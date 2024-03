Handball Bundesliga Frauen kompakt: Vier-Punkte-Spiele und Free-TV-Spiel

Vor der rund zweiwöchigen Nationalmannschaftspause absolviert die Handball Bundesliga Frauen noch den 20. Spieltag. Dabei kommt es gleich zu zwei Vier-Punkte-Spielen im Abstiegskampf und auch der Kampf um die Europapokalplätze spitzt sich zu - die Teams auf den Plätzen 2-5 sind unter sich. Eurosport überträgt am Ostersonntag das Spiel zwischen dem Thüringer HC und Borussia Dortmund ab 18:30 Uhr live im Free-TV.

Nach den Nachholspielen geht Borussia Dortmund als Tabellenzweiter in das Auswärtsspiel beim Tabellenvierten Thüringer HC. Beide Teams trennt aktuell nur ein Pluspunkt, der THC hat aber auch noch ein Nachholspiel gegen Metzingen. Gleichauf mit dem BVB ist die HSG Bensheim/Auerbach vor dem Heimspiel gegen den Fünften HSG Blomberg-Lippe. Die Gäste haben als Fünfter vier Zähler Rückstand auf Rang 2.

Spitzenreiter SG BBM Bietigheim hat hingegen den BSV Sachsen Zwickau zu Gast. Die Sächsinnen schauen vor allem auf zwei Partien. Der HSV Solingen-Gräfrath hat die HSG Bad Wildungen Vipers zu Gast und der SV Union Halle-Neustadt muss zur Sport-Union Neckarsulm. Zwickau und Halle-Neustadt sind mit 10 Pluspunkten über dem Strich, im Abstand von zwei Zählern folgen Solingen-Gräfrath, Bad Wildungen und Neckarsulm.

Zwischen der TuS Metzingen und dem VfL Oldenburg kommt es zu einer Neuauflage des Pokal-Halbfinals, ein weiteres Traditionsduell liefern sich Bayer Leverkusen und der Buxtehuder SV. Die vier Klubs belegen aktuell die Plätze 6-9 und sind insgesamt maximal vier Zähler voneinander getrennt.

Sport-Union Neckarsulm - SV Union Halle-Neustadt

Die Sport-Union Neckarsulm steht im Heimspiel gegen den SV Union Halle-Neustadt unter Zugzwang, sechs Pluspunkte Rückstand hat man bereits auf die Nichtabstiegsplätze und das Nachholspiel geht gegen Ligaprimus Bietigheim. "Wir werden in Neckarsulm alles geben, was möglich ist. Viel Ausruhen ist in den kommenden Tagen daher nicht. Wir starten am Donnerstag direkt mit der Videoanalyse und taktischen Dingen", hatte Wildcats-Coach Till Wiechers nach der Niederlage gegen den THC unter der Woche betont.

"Wir müssen gegen Halle gewinnen, sonst werden unseren Chancen auf den Klassenerhalt immer geringer. Es muss uns gelingen, unseren Plan über 60 Minuten zu verfolgen und nicht einzuknicken. In Zwickau verlieren wir für ein paar Minuten unseren Kopf und den Faden. Durch die Niederlage ist natürlich noch mehr Druck auf dem Kessel aber wir müssen es am Samstag schaffen, mit diesem Druck im Heimspiel umzugehen", sagt SUN-Cheftrainer Thomas Zeitz.

HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe

Unter der Woche musste die HSG Bensheim/Auerbach eine Niederlage bei Ligaprimus SG BBM Bietigheim hinnehmen, fiel durch die Tordifferenz hinter Dortmund zurück. Blomberg reist als Fünfter mit vier Zählern Rückstand an und droht im Kampf um die internationalen Plätze den Anschluss zu verlieren bei einer weiteren Niederlage.

"Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Blomberg möchte gerne international spielen und dementsprechend wird da einiges auf uns zukommen", ist Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm sicher. Aber auch die Flames wollen "nächstes Jahr wieder EHF European League spielen. Daher werden wir alles dafür tun." Die Handballerinnen von der Bergstraße wollen Revanche für die Hinspielniederlage.

"Wir konnten in der Hinrunde als eines der wenigen Teams Bensheim schlagen und wollen auch in Bensheim erfolgreich sein. Dafür müssen wir ganz viel investieren und ganz viele Dinge richtig machen", so Blomberg-Coach Steffen Birkner. "Es gilt das variable Angriffsspiel um Hauptakteurin Kim Naidzinavicius zu bekämpfen und uns in der Offensive gute Chancen zu kreieren. Aufgrund unserer Kadersituation wird es zudem wichtig sein, unsere Kräfte gut zu verwalten."

HSV Solingen-Gräfrath 76 - HSG Bad Wildungen Vipers

Beide Teams stehen auf einem Abstiegsplatz, Solingen-Gräfrath ist mit acht Zählern in Schlagdistanz zum rettenden Ufer und Bad Wildungen reist mit sechs Pluspunkten ins Bergische. "Es ist ein besonderes Spiel, aber kein Entscheidungsspiel", erklärt Vipers-Coach Mart Aalderink gegenüber der HNA. Das Hinspiel ging an die Nordhessinnen mit 24:23. "Dieser Solinger Auftritt ist mit dem jetzigen Spiel der Mannschaft gar nicht mehr zu vergleichen, sie haben sich enorm weiterentwickelt", erklärt der Niederländer.

SG BBM Bietigheim - BSV Sachsen Zwickau

Die Favoritenrolle ist eindeutig verteilt, Ligaprimus SG BBM Bietigheim strebt weiter ohne Liga-Niederlage der Titelverteidigung in der Meisterschaft entgegen. Die Gäste aus Zwickau stecken mitten im Abstiegskampf.

TuS Metzingen - VfL Oldenburg

Der VfL Oldenburg ist im Rennen um Platz 6 in der Pole Position, der Pokalsieger hat mit einem ausgeglichenen Punktekonto aktuell drei Zähler Rückstand und noch ein Nachholspiel gegen den Thüringer HC. Allerdings hat man schon das Ticket für den Europapokal in der Tasche. "Wir müssen bereit sein, den Kampf und das Tempo des Gegners anzunehmen! Vor allem in der Defensive wolle wir mehr Leidenschaft und Aggressivität an den Tag legen, als wir es zuletzt gezeigt haben", so Metzingens Coach Werner Bösch.

"Sie sind eine kampfstarke Truppe mit ausreichend erfahrenen Spielerinnen. Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie im Halbfinale", sagt VfL-Coach Niels Bötel mit Blick auf die Niederlage im Siebenmeterwerfen beim Haushahn Final4 - und kündigt an: "Wir werden auf jeden Fall alles raushauen, um uns für die Halbfinal-Niederlage zu revanchieren und die Heimreise mit einem Sieg anzutreten."

TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV

Zwei Zähler trennten Bayer Leverkusen und den Buxtehuder SV, beide Teams befinden sich nahezu mit ausgeglichenem Punktekonto im gesicherten Mittelfeld. "Leverkusen stellt eine sehr stabile, bewegliche 6:0-Abwehr. Da ist Geduld gefragt, wir dürfen nicht zu schnell abschließen", so Buxtehudes Coach Dirk Leun. Es ist bereits das 71. Bundesligaspiel gegeneinander, bis heute hat in der Frauen-Bundesliga keine Paarung öfter stattgefunden. In der Statistik liegt Buxtehude vorne (37 Siege, 24 Niederlagen, 9 Remis).

Thüringer HC - Borussia Dortmund

Es ist ein enges Duell um Rang zwei, Dortmund hat zwar einen Pluspunkt mehr bislang geholt. "Wir haben ja noch ein Nachholspiel gegen Metzingen und wenn wir jetzt unser Ding durchziehen und immer zwei Punkte holen, dann ist die Vizemeisterschaft möglich", so THC-Rückraumspielerin Johanna Reichert.

"Wir haben zuhause gegen Thüringen kein gutes Spiel gemacht", erinnert sich Tess Lieder an die 25:33-Niederlage Anfang November. "Damals hatten wir gerade einige verletzte Spielerinnen und die Mannschaft hatte sich noch nicht so gut zusammengefunden, anders als das momentan der Fall ist."

