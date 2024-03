Handball Bundesliga Frauen kompakt: Topspiel in Bietigheim, Ostderby für Thüringer HC

In der 1. Handball Bundesliga Frauen standen aufgrund der internationalen Verpflichtungen der SG BBM Bietigheim und des Thüringer HC am Wochenende nur fünf Partien des 19. Spieltags auf dem Programm, die Topklubs holen erst am Mittwoch ihre Partien nach und dadurch ist auch der Zweite Bensheim/Auerbach spielfrei. Borussia Dortmund hat mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen seine Position gefestigt, im Abstiegskampf gewann Zwickau das Schlüsselspiel gegen Neckarsulm.

Dortmund gewann das NRW-Duell gegen Leverkusen. IMAGO/Lobeca