Handball-Bundesliga führt zur neuen Saison den Videobeweis ein

Im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung des Handball-Bundesliga e.V. wurde die Einführung eines Videobeweises zur Saison 2023/24 beschlossen. In acht Fällen könnte die Hilfe zum Tragen kommen.

Wichtig vorab zu erwähnen: Ausnahmslos die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind berechtigt, den Videobeweis anzufordern. Im Falle eines Videobeweises wird das Spiel durch ein Time Out unterbrochen, die Referees zeigen in der Folge das Zeichen für den Videobeweis an, um bekannt zu machen, dass die Situation mittels Videobeweis durch sie überprüft wird.

Unterstützt werden die Unparteiischen in der jeweiligen Halle durch einen Operator, der die zu überprüfende Situation am Bildschirm zur Verfügung stellt. Die Überprüfung erfolgt ausnahmslos durch die Unparteiischen vor Ort.

Acht Fälle sind es, in denen der Videobeweis zum Tragen kommen kann. Im ersten Fall geht es um die Absicherung bei der Entscheidung Tor oder kein Tor - also zur Bestimmung, ob die Spielzeit abgelaufen oder das Spiel unterbrochen wurde, bevor der Ball die Torlinie vollständig überquert hat. Der zweite Fall behandelt schwerwiegende und unfaire Aktionen, sprich Szenen ohne Ball, die außerhalb des Blickfeldes der Schiedsrichter passieren.

Im dritten Fall wird der Videobeweis zu Rate gezogen, um bei einer Disqualifikation die Rückennummer des zu bestrafenden Spielers genau zu identifizieren. Beispiel wäre ein Schubser in der Luft vor dem Mittelblock, wobei der Übeltäter in Echtzeit nicht zu überführen ist. Der vierte Fall sieht Konflikte auf dem Spielfeld vor, also Konfrontationen zwischen zwei (oder mehr) Spielern, bei denen die Schiedsrichter Zweifel haben, wer genau zu bestrafen ist.

Sechster Fall international der häufigste

Der fünfte Fall umfasst eine mögliche Simulation. Konkret: Wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel daran haben, ob ein Spieler progressiv bestraft werden sollte oder wenn ein Spieler versucht, die Schiedsrichter durch Simulation zu täuschen. Der sechste Fall, der gerade international wahrscheinlich am häufigsten Anwendung findet: Wenn die Unparteiischen ernsthafte Zweifel daran haben, ob eine Zwei-Minuten-Strafe oder eine Disqualifikation auszusprechen ist.

Im vorletzten Fall wäre der Videobeweis heranzuziehen, wenn es um eine den Spielausgang verändernde Situation in den letzten 30 Sekunden (gilt auch für Verlängerung) geht. Zum Beispiel, wenn die Unparteiischen ernsthafte Zweifel an einer Siebenmeter-Entscheidung oder einem technischen Fehler eines Spielers haben, der ein Tor erzielt. Der achte und letzte Fall bezieht sich auf eine Entscheidung, die einen Protest (Einspruch) nach sich ziehen kann.

Premiere beim Supercup

Wird nach Videobeweis festgestellt, dass eine Sequenz nicht aussagekräftig ist, treffen die Schiedsrichter "eine Entscheidung aufgrund der von ihnen beobachteten Tatsachen", schreibt die HBL in ihrer Pressemitteilung. Der Einsatz des Videobeweises wurde grundsätzlich von der HBL GmbH in enger Abstimmung mit dem Schiedsrichterwesen des DHB entwickelt.

Erstmals eingesetzt wird der Videobeweis in der kommenden Saison im Rahmen des Pixum Super Cups, der am 23. August 2023 die 57. HBL-Saison einläutet. Dann trifft Rekordmeister THW Kiel auf Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.