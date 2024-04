Leipzig und Lemgo haben jeweils "etwas gutzumachen"

Im Kampf um einen einstelligen Tabellenplatz trennen den SC DHfK Leipzig und den TBV Lemgo Lippe gerade einmal zwei Zähler. Nun kommt es zum direkten Duell in der Quarterback Immobilien Arena.

Wir haben in Balingen eine gute Antwort auf die Niederlage gegen Eisenach gezeigt. Jetzt wollen wir auch vor unseren eigenen Fans ein anderes Gesicht zeigen als beim letzten Heimspiel, denn wir haben etwas gutzumachen. Dafür müssen wir mit Power in die Zweikämpfe gehen und mental voll da sein“, sagt Leipzigs Rückraumspieler Andri Rúnarsson. mit Blick auf die Derbyniederlage gegen Eisenach.

"Leipzig spielt normalerweise in einer sehr kompakten 6:0-Abwehr - hat in den letzten Spielen aber auch vermehrt in einer 5:1-Abwehr agiert und damit immer wieder versucht, auf der Ballseite eine Überzahl zu kreieren. Wir haben uns deshalb in der Trainingswoche viel damit beschäftigt taktische Lösungen zu finden gegen beide Deckungsformationen", erklärt Lemgos Coach Florian Kehrmann.

"Lemgo ist eine sehr homogene Mannschaft, die auch häufig mit dem siebten Feldspieler agiert. Es wird wieder darauf ankommen, dass wir gut in der Abwehr stehen, um in unser Tempospiel zu kommen und einfache Tore zu erzielen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag gemeinsam mit unseren Fans einen Heimsieg feiern können!“, so Leipzig-Schlussmann Domenico Ebner.

Das Hinrunden-Aufeinandertreffen mit dem SC DHfK Leipzig dürften die Lemgoer Fans noch in schlechter Erinnerung haben. Beim Heimspiel Anfang Oktober fanden die TBV-Spieler kaum Lösungen gegen die starke Leipziger Abwehr und mussten sich letztendlich deutlich mit 22:28 geschlagen geben. "Die Ausgangslage ist ähnlich wie vor unserem Auswärtsspiel in Göppingen. Wir haben gegen Leipzig und Göppingen die, in meinen Augen, einzigen schlechten Heimspiele dieser Saison gezeigt. Das wollen wir am Sonntag wieder geradebiegen. Wir wissen aber auch, dass Leipzig selber sehr heimstark ist und in den letzten Wochen immer wieder sehr gute Leistungen abgerufen hat", so Kehrmann.

"Unser Fokus wird jedoch darauf liegen, das Angriffsspiel von Leipzig zu lesen und mit unserer Deckung zu bespielen. Hier müssen wir uns auf große Dynamik von Spielern wie Witzke, Semper und Klima einstellen, aber auch auf die spielerische Klasse von Kristjánsson“, erwartet Kehrmann am Sonntag ein enges Spiel. "Ich gehe davon aus, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe erleben, wo die Tagesform und ganz viele Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Wir werden alles versuchen, um den letzten Ball dieses Mal so zu platzieren, dass er an die Innenkante der Latte geht und anschließend ins Tor und nicht wie gegen Kiel an die Oberkante und raus."

"Lemgo hat eine gute Mannschaft, die sehr unangenehm spielt und jeden Fehler des Gegners bestraft. Wir müssen darauf gefasst sein, dass die Lemgoer ihr Angriffsspiel in die Länge ziehen, da brauchen wir Geduld. Sie haben sich im Rückraum im Vergleich zur Hinrunde nochmal deutlich gesteigert, deshalb wird es eine unserer Hauptaufgaben, ihre Rückraumreihe zu stoppen. Außerdem müssen wir auf uns schauen und unsere Leistung aus Balingen bestätigen", sagt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Für das Topspiel im Abstiegskampf ab 15 Uhr zwischen dem Bergischen HC und dem ThSV Eisenach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, schickt Dyn Vincent Schuster als Kommentator, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stefan Kretzschmar ins Rennen.

Finn-Ole Martins kommentiert ab 16.30 Uhr das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TVB Stuttgart, zeitgleich meldet sich Markus Herwig von der Partie SC DHfK Leipzig gegen TBV Lemgo Lippe. Zum Abschluss des Spieltags ab 18 Uhr wird Lennart Wilken-Johannes auch die Begegnung zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen kommentieren.

