Handball Bundesliga Frauen kompakt: Solingen verlässt Platz 13, Blomberg schlägt Dortmund

In der Handball Bundesliga Frauen startete die Woche am Mittwoch mit drei Partien, dabei hielt sich das Toptrio der Liga schadlos: Spitzenreiter SG BBM Bietigheim distanzierte die HSG Bad Wildungen Vipers, die HSG Bensheim/Auerbach setzte sich knapp gegen VfL Oldenburg durch und der Thüringer HC siegte bei Bayer Leverkusen. Am Freitag setzte Blomberg mit einem Sieg gegen Dortmund ein Ausrufezeichen. Am Samstag folgten dann wichtige Duelle im Abstiegskampf.

Am Freitag standen sich im Eurosport-Spiel die HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund gegenüber. Die 1.004 Zuschauer in der Sporthalle an der Ulmenallee sahen einen packenden Schlagabtausch in dem Blomberg im ersten Abschnitt aus einem 7:9 ein 10:9 machte und dann über ein 12:12 zur Pause eine erneute Führung der Gäste verhinderte. Nach dem 16:12 kam Dortmund zwar wieder auf und zum Ausgleich, doch Blomberg legte weiter vor und jubelte nach dem Treffer von Laetitia Quist, der kurz vor dem Ende den 26:25-Erfolg besiegelte.

Am 17. Februar stand dann der Abstiegskampf im Fokus. Dabei sicherte sich der HSV Solingen-Gräfrath im Duell mit dem SV Union Halle-Neustadt zwei wichtige Punkte und verließ den vorletzten Platz. Die HSG Bad Wildungen Vipers und der BSV Sachsen Zwickau ließen jedoch Punkte. Letztere waren bis in die Schlussminuten nah am Punktgewinn.

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

SG BBM Bietigheim - HSG Bad Wildungen Vipers

Im Januar musste diese Partie des 12. Spieltags witterungsbedingt verlegt werden. Die Ausgangslage hatte sich, zumindest tabellarisch, in den vergangenen vier Wochen nicht verändert. Die SG BBM Bietigheim wurde als ungeschlagener Spitzenreiter ihrer Favoritenrolle gerecht - und as obwohl unter anderem Kapitänin Xenia Smits kurzfristig fehlte.

Die Gäste erzielten zwar die beiden ersten Treffer der Partie, doch nach dem 5:5 übernahm Bietigheim das Kommando, zog auf zur Pause 16:7 davon und baute den Vorsprung im zweiten Abschnitt bis zum 33:16-Endstand aus. "Es war heute ein souveräner Arbeitssieg meiner Mannschaft. Ich konnte allen Spielerinnen im Hinblick auf das Champions League-Match am Samstag wertvolle Einsatzzeit geben und Kräfte sparen", so Bietigheims Coach Jakob Vestergaard.

TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC

Die Thüringerinnen, die wettbewerbsübergreifend zuletzt zweimal in Folge verloren hatten, verschliefen den Start in Leverkusen und gerieten nach dreieinhalb Minuten mit 1:3 in Rückstand. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit brachten die Gäste mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen und übernahmen die Führung. Nach dem 16:10 beim Seitenwechsel kämpfte sich Leverkusen wieder auf zwei Tore heran, doch vom 18:16 zog der THC über ein 21:17 auf 25:18 davon und steuerte zum 28:21-Erfolg.

Nationalspielerin Annika Lott war mit neun Toren die beste Werferin des THC, der als Tabellendritter nun bei 22:6 Punkten steht. Für Leverkusen erzielte Mareike Thomaier ebenfalls neun Treffer. Die Gastgeberinnen liegen mit 13:17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Handball Bundesliga und somit weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg

Die Siege von Tabellenführer Bietigheim und dem Thüringer HC als drittplatzierten Team setzten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach unter Druck. Nach Siegen beim Thüringer HC und gegen Nantes wollten die Gastgeberinnen Oldenburg nicht unterschätzen, auch wenn in dieser Saison neben dem Sieg in der Liga gegen den VfL auch zwei Erfolge im Europapokal zu Buche stehen. Heute folgte der vierte, er war aber hart erkämpft.

Vor 842 Zuschauern in der Weststadthalle starteten die Flames mit einem schnellen 3:0, doch in der Folge agierte Oldenburg auf Augenhöhe - und nahm sogar eine knappe Führung mit in die Kabinen. Ein Doppelschlag nach Wiederbeginn brachte Bensheim/Auerbach zwar wieder in Vorlage, doch bis zum 29:29 blieb es ausgeglichen. Treffer von Sarah van Gulik und Sarah Dekker sowie ein vergebener Siebenmeter des VfL ließen die Flames dann über ein 31:29 jubeln.

HSG Blomberg-Lippe - Borussia Dortmund

Die HSG Blomberg-Lippe hat das HBF-Topspiel gegen Borussia Dortmund für sich entscheiden können. In einem Handballkrimi lieferten sich die beiden Topteams eine ausgeglichene Partie, in der das Pendel erst in den Schlussminuten zugunsten der Gastgeberinnen ausschlug. Laetitia Quist besorgte spät mit ihrem Tor zum 26:24 die Entscheidung, das letzte Tor des BVB sorgte nur noch für Ergebniskosmetik.

HSV Solingen-Gräfrath - SV Union Halle-Neustadt

Der HSV Solingen-Gräfrath hat sich Big Points im Abstiegskampf gesichert. Im Kellerduell gegen den SV Union Halle-Neustadt drehten die Bergischen einen 19:24-Rückstand in den Schlussminuten noch zu einem 28:26-Sieg und sprangen so auf den zwölften Tabellenplatz. Gerade Pia Adams stach in der Crunchtime als Unterschiedsspielerin heraus.

HSG Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV

Die HSG Bad Wildungen ist auf den vorletzten Platz abgerutscht. Parallel mit dem Sieg des HSV Solingen-Gräfrath unterlagen die Vipers zuhause mit 23:30 gegen den Buxtehuder SV. Schon in der ersten Halbzeit hatten sich die Gäste überdeutlich abgesetzt und führten zur Pausensirene mit acht Toren. Dies war besonders einem halbzeitübergreifenden 10:0-Lauf zu verdanken. Im zweiten Durchgang betrieben die Vipers dann etwas Wiedergutmachung, konnten aber nicht wirksam verkürzen.

TuS Metzingen - BSV Sachsen Zwickau

Einen Handballkrimi lieferten sich auch die TuS Metzingen und der BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend. Am Ende hatten die TuSsies beim 37:36-Torfestival trotz 16:18-Halbzeitrückstand den längeren Atem. Dadurch ist das Punktekonto der Gastgeberinnen wieder positiv, Zwickau hingegen verpasste einen wichtigen Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg.

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Am kommenden Mittwoch wird die Liga ihre Nachholspiele durch den internationalen Terminkalender und den Wintereinbruch im Januar weitestgehend abschließen. Lediglich die Partie zwischen Dortmund und Halle-Neustadt vom 11. Spieltag wird erst Anfang März ausgetragen.

Das Spitzentrio ist erneut gefordert, Spitzenpartie ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und der HSG Bensheim/Auerbach. Die SG BBM Bietigheim ist beim TSV Bayer 04 Leverkusen ebenso klarer Favorit wie der Thüringer HC gegen die Sport-Union Neckarsulm.

Am darauf folgenden Wochenende wird hingegen der 17. Spieltag in einem Block ausgetragen, das Spitzenspiel bestreiten die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC. Bensheim/Auerbach reist zu Neckarsulm, Borussia Dortmund hat den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast. Die HSG Blomberg-Lippe muss zum Buxtehuder SV, die TuS Metzingen zum SV Union Halle-Neustadt. Der Abstiegskampf steht beim Spiel zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem TSV Bayer 04 Leverkusen im Fokus, das einzige Sonntagsspiel bestreiten der VfL Oldenburg und die HSG Bad Wildungen Vipers.

