Handball Bundesliga Frauen kompakt: Schlusslicht Neckarsulm zerlegt Blomberg-Lippe

Nach dem einsamen Mittwochsspiel hat die Handball Bundesliga Frauen am Sonntag mit vier Spielen weitergemacht. Neckarsulm gelang die größte Überraschung.

Leni Ruwe ging mit der HSG Blomberg-Lippe in Neckarsulm baden. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach einer Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hat die Handball-Bundesliga der Frauen das für Mittwochabend geplante Heimspiel der SG BBM Bietigheim gegen die HSG Bad Wildungen Vipers abgesagt. Das teilte Tabellenführer Bietigheim mit. Ein Nachholtermin stehe bisher nicht fest. Auch die Partie zwischen Borussia Dortmund und HSG Bensheim/Auerbach ist abgesagt worden. So fand am Mittwoch nur eine Partie wie geplant statt.

Die Handballerinnen des Thüringer HC hatten in diesem ihre Erfolgsserie in der Bundesliga weiter ausgebaut. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwochabend nach Anlaufschwierigkeiten deutlich mit 32:23 (14:10) gegen den Tabellenvorletzten HSV Solingen-Gräfrath 76 durch.

Am Sonntag standen dann vier weitere Partien an. Besonders überraschend war dabei die deutliche Abreibung, die die HSG Blomberg-Lippe beim Tabellenletzten der Neckarsulmer Sport-Union einstecken musste. Der Europa-Anwärter ging mit 16:28 (11:16) schtlichtweg blamabel unter. Heim-Torhüterin Lena Ivancok glänzte dabei mit 14 Paraden (50 %).

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben im Kampf um den Klassenerhalt derweil zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Buxtehuder SV unglücklich mit 30:31 (16:15) und verpassten durch die sechste Saisonniederlage den Sprung ins

gesicherte Mittelfeld. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Charlotte Kähr (8), Maj Rika Nielsen (6/3), Teresa von Prittwitz und Sinah Hagen (je 4). Für die Hallenserinnen erzielten Alexandra Lundstrom (8/5), Cara Reuthal (5), Lilli Röpcke und Helena Mikkelsen (je 4) die meisten Tore.

Auch der BSV Sachsen Zwickau schwebt weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainer

Norman Rentsch verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfL Oldenburg mit 24:30 (13:12) und haben nach der neunten Saisonniederlage nur zwei Pluspunkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Toni-Luise Reinemann (5), Merle Carstensen (5/1) und Paulina Golla (4). Für Zwickau erzielten Laura Szabo (6) und Emma Montag (4) die meisten Tore.

Im letzten Spiel des Tages behielt der TSV Bayer Leverkusen gegen den TuS Metzingen beide Punkte im Rheinland. Die Tussies führten dabei lange, setzten sich nach einer 15:14-Halbzeitführung im zweiten Durchgang auf fünf Treffer ab. Die Werkselfen kämpften sich jedoch eindrucksvoll zurück ins Spiel und siegten noch souverän mit 29:23.

