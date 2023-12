Handball Bundesliga: Heiße Phase vor Winterpause

Nur noch drei Spieltag stehen an, bevor die Handball-Bundesliga in die Winterpause geht: Am Wochenende stehen gleich fünf Partien am Samstag auf den Plan, unter anderen ein Top-Spiel und ein Hessen-Derby. Doch auch bei den anderen Duellen geht es um wichtige Punkte.

Zum Auftakt kommt es am Freitag jedoch zum einem wahren Abstiegskrimi. Der HC Erlangen reist zum TVB Stuttgart. "Wir müssen schnell in die Spur finden", forderte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt jüngst in der Stuttgarter Zeitung. Für die Schwaben geht es nach der deutlichen 28:33-Niederlage beim Bergischen HC um wichtige Punkt, um den derzeitigen Abstand auf die Abstiegsränge im besten Fall auszubauen. Das gilt aber auch für die Bayern, die mit erst zehn Punkten nach 15 Partien bisher enttäuscht haben. Hoffnung macht aber die Leistung gegen den THW Kiel, bei der die Franken bewiesen haben, dass die Qualität im Kader definitiv vorhanden ist.

Eine deutlich schwerer Aufgabe wartet am Freitag auf den ThSV Eisenach, der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert. Sie empfangen den THW Kiel, der sich zuletzt wieder gefestigt hat. "Dem Rekordmeister wollen wir vor ausverkaufter Halle einen packenden Fight liefern", gibt Jannis Schneibel die Marschroute vor. Dabei gehen sie dank des Heimsiegs gegen den SC DHfK Leipzig mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie. Daher warnt auch THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler: "Das wird ein brutal schweres Spiel." Dennoch heißt es verlieren verboten für die Norddeutschen, wenn sie nochmal einen Anschluss an die Tabellenspitze herstellen wollen. Schließlich beträgt der Rückstand schon jetzt sechs Punkte auf die Champions-League-Plätze.

Diesen Abstand will der SC Magdeburg im besten Fall aufrechterhalten. Der Spitzenreiter hat mit den Rhein-Neckar Löwen aber eine alles andere als leichte Aufgabe vor der Brust. Beide Teams mussten unter der Woche noch im Pokal ran, sodass die bessere Regeneration eventuell den Unterschied machen kann. Nach dem Remis in Melsungen geht es für den SCM ab 18:30 Uhr darum, in der Tabelle wieder vorzulegen. Denn nur eine halbe Stunde später sind die punktgleichen Füchse Berlin im Einsatz, sie sind nach dem überraschenden Punktverlust gegen Göppingen am Samstg in Lemgo gefordert.

Das Hessen-Derby zwischen Wetzlar und Melsungen startet am Samstag ebenfalls um 19 Uhr. Während sich Melsungen im Verfolgerfeld festsetzen will, geht es für die HSG um den Anschluss an das Mittelfeld. Im späten Slot um 20:30 Uhr gibt es dann noch die Duelle zwischen Hamburg und Balingen sowie Göppingen und Flensburg. Am Sonntag beschließen dann die Begegnungen Leipzig gegen Gummersbach und Hannover gegen Bergischer HC den Spieltag, auf den dann eine englische Woche folgt.