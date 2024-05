Bergischer HC will im Abstiegskampf noch einmal "maximalen Druck ausüben"

Der Bergische HC steht im Fokus, sportlich müssen die Löwen noch den Klassenerhalt sichern und müssen den Rückstand auf den HC Erlangen verkürzen. "Wenn wir Lemgo schlagen und Erlangen gegen Magdeburg verliert, sind wir auf einen Punkt ran. Damit würden wir maximalen Druck ausüben. Das muss das Ziel sein", schilderte Interimstrainer Markus Pütz die Lage vor dem Wochenende. Der SCM leistete am Samstag bereits Schützenhilfe, nahm aus Nürnberg zwei Zähler mit.

Florian Kehrmann will den Streit zwischen Hamburg und dem BHC ausblenden. IMAGO/Eibner

» ausführlicher Liveticker: Bergischer HC - TBV Lemgo Lippe

Abseits des Parketts verfolgt man die Lizenzentscheidung um den HSV Hamburg mit großer Sorgfalt. Davon will sich der TBV Lemgo Lippe nicht ablenken lassen. "Ob der HSVH tatsächlich im nächsten Jahr nicht erstklassig spielen darf und der BHC eventuell deswegen in der Liga bleibt - das hat uns erst einmal nicht zu interessieren", möchte sich Lemgos Coach Florian Kehrmann, der zum Beginn seiner Handballkarriere 1996 mit dem BHC-Vorgänger SG Solingen und gemeinsam mit dem heutigen HSV-Coach Torsten Jansen den Aufstieg von der Regionalliga West in die 2. Handball-Bundesliga schaffte, mit diesen Fragen nicht beschäftigen.

"Uns erwartet in der Unihalle Wuppertal eine knifflige Aufgabe. Am Sonntag gilt es mehr denn je uns auf unsere eigene Leistung zu konzentrieren und uns nicht von den zahlreichen Nebenschauplätzen ablenken zu lassen", fordert Lemgos Trainer Florian Kehrmann einen fokussierten Auftritt und ist sicher: "Wenn wir es schaffen, an die starken Abwehrleistungen der letzten Spiele anzuknüpfen, selbst ins Tempospiel zu kommen und auf der anderen Seite das Tempospiel des BHC zu unterbinden, werden wir die Chance haben, die Punkte mitzunehmen."

Der TBV kämpft hingegen aktuell noch um einen Platz in den Top10, mit dem Abstiegskampf hat das Team von Florian Kehrmann nichts mehr zu tun. Dennoch zeigt der TBV vollstes Engagement, wie man zuletzt beim Sieg in Eisenach unter Beweis gestellt hat. Zudem dürfte der Verein die schwarze Serie gegen den BHC beenden wollen, denn zuletzt konnte der Klub 2018 auswärts bei den Oberbergischen triumphieren.

"Die Mannschaft tritt sehr clever und geduldig auf, hat dabei eine klare Spielidee. Tim Suton und Lukas Hutecek sind sehr gute Entscheidungsspieler", sagt Pütz. "Sehr erfolgreich agieren sie auch mit dem siebten Feldspieler - darauf müssen wir uns vorbereiten", so Pütz. Die Unterzahl-Abwehr hat beim BHC oft nicht besonders gut funktioniert, so dass dies einen Trainingsschwerpunkt ausgemacht hat.

In der Vergangenheit gab es für die Lemgoer auswärts beim BHC nichts zu holen. Der letzte Sieg stammt aus dem Jahr 2016, als der TBV mit 28:29 die Punkte entführen konnten. Seither warten die Lemgoer Handballer seit fünf Auswärtsspielen darauf, etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen zu können. Im Hinrunden-Duell hingegen konnte der TBV auftrumpfen und vor heimischen Publikum einen wichtigen 31:28-Erfolg feiern.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Die Woche begann schon am Mittwochabend mit dem Heimspiel des HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Donnerstagabend hat der THW Kiel dann die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Beide Partien deckte Dyn mit Moderatorin Lea Rostek und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ab.

Am Freitag startete der 32. Spieltag dann mit zwei Partien, um 19 Uhr stehen sich die MT Melsungen und die HSG Wetzlar im Hessenderby gegenüber mit Sascha Staat am Mikrofon. Eine Stunde später um 20 Uhr erfolgte der Anwurf beim Schwabenderby TVB Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Der Samstag war ungewöhnlich spielintensiv, denn gleich acht Mannschaften waren im Einsatz. Um 18 Uhr eröffnete der SC DHfK Leipzig und der HSV Hamburg den Abend. Eine Stunde später wurden gleichzeitig in drei Hallen begonnen und das Spitzentrio war auswärts gefordert. Der SC Magdeburg musste zum HC Erlangen, Dyn schickte Tobias Schimon als Kommentator in die Arena Nürnberger Versicherung. Zeitgleich waren die Füchse Berlin bei der TSV Hannover-Burgdorf zu Gast und die SG Flensburg-Handewitt spielte beim ThSV Eisenach.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel bestreiten der VfL Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist. Als Kommentator ist Lennart Wilken-Johannes im Einsatz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck weilen ebenfalls in der Schwalbe-Arena.

Ab 16.30 Uhr stehen sich der Bergische HC und der TBV Lemgo Lippe gegenüber, auch hier hat Dyn Sascha Staat im Einsatz. Zum Abschluss des Spieltags tritt am Montag ab 19 Uhr der THW Kiel und Frisch Auf Göppingen gegenüber, Gari Paubandt wird kommentieren.

