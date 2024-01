Handball Bundesliga Frauen kompakt: Spielabsage und 4-Punkte-Spiele im Abstiegskampf

Die Handball-Bundesliga der Frauen absolviert ihren ersten Spieltag dieses Jahres verteilt über neun Tage: Am Mittwoch siegten Bietigheim und der THC. Neckarsulm sammelte am Samstag die ersten Pluspunkte und Buxtehude war am Sonntag erfolgreich. Ein anderes Spiel wurde abgesagt und zwei weitere finden am 11. und 12. Januar statt.

Während die SG BBM Bietigheim mit dem 31:21 in Oldenburg die Spitzenposition verteidigte und sich der Thüringer HC durch den Erfolg im Verfolgerduell bei Blomberg auf den zweiten Platz schob, wurde das Spiel der HSG Bensheim/Auerbach verlegt. Borussia Dortmund kann am Samstag mit einem Sieg gegen Halle zu Blomberg aufschließen. In Bad Wildungen erwarten die Vipers Neckarsulm zum Kellerduell und am Sonntag treffen Buxtehude und Zwickau aufeinander.

Vor 1.822 Zuschauern hielt Gastgeber VfL Oldenburg gegen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim zunächst gut mit, legte in den ersten Minuten sogar vor. Nach dem 9:9 zog der Favorit aber über ein 13:10 zur Pause auf 20:11 davon und steuerte über ein 26:16 zum 31:21-Erfolg. "Ich bin sehr zufrieden, mit zehn Toren in Oldenburg zu gewinnen", so BBM-Coach Jakob Vestergaard zum Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft an diesem Abend. Für Bietigheim geht es am Sonntag in der Champions League weiter.

In Blomberg verfolgten ebenfalls über 1.000 Zuschauer das Verfolgerduell der HSG gegen den Thüringer HC. Nach zerfahrenem Beginn ging es ausgeglichen durch den ersten Abschnitt. Der THC nahm ein 14:12 mit in die Kabinen und konnten sich nach dem 22:18 vorentscheidend auf 27:21 absetzen. Die Weichen zum 30:24-Auswärtserfolg waren damit gestellt. Durch den siebten Sieg nacheinander festigte der THC mit 18:4 Punkten Platz zwei, Blomberg (16:6) rutschte auf Rang vier ab.

Die für Samstag angesetzte Partie von Borussia Dortmund und dem SV Union Halle-Neustadt ist von der Liga abgesagt worden. Grund für die Absage ist eine Grippewelle bei den Wildcats aus Halle. Insgesamt 13 Spielerinnen sind nicht spielfähig. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch offen.

Die Sport-Union Neckarsulm konnte den ersten Saisonsieg holen. Bei der HSG Bad Wildungen Vipers siegten die Schwäbinnen am Ende deutlich mit 35:23 (15:13). Die Niederländerin Amber Verbraeken (11/2) und Nina Engel (6) ragten heraus. Bei Bad Wildungen konnten auch die 10/6 Tore von Anika Hampel die Niederlage nicht verhindern. Die Vipers waren in Halbzeit eins dabei noch auf Augenhöhe, führten in der Anfangsphase sogar. Bis zum 17:19 (35.) waren die Gastgeberinnen aus Nordhessen noch im Spiel, dann musste man aber abreißen lassen.

Zwickau steht auch nach dem Spiel in Buxtehude weiter bei nur sechs Pluspunkten und auf dem elften Tabellenplatz - die Gastgeberinnen hingegen verabschiedeten sich mit dem fünften Saisonsieg in Richtung Mittelfeld. Das Team aus Sachsen lag bereits nach zwölf Minuten mit 4:9 in Rückstand, der bis zur Pause auf sieben Treffer anwuchs. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste im Angriff abschlussschwach und leisteten sich viele technische Fehler. Spätestens beim 23:13 (39.) hatten die Gastgeberinnen die Partie zu ihren Gunsten entschieden, am Ende siegten sie mit 35:20.

Das Heimspiel der HSG Bensheim/Auerbach gegen die TuS Metzingen wurde aufgrund der Teilnehme der Flames an der EHF European League auf den kommenden Donnerstag (11.01.24) verschoben.

Das rheinisch-bergische Derby findet erst am 12. Januar statt. Bereits in der Vorbereitung sind beide Teams aufeinander getroffen. Beim Heinrich-Horn-Turnier in Melsungen siegte der Aufsteiger mit 21:18 gegen die Werkselfen. Nicht nur HSV-Trainerin Kerstin Reckenthäler, auch Pia Adams und Jule Polsz waren früher in Leverkusen aktiv.

