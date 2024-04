Handball Bundesliga Frauen kompakt: Ostderby in Zwickau im Abstiegskampf

Sechs Partien des 22. Spieltags finden am Wochenende statt, fünf davon am Samstag. Besondere Brisanz hat das Ostderby zwischen Zwickau und Halle-Neustadt. Die HSG Blomberg-Lippe darf bei Pokalsieger TuS Metzingen keinen Boden im Kampf um die internationalen Plätze verlieren. Am Sonntag fordert die HSG Bad Wildungen Vipers mit Bayer Leverkusen das Überraschungsteam der Saison heraus.

22. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen, das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und dem ärgsten Verfolger Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt. Das bietet den Verfolgern die Möglichkeit, um sich im Kampf um Platz 2 noch einmal zurückzumelden.

Der Thüringer HC hat den VfL Oldenburg zu Gast, die Mannschaft von Herbert Müller wird zudem am kommenden Mittwoch das Nachholspiel bei der TuS Metzingen bestreiten. Der Pokalsieger empfängt die HSG Blomberg-Lippe und die HSG Bensheim/Auerbach reist zum HSV Solingen-Gräfrath.

Die Gastgeberinnen sind mitten im Abstiegskampf, dort ragt das Ostduell zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem SV Union Halle-Neustadt heraus. Die Bad Wildungen Vipers wollen bei den Werkselfen von Bayer Leverkusen punkten, die Sport-Union Neckarsulm hat den Buxtehuder SV zu Gast.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 21. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

Thüringer HC - VfL Oldenburg

Der Thüringer HC kämpft um die Vizemeisterschaft, auch wenn man aktuell nur Rang 4 belegt. Aber auf das Team von Trainer Herbert Müller wartet auch eine Woche der Wahrheit, erst gegen den Sechsten Oldenburg, dann das Nachholspiel gegen den Siebten Metzingen. Personell werden die Alternativen rar, unter anderem gab gegen Buxtehude zuletzt auch wieder die 42-jährige Spielertrainerin vom THC II, Lydia Jakubisova, noch einmal ein Comeback. Müller sieht sieht den "Druck auf unserer Seite"

Sport-Union Neckarsulm - Buxtehuder SV

Im Kampf um den Klassenerhalt benötigt die Sport-Union Neckarsulm dringend Zählbares, auch gegen Teams aus dem Mittelfeld wie den Buxtehuder SV. Die Gäste aus dem Norden haben sich frühzeitig ein entsprechendes Polster zu den Abstiegsrängen erarbeiten können und sind mit dem neunten Tabellenplatz sowie 19:23 Punkten aktuell die erste Mannschaft, die vor den Kellerkindern den Klassenerhalt bereits sicher hat.

"Wir wissen, dass wir mehr als ein Spiel im restlichen Saisonverlauf gewinnen müssen aber dieses Heimspiel gegen Buxtehude ist eine große Chance für uns. Buxtehude hat bei der knappen Heimniederlage gegen den Thüringer HC zuletzt lange gut mitgehalten, sie sind aber zu Hause auch deutlich stärker als auswärts. Wir tun dennoch gut daran, weiterhin auf uns zu schauen und fokussiert in das Spiel zu gehen. Denn mit einem Sieg am Samstag tun sich für uns Türen auf, die vor einigen Wochen noch fest verschlossen waren", sagt SUN-Coach Thomas Zeitz.

"Wir sind uns der Situation bewusst und wissen, was uns erwartet. Wir treffen auf einen kampfstarken Gegner und eine auf eine hochmotivierte Mannschaft, die um ihre letzte Chance spielt", erklärt BSV-Coach Dirk Leun. "Wir müssen in der Abwehr das körperliche Spiel des Gegners annehmen. Und im Angriff brauchen wir mehr Spielfluss als zuletzt, dürfen uns nicht zu früh von Stopp-Fouls aus dem Konzept bringen lassen."

BSV Sachsen Zwickau - SV Union Halle-Neustadt

Wenn am Samstagabend das Ostderby zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem SV UNION Halle-Neustadt angeworfen wird, dürfte der Puls bei den Anhängern beider Mannschaften höherschlagen. Nicht nur aufgrund des Derbycharakters, sondern auch wegen der sportlichen Situation wird man gute Nerven in der Sporthalle Neuplanitz brauchen. Beide Teams haben 10 Punkte und haben somit einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

"Wir haben Bock auf das Derby", so Halles Torhüterin Lara Lepschi. "Uns ist allen bewusst, dass das Spiel in Zwickau richtungsweisend ist. Ich erwarte eine intensive Partie, welche vor allem über den Kampf entschieden wird." Personell kann Wildcats-Trainer Till Wiechers wieder auf Cecile Woller zurückgreifen. Die Rückraumspielerin kommt nach ihren Rückenbeschwerden zurück ins Team. Ausfallen werden definitiv die Langzeitverletzten Madeleine Östlund, Maxime Struijs, Franziska Fischer und Vanessa Dierks.

HSV Solingen-Gräfrath 76 - HSG Bensheim/Auerbach

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, als Drittletzter empfängt der HSV Solingen-Gräfrath den aktuellen Tabellendritten HSG Bensheim/Auerbach. Die Flames spielen eine starke Saison und befinden sich im Fernduell mit Dortmund, Thüringer HC und Blomberg im Kampf um die Vizemeisterschaft, die Bergischen Handballerinnen sind hingegen in einem Fünfkampf um den Klassenerhalt und nur einen Zähler vom rettenden Ufer entfernt, wo Zwickau und Halle-Neustadt rangieren und im Derby gegeneinander kämpfen.

"Natürlich fahren wir nach Solingen, um da zu gewinnen. Wir müssen dort unsere Leistung abrufen und auch dementsprechend so auftreten. Dabei werden wir uns sehr viel auf uns konzentrieren. Solingen steht mit dem Rücken zur Wand und wir müssen darauf einstellen, dass da einiges passieren wird, denn die werden kämpfen und alles in die Waagschale werfen", mahnt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm, die einzige weibliche Trainerin in der Beletage. Das Trikot des HSV Solingen-Gräfrath trägt derzeit auch noch einer der Flames-Neuzugänge. Rechtsaußen Jule Polsz erzielte bisher 69 Tore in dieser Saison.

TuS Metzingen - HSG Blomberg-Lippe

Zwei Mal trafen die beiden Mannschaften in dieser Saison bereits aufeinander. In der 2.Pokalrunde konnten sich die Pink Ladies auswärts mit 28:24 durchsetzen und ebneten sich den Weg in Richtung Pokaltriumph. Im Ligahinspiel ging die Partie mit 32:29 an die HSG Blomberg-Lippe.

"Eine richtige Favoritenrolle gibt es wohl nicht. Blomberg steht in der Tabelle zwar vor uns, die Duelle waren aber immer knapp und zeigen, dass dies nichts zu bedeuten hat. Sie gehen gerne ins Tempo, haben mit Rüffieux eine bewegliche Kreisläuferin, sind aber auch aus dem Rückraum sehr wurfstark. Wir werden eine Top-Leistung und die volle Unterstützung der Fans brauchen, um erfolgreich zu sein", erklärt Metzingens Coach Werner Bösch.

TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bad Wildungen Vipers

Mit aktuell 19:23 Zählern ist der TSV Bayer 04 Leverkusen eine der positiven Überraschungen der laufenden Spielzeit. Mit dem Abstieg hatte der Rekordmeister die ganze Zeit nichts zu tun, ganz anders Gegner HSG Bad Wildungen Vipers. Die Nordhessinnen sind mit einer sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft in die Saison gestartet, sind aber als aktuell Vorletzter nicht chancenlos. Doch es muss punktet werden, auch auswärts bei Gegnern aus dem Mittelfeld wie Leverkusen.

TuS Metzingen - Thüringer HC

Beide Clubs holen ihre Partie vom 13. Spieltag nach. Die genaue Ausgangslage wird sich am Samstagabend entscheiden. Der Thüringer HC spielt als Vierter zuvor gegen den Sechsten Oldenburg und Metzingen hat als Siebter die auf Rang 5 liegende HSG Blomberg-Lippe zu Gast.

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 40:2 Zählern an, Dortmund ist stärkster Verfolger mit 34:8 Punkten.

