HSG Wetzlar hat gegen die Rhein-Neckar Löwen einen "gewissen Ergebnisdruck"

Mittelfeldduell im Kampf um einen einstelligen Tabellenplatz, die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen trennt dabei aktuell nur ein Zähler. HSG-Cheftrainer Frank Carstens blickt optimistisch auf das Heimspiel. Das liegt am erneut großen Zuschauerzuspruch und dem damit zu erwartenden enormen Rückhalt seitens der Fans sowie an der zuletzt sehr positiven Entwicklung der Mannschaft.

Denn beim Auswärtsspiel in Berlin stimmte am Ostersonntag Vieles, nur nicht das Endergebnis. Das 30:32 beim Tabellenführer war die vierte Niederlage in Folge, deswegen sagt Carstens auch: "Wichtig ist für uns, dass wir mal wieder punkten." Der 52-Jährige spricht von einer Begegnung "mit gewisser Bedeutung" und mit einem "gewissen Ergebnisdruck". Denn: "Das macht alles keinen Spaß ohne Punkte."

Dass sich seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt Anfang März in Lemgo Schritt für Schritt wieder gesteigert hat, stimmt Carstens im Hinblick auf die Partie am Sonntag zuversichtlich. "Das geht in die richtige Richtung", sagt er. Zuletzt fehlte in Berlin nicht viel, um eine Überraschung zu landen. "Wir werden auch gegen die Löwen wieder unsere Chancen bekommen", ist sich der Coach sicher. In der Hinrunde kassierte die HSG zwar eine 21:26-Niederlage, zeigte in der Defensive aber eine der besten Leistungen der bisherigen Saison. Offensiv scheiterten die Grün-Weißen aber viel zu oft an Löwen-Schlussmann Mikael Appelgren.

"Wir müssen es schaffen, Kirkelökke so zu verteidigen, dass nicht zu viele Räume für Knorr und Kohlbacher entstehen", erklärt Carstens, der offen ließ, ob der seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining befindliche Nemanja Zelenovic schon in den Kader rücken wird.

"Ich erwarte ein sehr hartes und umkämpftes Spiel. In Wetzlar ist es immer unfassbar schwierig und hitzig. Aber wir freuen uns sehr drauf und müssen schauen, dass wir unser Spiel auf die Platte bringen. Alles reinwerfen, was wir haben, um dann mit Leidenschaft und Emotionen die zwei Punkte mit nach Mannheim zu nehmen", erklärt Löwen-Keeper David Späth.

Über 4000 Tickets sind am Freitagmittag schon weg gewesen. Die Nachfrage ist weiterhin groß. Sehr zur Freude von Frank Carstens: "Ich finde es toll, dass die Halle wieder voll sein wird, obwohl unsere Ergebnisse zuletzt zu Hause nicht gestimmt haben. Ein Riesenkompliment an unsere Fans für diesen Rückhalt."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Für das Topspiel im Abstiegskampf ab 15 Uhr zwischen dem Bergischen HC und dem ThSV Eisenach, das auch im Free-TV bei Welt.TV übertragen wird, schickt Dyn Vincent Schuster als Kommentator, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stefan Kretzschmar ins Rennen.

Finn-Ole Martins kommentiert ab 16.30 Uhr das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TVB Stuttgart, zeitgleich meldet sich Markus Herwig von der Partie SC DHfK Leipzig gegen TBV Lemgo Lippe. Zum Abschluss des Spieltags ab 18 Uhr wird Lennart Wilken-Johannes auch die Begegnung zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen kommentieren.

» Livestream Bergischer HC - ThSV Eisenach

» Livestream SC Magdeburg - TVB Stuttgart

» Livestream SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe

» Livestream HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga