markus Herwig von der Partie SC DHfK Leipzig gegen TBV Lemgo Lippe. Zum Abschluss des Spieltags ab 18 Uhr wird Lennart Wilken-Johannes auch die Begegnung zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen kommentieren.

» Livestream Bergischer HC - ThSV Eisenach

» Livestream SC Magdeburg - TVB Stuttgart

» Livestream SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe

» Livestream HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga