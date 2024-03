Handball Bundesliga Frauen kompakt: Zwickau verlässt Abstiegsplatz, BVB knackt 30-Punkte-Marke

In der 1. Handball Bundesliga Frauen standen aufgrund der internationalen Verpflichtungen der SG BBM Bietigheim und des Thüringer HC nur fünf Partien des 19. Spieltags auf dem Programm, die Topklubs holen erst am Mittwoch ihre Partien nach und dadurch ist auch der Zweite Bensheim/Auerbach spielfrei. Borussia Dortmund hat mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen seine Position gefestigt, im Abstiegskampf gewann Zwickau das Schlüsselspiel gegen Neckarsulm.

Fünf Partien hielt der Samstagabend bereit. Borussia Dortmund hat mit dem 23:20-Heimsieg im NRW-Duell über Bayer Leverkusen zu den Flames der HSG Bensheim/Auerbach aufgeschlossen. Der Fünfte HSG Blomberg-Lippe reiste hingegen zur abstiegsbedrohten HSG Bad Wildungen Vipers und setzten sich souverän mit 34:23 durch. Ein Sieg war Pflicht, wenn man im Kampf um die internationalen Startplätze keinen Boden verlieren wollte, denn Rang 5 reicht durch Metzingens Pokalsieg nicht.

Die TusSies mussten zum Buxtehuder SV, beide Teams trennt nur ein Zähler, nun ist aber Buxtehude nach dem 27:22-Heimerfolg auf Rang 7. Platz 6 konnte der VfL Oldenburg mit einem 34:26 über die HSV Solingen-Gräfrath festigen. Die Bergischen Handballerinnen rutschten damit wieder auf einen Abstiegsplatz, weil der BSV Sachsen Zwickau das Kellerduell gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 32:25 gewinnen konnte.

Am Mittwoch sind noch zwei Nachholspiele terminiert, zwischen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und der HSG Bensheim/Auerbach kommt es dabei zum Spitzenspiel. Der Thüringer HC muss hingegen zum SV Union Halle-Neustadt.

Buxtehuder SV - TuS Metzingen

Der Buxtehuder SV schlägt den neuen Deutschen Pokalsieger TuS Metzingen vor 1.045 begeisterten Zuschauern in der Halle Nord mit 27:22 (11:7). Schlüssel für den Erfolg war eine starke Abwehrleistung mit einer überragenden Laura Kuske zwischen den Pfosten.

Das musste auch Gäste-Trainer Werner Bösch nach dem Spiel anerkennen und feststellen: "Mit 22 Toren gewinnst Du in der Frauen-Bundesliga kein Spiel." Buxtehudes Trainer Dirk Leun hatte nach dem schwachen Auswärtsspiel in Solingen (24:24) von seinem Team eine Reaktion gefordert - und war nun "stolz auf die Leistung seiner Mannschaft."

BSV Sachsen Zwickau - Sport-Union Neckarsulm

Den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau ist im Kampf um den Klassenerhalt ein Befreiungsschlag gelungen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch gewannen am Samstag das Kellerduell gegen das Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm mit 32:25 (15:13). Den größten Anteil am fünften Saisonsieg des BSV hatten Ema Hrvatin (8/3), Laura Szabo (6/1) und Emma Montag (5). Für die Gäste erzielten Nina Engel (6) und Amber Verbraeken (5/2) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen kamen in diesem wegweisenden Duell schlecht aus den Startlöchern, lagen nach 17 Minuten mit 6:9 zurück und liefen bis zum 11:12 (24.) einem Rückstand hinterher. Mit einem 6:1-Lauf auf 17:13 (33.) leitete das Team aus Sachsen die Wende ein.

Trotzdem stand die Partie nach dem 19:19-Ausgleich (41.) bis zum 24:22 (48.) auf des Messers Schneide. Mit drei Toren in Serie innerhalb von drei Minuten entschieden die Zwickauerinnen das Duell zu ihren Gunsten. In dieser Phase hielt BSV-Torhüterin Caroline Martins den Sieg fest, die im Spielverlauf insgesamt 15 Würfe der Gäste parierte.

VfL Oldenburg - HSV Solingen-Gräfrath 76

Der VfL Oldenburg hat das Heimspiel gegen den HSV Solingen-Gräfrath am Ende souverän mit 34:26 (17:13) für sich entschieden. Die Niedersächsinnen, bei denen Toni Reinemann (7/4), Emilia Ronge (6) und Marie Steffen (5) am häufigsten trafen, erzielten gleich die ersten drei Tore der Partie und feierten letztlich einen Start-Ziel-Sieg. Solingen-Gräfrath, wo Jule Polsz (6) und Pia Adams (5/2) herausragten, konnte nur phasenweise Schritt halten. Letztlich baute der VfL aber seine Führung sukzessive bis auf acht Tore (28:20) aus.

Borussia Dortmund -TSV Bayer 04 Leverkusen

Dass Handball ein "Phasenspiel" ist, war in den letzten Wochen häufiger zu hören und zu lesen. Ein weiteres Beispiel lieferten am 18. Spieltag in der Handballbundesliga der Frauen die Teams von Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen. Dortmund beim 23:20-Heimerfolg gut gestartet und führte schnell mit 8:3. Die Werkselfen kämpften siich aber zwischenzeitlich sogar auf einen 14:14-Ausgleich heran. Der BVB reagierte direkt mit einer Vierer-Serie und konnte die beiden Zähler behalten.

"Der Sieg für den BVB war verdient, da wir in der Konstanz nicht gut genug und zu fehlerbehaftet gespielt haben. Wir hatten zwar in beiden Halbzeiten gute Startphasen, aber über 60 Minuten war es dann nicht gut genug heute", analysierte TSV-Trainer Michael Biegler und BVB-Kreisläuferin Lisa Antl stellte fest: "Es war kein schönes Spiel, aber auch dreckige Spiele musst du mal gewinnen. Wir haben Einiges aufzuarbeiten, aber wir haben die zwei Punkte und das ist das Wichtigste."

HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Blomberg-Lippe

Die Begegnung zwischen den Vipers der HSG Bad Wildungen und der HSG Blomberg-Lippe in der Handball Bundesliga Frauen startete mit gut vierzig Minuten Verspätung - die favorisierten Gäste zeigten sich davon aber unbeeindruckt und siegten souverän mit 34:23 (17:10).

"Ich freue mich über den Sieg meiner Mannschaft", erklärte Blombergs Trainer Steffen Birkner nach der Partie. "Die Einzeldeckung von Nieke Kühne war für uns ungewöhnlich. Dadurch mussten wir uns zunächst etwas schütteln und haben es im Angriff jedoch trotzdem gut lösen können. Insgesamt haben wir einige gute Chancen liegen gelassen, jedoch gut verteidigt und freuen uns, dass die zwei Punkte auf unserem Konto sind. Erfreulich war zudem die zahlreiche Unterstützung unserer Fans, die uns sehr geholfen hat, dieses klare Ergebnis zu erzielen."

SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach

Zwei Pluspunkte oder vier Minuspunkte trennen den Spitzenreiter von seinem ärgsten Verfolger. Ein weiterer Sieg des Titelverteidigers wäre schon ein großer Fingerzeig in Richtung Meisterschaft, die Flames wollen Platz zwei verteidigen, doch von hinten drückt die Konkurrenz.

SV Union Halle-Neustadt - Thüringer HC

Ost-Derby für den Thüringer HC. Nach dem Auswärtsspiel im Europapokal in Norwegen will der THC seine Chancen auf die Vizemeisterschaft wahren. Die Wildcats hingegen benötigen jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

