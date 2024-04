Handball Bundesliga Frauen: Neckarsulm - Halle-Neustadt neu angesetzt

Der SV Union Halle-Neustadt muss erneut nach Neckarsulm: Die Handball-Bundesliga der Frauen hat das ausgefallene Spiel neu angesetzt. Halle prüft rechtliche Schritte wegen entstehender Mehrkosten.

Das am 30. März ausgefallene Spiel in der Handball-Bundesliga der Frauen zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt wird am 14. April (17.30 Uhr) nachgeholt. Diese Entscheidung hat die Spielleitende Stelle getroffen.

Beide Vereine haben sich auf diesen Termin geeinigt, an dem die Handball Bundesliga Frauen eigentlich spielfrei ist, da die deutsche Nationalmannschaft am selben Tag um 13.30 Uhr gegen Paraguay in Neu-Ulm um ein Olympia-Ticket kämpft.

Das teilte Halles Pressesprecher Marcel Gohlke am Freitag der dpa mit. Nach Angaben von Gohlke prüfe der SV Union Halle-Neustadt die Ansprüche auf eine finanzielle Entschädigung hinsichtlich der auftretenden Mehrkosten durch den Spielausfall und die nun erfolgte Neuansetzung der Begegnung, in der es für beide Teams um wichtige Punkte für den Klassenverbleib geht.

Halle steht mit 10 Pluspunkten auf dem zehnten Platz, Neckarsulm ist mit nur 4 Punkten auf dem vierzehnten und letzten Platz der Tabelle der Handball Bundesliga Frauen. Ein Sieg ist für die Gastgeberinnen, die nach einer Serie von zwei Siegen zuletzt sechs Niederlagen in Folge quasi Pflicht, soll noch eine Aufholjagd in Richtung rettendes Ufer gestartet werden.

Ausfall am 30. März

Am 30. März war das Parkett in der Ballei-Halle an vielen Stellen zu glatt für die Durchführung einer Handball-Partie. "Der Hallenboden war an mehreren Stellen rutschig und es bestand eine erhöhte Verletzungsgefahr. Nach Rücksprache mit dem Hallenpersonal war eine kurzfristige Besserung des Bodens nicht zu erreichen", so der SV Union Halle-Neustadt in seiner damaligen Pressemeldung.

Wegen des zu hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard in Absprache mit beiden Vereinen und der Spielleitenden Stelle der HBF die Begegnung in der Sporthalle Ballei in Neckarsulm nicht an. Zuvor hatten die 785 Zuschauer in der Halle sowie vor dem Livestream bei Dyn und Sportdeutschland vergeblich auf den eigentlich für 18 Uhr geplanten Anwurf gewartet. Um 18:21 Uhr war die Absage offiziell.