Handball Bundesliga Frauen kompakt: Süd-Derby und ein Hauch von European League

Aufgrund der internationalen Verpflichtungen gibt es bereits am Mittwoch zwei Partien des 15. Spieltags. Die SG BBM Bietigheim hat die TuS Metzingen zu Gast, mit dem Thüringer HC und der HSG Bensheim/Auerbach duellieren sich die beiden Teilnehmer an der European League.

In der Liga gewannen die Flames, im Pokal der THC Andrea Müller / Flames

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

Nach dem Ausfall der Partie gegen Bad Wildungen ist das Derby gegen den TuS Metzingen das erste Liga-Heimspiel der Bietigheimerinnen in diesem Jahr. Zuhause ist die SG BBM als einziges Team der Liga noch verlustpunktfrei. Im Hinspiel hielten die TusSies lange dagegen, gingen lediglich mit 15:16 in die Halbzeit und agierten bis zur 45.Minute auf Augenhöhe. Am Ende verlor man dennoch mit 25:31.

"Wir haben gezeigt, dass wir guten Handball spielen können und Bietigheim ärgern wollen. Als Underdog können wir ohne Druck agieren, wollen mutigen und kämpferischen Handball zeigen und einfach Spaß haben. Natürlich ist es gegen ein Top-Team wie Bietigheim immer eine Gratwanderung, das Schöne ist, wir haben absolut nichts zu verlieren", zeigte sich TuS-Trainer Bösch zuversichtlich.

» Liveticker SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach

"Den Fokus heißt es jetzt erst einmal im Spiel um Platz 2 auf Bensheim zu legen", sagt THC-Chefcoach Herbert Müller, beide Teams haben bislang vier Minuspunkte gesammelt. Der Thüringer HC zwei davon im Hinspiel bei der 29:30-Niederlage. Im Pokal triumphierten die Thüringerinnen mit 35:33. "Bensheim ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die sogar national Bietigheim nah an den Rand einer Niederlage bringen konnte", warnt Müller, der ein "ein nervenaufreibendes knappes Spiel" erwartet.

"Ich glaube, beim THC sind wir in der jetzigen Verfassung und mit unserem kleinen Kader der absolute Underdog. Sie spielen zu Hause und sind Favorit", erklärt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. "Wir wissen, dass wir sie schlagen können und wir wissen, dass wir sie ärgern können. Dafür werden wir alles tun, aber das wird nicht einfach. Der THC spielt nicht gerne gegen uns, das wissen wir. Aber sie sind voll besetzt und wir haben immer noch die Ausfälle zu beklagen." Verzichten müssen die Flames weiterhin auf ihre drei Kreisspielerinnen Isabell Hurst, Sophia Ewald und Dionne Visser. Beim THC fehlte zuletzt nur Sara Rønningen.

» Liveticker Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach

Buxtehuder SV - VfL Oldenburg

Nordderby in der Halle Nord. Drei Zähler trennen den Buxtehuder SV vom VfL Oldenburg. Beide Teams sind nach unterschiedlichen Saisonverläufen im Mittelfeld der Tabelle.

» Liveticker Buxtehuder SV - VfL Oldenburg

Sport-Union Neckarsulm - TSV Bayer 04 Leverkusen

Die Sport-Union Neckarsulm ist auf dem Vormarsch und macht sich nach Siegen gegen Blomberg und Metzingen daran das Feld von hinten aufzurollen. Gelingt der dritte Heimsieg in Folge, könnte man die Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen.

» Liveticker Sport-Union Neckarsulm - TSV Bayer 04 Leverkusen

BSV Sachsen Zwickau - HSV Solingen-Gräfrath

Schlüsselduell im Abstiegskampf, beide Teams trennt derzeit nur ein Zähler. Der Sieger kann also einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt unternehmen. Der Verlierer steht hingegen unter Zugzwang.

» Liveticker BSV Sachsen Zwickau - HSV Solingen-Gräfrath

SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe

Die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt haben die Serie ohne Sieg mit dem Auswärtserfolg in Bad Wildungen beendet. Blomberg-Lippe kämpft um den erneuten Einzug ins internationale Geschäft.

» Liveticker SV Union Halle-Neustadt - HSG Blomberg-Lippe

Borussia Dortmund - HSG Bad Wildungen Vipers

Borussia Dortmund liefert sich ein Fernduell um die Startplätze im Europapokal. Gegner HSG Bad Wildungen Vipers steckt trotz der Entlassung von Trainerin Tessa Bremmer mitten im Abstiegskampf, droht aufgrund der weiteren Partien am Samstag nun auf einen Abstiegsplatz zu fallen.

» Liveticker Borussia Dortmund - HSG Bad Wildungen Vipers

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Am Aschermittwoch stehen unter anderem zwei Nachholspiele auf dem Programm, wenn sich die SG BBM Bietigheim mit der HSG Bad Wildungen Vipers und der TSV Bayer 04 Leverkusen mit dem Thüringer HC duelliert. Zudem stehen sich die HSG Bensheim/Auerbach und der VfL Oldenburg als erste Partie vom 16 .Spieltag gegenüber.

Mit dem geht es dann auch am nachfolgenden Wochenende weiter, das NRW-Duell zwischen der HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund wird von Eurosport im Free-TV übertragen. Am 17. Februar steht der Abstiegskampf im Fokus, wenn sich der HSV Solingen-Gräfrath und der SV Union Halle-Neustadt, die HSG Bad Wildungen Vipers und der Buxtehuder SV sowie die TuS Metzingen und der BSV Sachsen Zwickau gegenüberstehen.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen