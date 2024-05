Handball Bundesliga Frauen kompakt: SG BBM Bietigheim zum fünften Mal Deutscher Meister

In der Handball Bundesliga Frauen steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Die SG BBM Bietigheim hat die letzten Zweifel an der fünften Meisterschaft mit einem klaren Heimsieg über den VfL Oldenburg ausgeräumt. Der einzige Verfolger Borussia Dortmund patzte, das hatte Auswirkungen auf den Tabellenkeller, wo mit der HSG Bad Wildungen Vipers nun der erste Absteiger praktisch gefunden wurde.

Die SG BBM Bietigheim holte sich am Mittwoch den Matchball zur Meisterschaft und muss nach dem klaren 38:27 über den VfL Oldenburg auch nicht mehr rechnen. Weil Borussia Dortmund beim SV Union Halle-Neustadt in ein 28:28 einwilligen musste, kann rechnerisch keine Mannschaft mehr den Spitzenreiter stürzen.

Neuer Zweiter ist die HSG Bensheim/Auerbach, die sich bei der TuS Metzingen mit einem 30:29-Auswärtserfolg zwei Zähler sicherte. Auch die internationalen Plätze sind vergeben, nachdem der Thüringer HC den Verfolger HSG Blomberg-Lippe mit 33:27 besiegte. Neben Pokalsieger Metzingen werden die HSG Bensheim/Auerbach, Borussia Dortmund und der Thüringer HC in der kommenden Saison die Plätze für die European League besetzen.

Der Punktgewinn von Halle-Neustadt verhinderte den Absturz der Wildcats auf einen Abstiegsplatz, denn die Sport-Union Neckarsulm hatte das Kellerduell gegen die HSG Bad Wildungen Vipers mit 35:27 gewonnen. Die Nordhessinnen stehen damit praktisch als Absteiger fest - denn neben vier Punkten müsste man auch noch eine um 54 Tore schlechtere Tordifferenz gegenüber Halle-Neustadt aufholen.

Neckarsulm kletterte zumindest auf Rang 12 und ist nun in Schlagdistanz zu Halle-Neustadt und dem BSV Sachsen Zwickau, der mit einer 32:34-Heimniederlage gegen den Buxtehuder SV den Befreiungsschlag verpasste. Am heutigen Sonntag gibt es noch das Rheinland-Derby, der HSV Solingen-Gräfrath könnte mit einem Auswärtserfolg bei Bayer Leverkusen auf Rang 11 klettern.

Sport-Union Neckarsulm - HSG Bad Wildungen Vipers

Die Sport-Union Neckarsulm setzt die erfolgreiche Phase der letzten Wochen fort und hat das Duell der tabellarischen Kellerkinder gegen die HSG Bad Wildungen Vipers mit 35:27 (17:10) gewonnen. Souverän sicherten sich die Neckarsulmerinnen damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während die Vipers durch die deutliche Niederlage rechnerisch eigentlich nicht mehr zu retten sind.

"Wir haben versucht den Fokus auf das wirklich gute Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis von Bad Wildungen zu legen. Das haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. Was diese Achse kann, das hat sie in der zweiten Halbzeit gezeigt und wirklich tolle Sachen gemacht. Wir haben mit unserer Abwehr in der ersten Halbzeit den Grundstein gelegt, sind 17:10 in Führung gegangen und hätten sogar noch das ein oder andere Tor machen können. Bad Wildungen hat aber auch nie aufgegeben, ist nach der Pause nochmal gut aus der Kabine gekommen und hat 60 Minuten gefightet“, bilanzierte Neckarsulm-Trainer Thomas Zeitz.

BSV Sachsen Zwickau - Buxtehuder SV

Der BSV Sachsen Zwickau muss einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen. Das Team verspielte kurz nach dem Wiederanpfiff gegen den Buxtehuder SV durch eine schwache Phase die Siegchance, unterlag am Ende mit 32:34.

Die Gastgeberinnen lagen nach einer Viertelstunde mit 8:11 zurück, schafften aber wieder den Ausgleich zum 14:14 (23.) und lagen beim 17:16 (28.) sogar vorn. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte Buxtehude jedoch für eine Vorentscheidung in dieser Partie. Die Gäste zogen mit vier Treffern in Serie von 23:24 (39.) auf 23:28 (44.) davon und zehrten von diesem Polster bis zum Abpfiff.

SG BBM Bietigheim - VfL Oldenburg

Die SG BBM Bietigheim setzte sich mit 38:27 (18:15) gegen den VfL Oldenburg durch und steht somit als neuer Deutscher Meister fest. "In den ersten zehn Minuten waren wir nicht richtig da, nach der Auszeit haben wir besser gespielt und bis zum Ende eine sehr gute Leistung gezeigt", freute sich Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard.

Oldenburg konnte die Partie zunächst noch ausgeglichen gestalten, nach dem 13:12 (22.) bekamen die Gastgeberinnen die Partie unter Kontrolle und erarbeiteten sich zur Pause eine Drei-Tore-Führung. In Durchgang zwei war die Partie schnell entschieden, über das 24:18 zog Bietigheim schnell auf 27:19 (40.) weg.

Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe

Nach einer lange offenen Partie gewann der Thüringer HC mit 33:27 (15:18) gegen die HSG Blomberg-Lippe. Die Gäste übernahmen früh die Führung und zwangen den THC in die Verfolgerrolle. Bis weit in die zweite Halbzeit verteidigten die Gäste den Vorsprung, die Thüringerinnen bewiesen jedoch den längeren Atem, ließen nicht nach und bauten in der Crunchtime die Führung zum deutlichen Endstand aus.

Blomberg entwickelte deutlich mehr Durchschlagskraft aus dem Rückraum, ging beim 5:4 (9. Minute) erstmals in Führung und baute seinen Vorsprung bis zur 21. Minute auf 13:8 aus. In der Schlussphase der ersten Halbzeit steigerte sich der THC in der Offensive zwar immens, weil er deutlich variabler agierte, fand defensiv aber weiterhin keinen Zugriff. Nach der Pause erhöhten die Thüringerinnen mit der schnellen Sonja Frey auf der Mittelposition noch einmal das Tempo und gingen auch in der Abwehr deutlich entschlossener zu Werke. Zudem schwang sich Nicole Roth zu einer überragenden Leistung auf.

SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund

Halles Sportdirektor Jan Henning-Himborn hat einen Einstand nach Maß bei der Rückkehr auf die Trainerbank der Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt gefeiert. Nach der Entlassung von Coach Till Wiechers trotzten die Saalestädterinnen dem Tabellenzweiten BVB Borussia Dortmund beim 28:28 (18:19)-Unentschieden einen Zähler ab und verhinderten damit den Absturz in die Abstiegszone.

In einer spannenden Partie zogen nach dem 10:10 zunächst die Dortmunderinnen auf 19:16 (29.) davon. Die Hallenserinnen bäumten sich jedoch gegen die drohende Niederlage auf und drehten die Partie. Beim 24:20 (45.) lag eine Sensation in der Luft. Doch nur acht Minuten später lag Halle mit 25:27 in Rückstand. Mit einem furiosen Endspurt rettete der Außenseiter noch einen Punkt.

TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach

In einem packenden Spiel musste sich die TuS Metzingen mit 29:30 (14:18 ) gegen die HSG Bensheim/Auerbach geschlagen geben.

Das Spitzenspiel wurde den Erwartungen gerecht, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Nach dem 6:4 war es Flames-Torhüterin Vanessa Fehr, die den 4:0-Lauf der Gäste ermöglichte. Die HSG Bensheim/Auerbacher arbeitete sich gute Chancen und führte beim 14:18 zur Pause mit vier Toren. Metzingen gab sich nicht geschlagen, schaffte auf ab dem 21:22 (45.) mehrfach den Anschlusstreffer - mehr gelang allerdings nicht.

TSV Bayer 04 Leverkusen - HSV Solingen-Gräfrath 76

Rheinisch-Bergisches Derby in der Handball Bundesliga Frauen und nicht nur der Blick auf Solingens Kader zeigt die Situation. Die Rückraumspielerinnen Pia Adams und Mandy Reinarz, Rechtsaußen Jule Polsz und Linksaußen Lucy Jörgens wurden allesamt unter dem Bayer-Kreuz ausgebildet. Die Werkselfen haben mit 21:25 Zählern den Klassenerhalt längst fixiert. Solingen-Gräfrath muss hingegen dringend im Abstiegskampf punkten.

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 44:2 Zählern an, Dortmund hat mit 37:9 Zählern ebenso keine Chance mehr auf die Meisterschaft wie die HSG Bensheim/Auerbach (38:10) und der Thüringer HC (37:11). Das Trio hat aber die Qualifikation für die EHF European League sicher, ebenso wie Pokalsieger TuS Metzingen.

