Handball Bundesliga Frauen kompakt: Topspiel in Bensheim, Fernduelle im Abstiegskampf

Vorletzter Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen und die Beletage des Frauenhandballs spielt alle sieben Partien am Samstagabend. Das Topspiel findet in Bensheim statt, im Abstiegskampf liefert sich das bedrohte Quintett ein Fernduell. Nur die abschließende Partie zwischen Pokalsieger Metzingen und Lidadino Leverkusen hat nur begrenzten sportlichen Wert.

Im Hinspiel musste sich Bensheim knapp geschlagen geben. Andrea Müller