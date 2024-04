Handball Bundesliga Frauen kompakt: Verfolgergruppe trifft Abstiegskampf

Nach der rund zweiwöchigen Nationalmannschaftspause, in der Neckarsulm noch zwei Nachholpartien absolvierte, startet die Handball Bundesliga Frauen mit dem 21. Spieltag. Die Favoritenrolle ist in vielen Duellen vergeben, am engsten liegen tabellarisch noch Oldenburg und Leverkusen beieinander.

Sechs Spieltage stehen noch in der Handball Bundesliga Frauen aus, Spannung bieten vor allem der Abstiegskampf und der Kampf um die Vizemeisterschaft - Spitzenreiter SG BBM Bietigheim ist hingegen schon weit enteilt.

Die Topteams treffen weitestgehend die Kellerkinder. Ligaprimus SG BBM Bietigheim reist zum SV Union Halle-Neustadt, der Zweite Borussia Dortmund zu Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm. Der Dritte HSG Bensheim/Auerbach hat den BSV Sachsen Zwickau zu Gast, die HSG Blomberg-Lippe empfängt im NRW-Duell den HSV Solingen-Gräfrath und die Bad Wildungen Vipers müssen zum frisch gekürten Pokalsieger TuS Metzingen.

Am Sonntag stehen zwei Partien auf der Agenda, die vor allem das Ligamittelfeld betreffen. Der Buxtehuder SV empfängt den Vierten Thüringer HC, der VfL Oldenburg hingegen Bayer Leverkusen.

Sport-Union Neckarsulm - Borussia Dortmund

Die Sport-Union hat im Abstiegskampf Selbstvertrauen getankt, erst der deutliche Heimsieg über Union Halle-Neustadt und dann die knappe Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim. "Wir werden so weiterspielen und wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich noch eine gute Chance, den Klassenerhalt zu schaffen", sagte Neckarsulms Trainer Thomas Zeitz am Mittwochabend nach der knappen Niederlage.

"Sie sind nicht zu unterschätzen. Vor allem ist Munia Smits jetzt wieder mit dabei, und sie war gegen Bietigheim sehr gut drauf", sagt Dortmunds Kreisläuferin Lisa Antl. "Generell sollten wir aber niemanden unterschätzen und unabhängig davon unser Ding einfach durchziehen. Wir stehen gerade sehr gut da, das hat so niemand von uns erwartet. Ich glaube daran, dass wir uns weiter oben halten können."

Personell sieht es beim BVB gut aus. "Es gibt nur kleinere Wehwehchen, zum Beispiel bei Haruno Sasaki und Alicia Stolle. Sie können aber spielen", erklärt Trainer Henk Groener. Für ihn steht im Vordergrund, dass "wir die Fehler von Neckarsulm bestrafen und wir so unser Tempospiel nutzen können".

HSG Blomberg-Lippe - HSV Solingen-Gräfrath 76

Die HSG Blomberg-Lippe hat den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast. Die Lipperinnen stellen ihr Heimspiel am Samstagabend unter das Thema Inklusion im Handballkontext. "Wir treffen auf einen Gegner, der sich mitten im Abstiegskampf befindet und kämpferisch keinen Zentimeter zur Seite weichen wird. Wichtig wird sein, dass wir den Schalter wieder in den Wettkampfmodus umlegen und die PS auf die Bahn bringen", ordnet HSG-Trainer Steffen Birkner das Duell am Samstagabend ein.

"Ähnlich wie schon zuletzt gegen Bensheim, werden wir im Rückraum wenig Optionen haben. Da haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gebraucht und das gleiche gilt für Samstag", so Birkner mit Blick auf die Ausfälle von Nele Franz und Marie Michalzik sowie dem drohenden Ausfall von Nieke Kühne, die verletzt von der U20-Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und betont: "Solingen ist eine Mannschaft mit viel Wurfkraft aus dem Rückraum. Da zählt es in der Abwehr konsequent zu sein und die Räume zuzuschieben. Im Angriff müssen wir den 6:0-Riegel gut in Bewegung zu bringen und in den Dingen, die wir tun, effektiv zu sein."

HSG Bensheim/Auerbach - BSV Sachsen Zwickau

Der BSV Sachsen Zwickau ist bereit für den Ligaendspurt, ein Testspiel gegen das tschechische Spitzenteam DHK Banik Most endete zuletzt am Dienstag mit einem Remis. Nun geht es zu den Flames der HSG Bensheim/Auerbach, dem aktuellen Tabellendritten.

SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim

Die SG BBM Bietigheim ist auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Meisterschaft. Gegner Union Halle-Neustadt wartet schon lange auf einen Sieg, drohnt bei einer weiteren Niederlage sogar auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen. In 14 Pflichtspielen gegen Halle ist die SG BBM noch ungeschla- gen. Neben zwei Unentschieden zu Zweitliga-Zeiten gab es bisher zwölf Bietigheimer Siege.

Beim amtierenden Deutschen Meister ging es in der kurzen Woche vor allem um Regeneration. Sicher ausfallen wird neben Melinda Szikora auch Isabelle Andersson, nach ihrer in Neckarsulm erlittenen Knieverletzung. Ob nach dem kräftezehrenden Derby weitere Spielerinnen pausieren müssen, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für eine mögliche Rückkehr von Kelly Dulfer (umgeknickt) und Inger Smits (Magen-Darm-Infekt).

TuS Metzingen - HSG Bad Wildungen Vipers

Pokalsieger TuS Metzingen hat ein Heimspiel gegen den Vorletzten Bad Wildungen Vipers, eine besondere Partie für die Schweizerin Lea Schüpbach. Die Torhüterin war im Sommer aus Nordhessen ins Ermstal gewechselt.

"Gegen Bad Wildungen sind wir natürlich der klare Favorit, wenn wir eine konzentrierte und fokussierte Leistung an den Tag legen, gehe ich davon aus, dass wir die zwei Punkte auch in Metzingen behalten. Die Vipers überraschen immer mal wieder mit verschiedenen Deckungsvarianten, wie beispielsweise einer Manndeckung über 60 Minuten oder einer 3-3 Abwehr. Wir sind gespannt was kommt, konzentrieren uns aber hauptsächlich auf unser Spiel", so TuS-Coach Werner Bösch.

Buxtehuder SV - Thüringer HC

Der Buxtehuder SV steht vor einer schweren Heimaufgabe. "Der THC ist eine Spitzenmannschaft," sagt BSV-Trainer Dirk Leun und hat großen Respekt vor einer "sehr anspruchsvollen Aufgabe". Der Coach fordert von seinem Team eine höhere Effektivität im Angriff. "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt in Leverkusen und wollen alles versuchen, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen."

Ob es am Sonntag auf dem Spielfeld ein Wiedersehen mit der ehemaligen BSV-Spielerin Annika Lott gibt, ist noch offen. Die Nationalspielerin war zuletzt verletzt und verpasste auch das Olympia-Qualifikations-Turnier in Neu-Ulm. Die dreiwöchige Nationalmannschafts-Pause hat der BSV auch genutzt, um Verletzungen auszukurieren. Charlotte Kähr und Cara Hartstock trainieren wieder voll mit und werden spielen können. Linksaußen Cara Reiche dagegen ist zwar nach ihrem Bänderriss wieder im Training, soll aber nach Möglichkeit noch geschont werden.

"Spiele gegen den Buxtehuder SV haben immer eine besondere Note", sagt Herbert Müller. Für den THC-Chefcoach kommt es jetzt noch einmal darauf an, "zusammenzustehen, jeder an seinem Platz noch einmal alles zu geben, Kompaktheit herbeizuführen, um die wahrlich nicht leichten Aufgaben, die in der Liga folgen, zum Erfolg zu führen." Herbert Müller erwartet deshalb von seinem Team eine “deutliche Reaktion in Buxtehude, um über den Teamgeist im Kampf um das Podium in Buxtehude zu bestehen."

VfL Oldenburg - TSV Bayer 04 Leverkusen

Klassikerduell am Sonntagnachmittag, der VfL Oldenburg hat Bayer Leverkusen zu Gast. Gerade einmal zwei Zähler trennen die beiden Teams auf den Positionen 6 und 8. Mit dem Kampf um Europa haben beide Teams in dieser Saison ebenso wenig zu tun, wie mit dem Abstiegskampf.

