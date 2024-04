Bergischer HC vor Abstiegsendspiel gegen ThSV Eisenach

Zehn Mal in Folge hat der Bergische HC in der LIQUI MOLY HBL verloren und hat nun drei Punkte Rückstand auf den ThSV Eisenach, der sich als 16. auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz befindet. Die Thüringer sind am Sonntag um 15 Uhr (live bei Dyn und Welt.TV) zu Gast in der Wuppertaler Unihalle.

Der Bergische HC muss die Negativserie stoppen. IMAGO/Pressefoto Baumann