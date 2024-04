Vier-Punkte-Spiel in Wuppertal: Welcher Trainereffekt zahlt sich aus?

Neue Besen kehren gut, nachdem der Bergische HC in dieser Hinsicht vorgelegt hat, zog Gegner HC Erlangen nach. Es ist bei den Franken das Trainerdebüt für Johannes Sellin. Ein Auswärtssieg wäre ein Big Point im Abstiegskampf, der BHC wäre bei einem Heimerfolg wieder in Schlagdistanz zum Klassenerhalt.

Die schwarze Serie hat der Bergische HC mit dem Auswärtssieg beim HBW Balingen-Weilstetten durchbrochen, nun soll mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn HC Erlangen nachgelegt werden. Bei einem weiteren Erfolg wäre der Rückstand von derzeit vier Zählern halbiert.

"Es war eine unfassbare Belastung für den Köpf, mehr als vier Monate kein Spiel zu gewinnen", sagt Markus Pütz aus dem neuen BHC-Trainerteam und betont: "Wir haben die Hoffnung, dass wir mit dem Sieg in Balingen den Bock umgestoßen haben."

"Wir treten mit Rückenwind gegen Erlangen an - es wird ein Kampf mit offenem Visier, den wir unbedingt für uns entscheiden wollen", ist Pütz überzeugt. Der Druck ist bei den Bergischen hoch, doch sie sind daran gewohnt. Für Erlangen ist die Situation im Abstiegskampf eine neue. "Wenn sie bei uns verlieren, wird es enger. Wir setzen alles daran, den Druck zu maximieren, und freuen uns richtig auf diese Aufgabe."

Das sei auch in der Trainingshalle spürbar. Bei den Spielern herrsche ein Mix aus guter Laune und Konzentration auf das so wichtige Match. "Ich habe ein gutes Gefühl. Man merkt, dass die Mannschaft zusammenrückt", beschreibt Pütz seine Eindrücke. Auch angeschlagene Spieler sind dabei, bringen sich ins Tagesgeschäft ein. Es herrscht Aufbruchstimmung.

Auf den Impuls, den die Freistellung von Jamal Naji beim BHC hatte, hofft hingegen auch der HC Erlangen, der sich am Dienstag von Hartmut Mayerhoffer trennte. Nun wird Johannes Sellin an der Seitenlinie agieren. "Wir bereiten uns auf eine kompromisslose Deckung vor und rechnen mit Nico Büdel im Angriff", verrät Pütz.

"Wir alle von der Geschäftsstelle über die Mannschaft bis hin zum Teammanager brennen auf diese Partie in Wuppertal. Für solche Spiele lieben wir doch alle den Handball. Als Team zu einer echten Einheit zu verschmelzen um Großes zu erreichen ist eine Aufgabe auf die jeder in diesen Tagen bei uns so richtig Bock hat", so HCE-Geschäftsführer Rene Selke.

Im BHC-Kader sollte es zumindest eine Option mehr geben. Aron Seesing hat gut trainiert und dürfte nach fünf Monaten verletzungsbedingter Pause am Sonntag seine Rückkehr feiern. "Wir hoffen auch ganz stark auf eine volle Halle. Vielleicht schaffen wir es sogar, einige Pessimisten, die es nach zwölf Niederlagen in Serie natürlich gegeben hat, wieder für uns zu begeistern. Wir brauchen die Unterstützung", betont Pütz. "Das haben wir sogar in Balingen gemerkt. Da war ein kleiner BHC-Tross dabei. Und auch der hat uns ganz viel gegeben."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Am Sonntag hält das Programm zwei Partien bereit. Das nominelle Topspiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem HSV Hamburg, das ab 15 Uhr auch im Free-TV bei Welt.TV zu sehen ist, decken Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderator Markus Götz und Experte Bastian Roscheck ab. Für das Kellerduell zwischen Bergischer HC und HC Erlangen ist Vincent Schuster im Einsatz.

» Livestream TVB Stuttgart - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream Bergischer HC - HC Erlangen (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga