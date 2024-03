Handball Bundesliga Frauen kompakt: Saisonendspurt beginnt

Nach dem Pokal Final Four in Stuttgart leitet die Handball Bundesliga der Frauen die Schlussphase ein. Dabei gibt es am 18. Spieltag einige Derbys, die viel Spannung versprechen.

Nach dem Pokal Final Four, bei dem der TuS Metzingen sich zum ersten Mal den Titel gesichert hat, geht es direkt wieder in der Handball Bundesliga der Frauen weiter. Dabei läutet der 18. Spieltag die Saisonschlussphase ein.

Dabei stehen noch zahlreiche Entscheidungen aus. Im Fokus steht nicht nur der Kampf um den Klassenverbleib, sondern auch das Duell um die europäischen Plätze. Vier Punkte trennen dabei die Plätze zwei und fünf.

Die Teams liefern sich hierbei ein packendes Fernduell, was auch für die Mannschaft im Tabellenkeller gilt. Allerdings warten auf Zwickau, Bad Wildungen und Solingen schwere Gegner.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 18. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

Thüringer HC - BSV Sachsen Zwickau

Nach zwei Niederlagen am Wochenende ist der THC auf Besserungen aus. Schließlich können die Thüringerinnen noch auf den zweiten Platz kommen und können mit einem Auge noch auf den ersten Platz schielen.

Derweil brauchen die Gäste im Derby dringend Punkte. Der BSV hat derzeit einen mageren Punkt Vorsprung auf den ersten Tabellenplatz und will diesen im besten Fall ausbauen.

» Liveticker Thüringer HC - BSV Sachsen Zwickau

HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg

Nach vier Siegen in Folge strotzt die HSG derzeit vor Selbstvertrauen. Als Fünfter klopfen sie derzeit an das europäische Geschäft an und wollen nun den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

Dabei kommt mit den Oldenburgerinnen allerdings ein gefährlicher Gegner. Nach einem Sieg gegen den THC reist der VfL mit breiter Brust an und will zum Endspurt nochmal für mächtig für Furore sorgen.

» Liveticker HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg

HSG Bensheim/Auerbach - HSB Bad Wildungen Vipers

Nach zuletzt zwei eher wackeligen Auftritten wollen die Flames nach der rund dreiwöchigen Pause wieder Vollgas geben. Schließlich haben sie als Zweiter nur noch vier Punkte Rückstand auf die SG BBM Bietigheim.

Derweil brauchen die Vipers im Hessen-Derby dringend Punkte für den Ligaverbleib. Der Trainer-Wechsel hat bisher noch nicht den erhofften Erfolg gebracht, doch mit der langen Vorbereitungszeit dürfte das Team nach dem Rekordspiel in Oldenburg bestens auf den Gegner eingestellt sein.

» Liveticker HSG Bensheim/Auerbach - HSB Bad Wildungen Vipers

HSV Solingen-Gräfrath 76 - Buxtehuder SV

Der Aufsteiger kann weiterhin vom Verbleib in der zweiten Liga träumen. Nur ein Punkt liegt der Klub hinter dem rettenden Ufer, dieser Rückstand soll im besten Fall am Wochenende aufgeholt werden.

Dabei haben die Gäste aus Buxtehude allerdings noch ein gehöriges Wort mitzureden. Schließlich hatten sie Ende Februar Blomberg am Rande der Niederlage. Dementsprechend wollen sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

» Liveticker HSV Solingen-Gräfrath 76 - Buxtehuder SV

TuS Metzingen - Borussia Dortmund

Nach einer großen Pokal-Party geht es für die Tussies aus Metzingen nun in der Liga weiter. Dabei wollen sie den Schwung von ihrem ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte mitnehmen.

Mit Borussia Dortmund reist jedoch ein schwerer Gegner an. Die Dortmunderinnen klopfen an Tabellenplatz zwei an und wollen im Schwabenland den vierten Sieg in Folge einfahren.

» Liveticker TuS Metzingen - Borussia Dortmund

TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt

Es ist eines dieser berühmten Vier-Punkte-Spiel im unteren Tabellendritter. Leverkusen kann sich mit einem Sieg gegen die Wildcats wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Derweil wollen die Gäste aus Sachsen-Anhalt dringend den Abstand nach unten vergrößern, denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt nur drei Punkte. Doch nach vier Niederlagen in Folge besitzt Halle-Neustadt kein großes Selbstvertrauen.

» Liveticker TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt

Sport-Union Neckarsulm - SG BBM Bietigheim

Das Derby der beiden Teams aus Baden-Württemberg ist das Duell der Gegensätze. Der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht - die Rollen sind auf dem Papier also klar verteilt. Dennoch will die Sport-Union die kleine Chance nutzen, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

» Liveticker Sport-Union Neckarsulm - SG BBM Bietigheim