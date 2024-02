Handball Bundesliga Frauen kompakt: Siege für BBM und THC, Flames verlieren

In der Handball Bundesliga Frauen hatten die Topteams aufgrund der internationalen Verpflichtungen jeweils Nachhholspiele: Die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC fuhren deutliche Siege ein, die HSG Bensheim/Auerbach unterlag hingegen in Dortmund, das sich im Kampf um das Podium zurückmeldete. Am Wochenende steht dann kompakt der 17. Spielplan auf dem Programm.

Drei Nachholspiele stehen in der Handball Bundesliga Frauen auf der Agenda. Spitzenreiter SG BBM Bietigheim wurde seiner Favoritenrolle gegen Liga-Urgestein Bayer 04 Leverkusen gerecht, fuhr einen 35:25 (17:13) Auswärtserfolg ein und marschiert mit 31:1 Punkten weiter in Richtung Titelverteidigung. Zumal Verfolger Bensheim/Auerbach mit 28:31 in Dortmund unterlag und so an Boden verlor. Der BVB schob sich dadurch auf Platz vier und der Thüringer HC verkürzte den Abstand auf die Flames durch einen Sieg gegen Neckarsulm.

Am Samstag will sich das heute spielfreie Blomberg zunächst mit einem Sieg in Buxtehude wieder an Dortmund vorbeischieben. Dortmund trifft auf Solingen, Bensheim/Auerbach reist zu Schlusslicht Neckarsulm und der zwischen Bietigheim und Thüringer HC steht das nächste Topspiel an.

TSV Bayer 04 Leverkusen - SG BBM Bietigheim

Nach dem Abschluss der Gruppenphase in der Champions League kann sich die SG BBM Bietigheim bis Mitte März erst einmal voll auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Und in der Liga stand dabei heute ein Auswärtsspiel in Leverkusen an. Die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen hielten dabei zunächst gut mit, führten nach 13 Minuten sogar mit 13:12.

Nach fünf Gegentoren in Serie ging es dann aber mit einem 13:17 in die Kabinen und nach Wiederbeginn setzte der Favorit nach, beim 23:14 war die Vorentscheidung gefallen - auch wenn Leverkusen nach einer Auszeit von Michael Biegler mit einer Vierer-Serie aufwartete. Bietigheim bekam das Heft nach einer Auszeit wieder in die Hand und siegte am Ende beim 35:25 sogar zweistellig. "Zehn Tore ist zu hoch, das ist schade", so Leverkusens Linksaußen Loreen Veit nach der Partie.

Thüringer HC - Sport-Union Neckarsulm

Das Heimspiel gegen die Sport-Union Neckarsulm ordnet der Thüringer HC vor dem Spitzenspiel als "Pflichtaufgabe" ein. Die Schwäbinnen haben sich längst noch nicht aufgegeben. Sie kämpfen hartnäckig gegen den Abstieg, auch wenn sie dabei zur Zeit mit nur vier Punkten die schlechtesten Karten von insgesamt fünf Vereinen haben, die wahrscheinlich die drei Absteiger unter sich ausmachen. Bis zum rettenden 11. Platz sind es nur vier Punkte.

Eine Warnung für die Thüringerinnen war der 28:16-Sieg von Neckarsulm gegen die HSG Blomberg-Lippe. Die Fans dürfen sich dabei auf die Kreisläuferin von Neckarsulm freuen, die Niederländerin Sharon Nooithmeer wechselt im Sommer nach Thüringen.

Neben der langzeitverletzten Sarah Rønning saß gegen Zagreb auch Fine Huber auf der Bank. Sie hat immer noch Probleme mit dem operierten Knie und wurde deshalb geschont. Den Montag hat die Österreicherin allerdings auch zur Hochzeit genutzt - als Josefine Hanfland wird sie auf das Handballparkett zurückkehren.

Borussia Dortmund - HSG Bensheim/Auerbach

Borussia Dortmund muss im Kampf um einen internationalen Startplatz eine Reaktion zeigen, nachdem man am Freitag das Topspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe verloren hat. Die HSG Bensheim/Auerbach ist aktuell Ligazweiter, in der European League hat man sich nach der Gruppenphase verabschiedet.

"Wir haben alles dafür getan, dass wir in Dortmund fit sind. Dortmund steht absolut unter Druck, denn sie müssen gewinnen", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. "Wir wollen am Mittwoch ein megastarkes Spiel machen, mit ganz viel Leidenschaft und Emotionen, denn wir fahren definitiv dahin, um das Spiel zu gewinnen."

"Sie haben gegen Bietigheim einen Punkt geholt und in Thüringen gewonnen. Alleine das zeigt, dass sie einen großen Schritt nach vorne gemacht haben", warnt BVB-Coach Henk Groener vor der Qualität der Flames. "Sie sind physisch gut aufgestellt und packen in der Abwehr ordentlich zu. Dafür tun sie sich im Angriff mit einer harten Defensive manchmal ein wenig schwer."

Eigentlich hätte das Duell mit den Flames bereits im Januar stattfinden sollen. Die Partie musste allerdings aufgrund einer Unwetterwarnung verlegt werden. Bei Dortmund wird Alicia Stolle nach wie vor fehlen. Sie ist zwar "im Training und macht immer mehr, aber noch ist sie nicht einsatzbereit", betont Groener. Die Flames hoffen auf einen Einsatz von Rechtsaußen Amelie Berger. "Sie hatte jetzt vier Tage Pause gehabt und wir werden schauen, ob ein Einsatz möglich ist", so Ahlgrimm.

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Die Tabelle wird wieder ein wenig übersichtlicher - es gibt allerdings auch nach den heutigen Nachholspielen noch zwei nachzuholende Begegnungen: Die Partie zwischen Dortmund und Halle-Neustadt vom 11. Spieltag wird erst Anfang März ausgetragen. Die TuS Metzingen und der Thüringer HC duellieren sich Ende April.

Am Wochenende wird der 17. Spieltag in einem Block ausgetragen, das Spitzenspiel bestreiten die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC. Bensheim/Auerbach reist zu Neckarsulm, Borussia Dortmund hat den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast. Die HSG Blomberg-Lippe muss zum Buxtehuder SV, die TuS Metzingen zum SV Union Halle-Neustadt. Der Abstiegskampf steht beim Spiel zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem TSV Bayer 04 Leverkusen im Fokus, das einzige Sonntagsspiel bestreiten der VfL Oldenburg und die HSG Bad Wildungen Vipers.

