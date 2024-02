Handball Bundesliga Frauen kompakt: Torwarttor entscheidet Partie in Neckarsulm, 82 Tore in Oldenburg

Nach den Nachhholspielen unter der Woche ging es in der Handball Bundesliga der Frauen am Samstag direkt weiter. Keinen Sieger gab es im Topspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Thüringer HC und für die Flames der HSG Bensheim/Auerbach sollte Torhüterin Vanessa Fehr den Siegtreffer erzielen. Auch die Verfolger punkteten, Big Points im Abstiegskampf sammelte Bayer Leverkusen.

Es geht Schlag auf Schlag für die Top-Teams in der Handball Bundesliga Frauen. Nachdem die Top drei am Mittwoch gespielt hat, stehen am Wochenende direkte die nächsten Ligaspiele an.

Das Top-Spiel des 17. Spieltags fand in dabei in Bietigheim statt. Nach einer furiosen ersten Halbzeit mit einer 18:9-Pausenführung gab der Tabellenführer das Spiel aus der Hand, rettete sich letztlich zu einem 27:27-Remis.

Mit der Punkteteilung konnte die HSG Bensheim/Auerbach ihren zweiten Platz in der Liga festigen, beim 32:31 in Neckarsulm sollte ausgerechnet Torhüterin Vanessa Fehr vom eigenen Wurfkreis ins leere Tor zum Endstand treffen.

Borussia Dortmund ist nach dem 23:20 über den HSV Solingen-Gräfrath ebenso nur noch einen Pluszähler hinter dem Thüringer HC wie die HSG Blomberg-Lippe, die beim Buxtehuder SV mit einem 29:27-Auswärtserfolg zwei Zähler mitnahm.

Die TuS Metzingen siegte klar mit 30:23 beim SV Union Halle-Neustadt und hat nun zwei Punkte Polster vor Buxtehude. Am Sonntag konnte auch Oldenburg mit einem 48:34-Sieg über Bad Wildungen am Lokalrivalen vorbeiziehen.

Im Abstiegskampf gab es kaum Bewegung, Bayer Leverkusen sollte mit dem 35:26 beim BSV Sachsen Zwickau einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, hat nun schon acht Punkte mehr als Solingen-Gräfrath auf dem ersten Abstiegsplatz.

Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe

Die HSG Blomberg-Lippe konnte zwei Punkte aus der Sporthalle Nord mitnehmen, der Buxtehuder SV musste sich 27:29 (13:18) geschlagen geben. Nur beim Auftakttreffer lag der BSV vorne, Blomberg riss die Kontrolle an sich, schnell stand es 3:8.

Buxtehude kämpfte immer wieder um den Anschluss, näher als beim 11:12 sollte man aber nicht mehr kommen. Immer wieder befreiten sich die Lipperinnen, die in Nieke Kühne (8) und Laetitia Quist (5) die besten Torschützinnen der Partie hatte. Bei Buxtehude, das die letzten 20 Minuten auf Magda Kasparkova (Rote Karte) verzichten musste, konnte Isabelle Dölle ebenfalls fünf Tore erzielen.

BSV Sachsen Zwickau - Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen hat im Kampf um den Klassenerhalt Big Points geholt, mit 35:26 (20:11) trotz der angespannten personellen Situation souverän beim BSV Sachsen Zwickau gewonnen. Die Werkselfen lagen in der gesamten Partie nie zurück, konnten sich schon im ersten Durchgang am Ende auf neun Tore lösen.

Zwickau konnte die Begegnung in Halbzeit zwei zwar ausgeglichener gestalten, kam aber nie in Schlagdistanz. Toptorschützinnen der Partie waren die Leverkusenerinnen Mareike Thomaier, Mariana Ferreira Lopes und Christin Kaufmann mit je sechs, Johanna Andresen und Annika Ingenpaß mit je fünf Toren. Bei Zwickau erzielte Ema Hrvatin fünf Tore.

Sport-Union Neckarsulm - HSG Bensheim/Auerbach

Die Sport-Union Neckarsulm hat die große Überraschung verpasst, in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie konnte das Ligaschlusslicht mehrfach den Spielstand vorlegen, bis in die Schlussphase hinein auch von etwas Zählbarem träumen.

Am Ende rettete Vanessa Fehr den Flames den Auswärtssieg, die Torhüterin traf in der Schlussminute ins leere Neckarsulmer Gehäuse zum 32:33-Endstand und war dann auch anschließend von Nina Engel nicht mehr zu bezwingen.

Munia Smits (6), Sharon Nooitmeer, Amber Verbraekn und Nina Engel (je 5) hatten Neckarsulms Hoffnungen auf einen Sieg geschürt, die Toptorjägerinnen des Abends hatten die Flames mit Ndidi-Silvia Agwunedu (8) und Lisa Friedberger (7/3) auf ihrer Seite, Lucie-Marie Kretzschmar erzielte fünf Tore.

SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen

Den Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt steht im Kampf gegen den Abstieg das Wasser bis zum Hals. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen TuS Metzingen mit 23:30 (15:18).

Nach der dritten Niederlage in Serie haben die Hallenserinnen weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Jana Scheib (7/2), Dagmara Nocun (5/1) und Marte Juuhl Svensson (4). Für die Gastgeberinnen erzielten Julia Niewiadomska (5), Edita Nukovic (4) und Cara Reuthal (4/2) die meisten Tore.

Borussia Dortmund - HSV Solingen-Gräfrath 76

Derbys haben ihre eigenen Gesetze, Borussia Dortmund musste sich vor heimischer Kulisse mächtig strecken, um den HSV Solingen-Gräfrath mit 23:20 (10:11) zu besiegen.

Der BVB, der in Lena Hausherr (7/5) und Haruno Sasaki (5) seine Toptorschützinnen hatte, leistete sich Mitte des ersten Durchgangs eine kleine Schwächephase, geriet mit einem 1:4-Lauf mit 7:9 ins Hintertreffen.

Im zweiten Spielabschnitt übernahm Dortmund mit einer Viererserie zum 14:12 wieder das Kommando, konnte sich anschließend mit einem weiteren 3:0-Lauf zum 20:15 vorentscheidend absetzen. Für die Gäste erzielte Paulina Uscinowicz (5/2) die meisten Treffer.

SG BBM Bietigheim - Thüringer HC

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im Bundesliga-Spitzenspiel eine Sensation nur knapp verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller sicherte sich am Samstagabend nach einer furiosen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit ein 27:27 (9:18) beim Tabellenführer SG BBM Bietigheim.

Kurz vor Ende sah es sogar so aus, als könnte der THC dem deutschen Meister die erste Niederlage nach 92 unbezwungenen Ligaspielen beibringen, doch 15 Sekunden vor Schluss traf Antje Döll per Siebenmeter zum Endstand. Mit neun Toren avancierte Annika Lott vor 977 Zuschauern zur besten Werferin der Thüringerinnen.

VfL Oldenburg - HSG Bad Wildungen Vipers

Mit einem historischen Heimsieg sind die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuletzt drei Niederlagen bezwang das Team von Trainer Niels Bötel in der heimischen EWE Arena die HSG Bad Wildungen deutlich mit 48:34 (25:17). Mehr als 1.600 Zuschauer erlebten, wie die Oldenburgerinnen gegen die abstiegsbedrohten Nordhessinnen 48 Treffer erzielte - so viele wie noch nie in einem Bundesligaspiel.

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Nach der Nationalmannschaftspause holt Borussia Dortmund am 8. März zunächst sein Heimspiel gegen den SV Union Halle-Neustadt nach, ehe dann das Haushahn Final4 um den DHB-Pokal mit den Halbfinalpaarungen VfL Oldenburg gegen TuS Metzingen und Thüringer HC gegen SG BBM Bietigheim auf dem Programm steht.

In der Liga wird dann nur wenige Tage später der 18. Spieltag beginnen, wenn der Thüringer HC und der BSV Sachsen Zwickau am ihr Ostderby am 13. März bestreiten. Ein Hessenderby steht am 16. März für die HSG Bensheim/Auerbach gegen die HSG Bad Wildungen Vipers auf dem Programm. Im Abstiegskampf hat Solingen-Gräfrath ein Heimspiel gegen Buxtehude, Halle-Neustadt muss nach Leverkusen.

Zudem stehen sich Metzingen und Dortmund sowie Blomberg und Oldenburg gegenüber. Das Südderby zwischen Neckarsulm und Bietigheim wird erst Mitte April ausgetragen.

