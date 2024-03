Handball Bundesliga Frauen kompakt: Kellerduell in Zwickau, zahlreiche Schlüsselspiele

In der 1. Handball Bundesliga Frauen stehen aufgrund der internationalen Verpflichtungen der SG BBM Bietigheim und des Thüringer HC nur fünf Partien des 19. Spieltags auf dem Programm, die Topklubs holen erst am Mittwoch ihre Partien nach und dadurch ist auch der Zweite Bensheim/Auerbach spielfrei. Borussia Dortmund kann mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen seine Position festigen, im Abstiegskampf wartet ein Schlüsselspiel zwischen Zwickau und Neckarsulm. Sowohl für Bad Wildungen wie auch für Blomberg geht es um wichtige Zähler.

Fünf Partien hält der Samstagabend bereit. Borussia Dortmund kann mit einem Heimsieg im NRW-Duell über Bayer Leverkusen zu den Flames der HSG Bensheim/Auerbach aufschließen. Der Fünfte HSG Blomberg-Lippe reist hingegen zur abstiegsbedrohten HSG Bad Wildungen Vipers. Ein Sieg ist Pflicht, wenn man im Kampf um die internationalen Startplätze keinen Boden verlieren will, denn Rang 5 reicht durch Metzingens Pokalsieg nicht.

Die TusSies müssen zum Buxtehuder SV, beide Teams trennt nur ein Zähler. Knapp vor Metzingen ist noch der VfL Oldenburg, der den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast hat. Die Bergischen Handballerinnen sind im Aufwind, nachdem man zuletzt die Abstiegsplätze verlassen konnte.

Ein Kellerduell liefern sich der mit Solingen punktgleiche BSV Sachsen Zwickau und die Sport-Union Neckarsulm. Mit einem Auswärtserfolg könnte das Schlusslicht den Rückstand auf Zwickau halbieren und unter Umständen sogar die Rote Laterne an Bad Wildungen weiterreichen.

Am Mittwoch sind noch zwei Nachholspiele terminiert, zwischen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und der HSG Bensheim/Auerbach kommt es dabei zum Spitzenspiel. Der Thüringer HC muss hingegen zum SV Union Halle-Neustadt.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 19. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

Buxtehuder SV - TuS Metzingen

Gerade einmal einen Zähler trennen den Buxtehuder SV und die TuS Metzingen, die Gäste reisen als frischer Pokalsieger an. "Metzingen hat auswärts auch nicht immer überzeugt. Ich gehe optimistisch in dieses Spiel und sehe die Chance, zwei Punkte zu holen", sagt BSV-Coach Dirk Leun, denn 13 der 17 Zähler holte der BSV in der Halle Nord. "Metzingen ist im Angriff breit besetzt und setzt traditionell auf ein schnelles Umschaltspiel."

"Buxtehude ist sehr flexibel in der Deckung, im Angriff verfügen sie über unterschiedliche Systeme, je nach Besetzung der Kreisposition, da müssen wir sehr anpassungsfähig sein. Wir gehen mit einer leichten Favoritenrolle ins Spiel, auch wenn es tabellarisch nur marginal ist. Wir müssen die mentale Frische und Bereitschaft erhöhen, um unsere beste Leistung abzurufen", so TuS-Coach Werner Bösch.

» Spielbericht Buxtehuder SV - TuS Metzingen

BSV Sachsen Zwickau - Sport-Union Neckarsulm

Vier Punkte trennen den BSV Sachsen Zwickau und Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm. Es geht um Big Points im Kampf um den Klassenerhalt. "Wir müssen das Spiel in Zwickau gewinnen, das ist uns allen klar. Mit einem Sieg haben wir dann auch wieder realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Die Stimmung im Team ist nach den spielfreien Wochen sehr positiv. Die Mädels haben richtig Bock wieder zu spielen und in Zwickau alles rauszuhauen", sagt SUN-Coach Thomas Zeitz vor dem Auswärtsspiel in der Sporthalle Neuplanitz.

Zwar ist die Sport-Union durch die lange Pause vom Spielbetrieb aus dem Rhythmus, allerdings hat die Pause einigen Spielerinnen die notwendige Zeit zur Rehabilitation geboten. Dazu kommen mit Arwen Gorb und Veronika Andryskova zwei Rückraum-Spielerinnen zurück in den Kader, die verletzungsbedingt lange ausgefallen sind.

» Spielbericht BSV Sachsen Zwickau - Sport-Union Neckarsulm

VfL Oldenburg - HSV Solingen-Gräfrath 76

Der VfL Oldenburg konnte sich zuletzt mit einem Sieg über Blomberg auf Rang 6 verbessern, auch Solingen-Gräfrath ist nach dem Remis gegen Buxtehude im Stimmungshoch und aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Eine Punkteteilung gab es auch im Hinspiel beim 30:30. Und dann ist da noch eine besondere Personalie, denn Oldenburgs Co-Trainer Jonas Schlender wird in der kommenden Spielzeit Chefcoach beim HSV.

» Liveticker VfL Oldenburg - HSV Solingen-Gräfrath 76

Borussia Dortmund -TSV Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund will seinen Platz in den Top4 festigen, geht als klarer Favorit in das Duell mit Liga-Urgestein TSV Bayer 04 Leverkusen. "Ich denke, wir wissen alle, dass es nicht leicht wird. Wir haben uns beim 29:27-Sieg im Hinspiel enorm schwergetan, außerdem haben wir das Pokalspiel zuhause verloren. Wir müssen eine richtig gute Leistung hinlegen, um die zwei Punkte in Dortmund zu behalten", sagt BVB-Kapitänin Alicia Stolle.

Bei den Werkselfen fällt der Ausfall von Nationalspielerin Viola Leuchter auf, dennoch konnten die Rheinländerinnen zuletzt punkten. "Ohne Viola ist das Spiel natürlich anders, aber sie haben mit Mareike Thomaier und Mariana Lopes noch zwei sehr gefährliche Rückraumspielerinnen. Die werfen zwar nicht aus der Distanz, sind aber trotzdem sehr aktiv. Vielleicht muss man dort nicht so offensiv sein, aber trotzdem müssen wir sehr gut agieren und unsere Abwehr spielen wie immer", sagt Stolle.

» Spielbericht Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen

HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Blomberg-Lippe

Die HSG Bad Wildungen Vipers stecken mitten im Abstiegskampf, zwei Zähler beträgt aktuell der Rückstand zum rettenden Ufer. Allerdings droht bei einer Niederlage auch die Rote Laterne, da Neckarsulm in Zwickau spielt. Die HSG Blomberg-Lippe möchte sich hingegen für die Niederlage gegen Oldenburg rehabilitieren und darf im Kampf um einen Euroapokalplatz nicht weiter abreißen lassen.

"Wir müssen Samstag auf uns schauen und die Dinge gut lösen, die wir beeinflussen können. In der Verteidigung brauchen wir eine Steigerung und im Angriff müssen wir wieder bessere Lösungen finden als zuletzt. Wir nehmen die Favoritenrolle in diesem Duell an, werden uns aber dennoch nicht von der Tabellenkonstellation täuschen lassen", so Blombergs Coach Steffen Birkner. "Bad Wildungen wird sich gegen alles stemmen, um diese Punkte zu behalten."

» Spielbericht HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Blomberg-Lippe

SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach

Zwei Pluspunkte oder vier Minuspunkte trennen den Spitzenreiter von seinem ärgsten Verfolger. Ein weiterer Sieg des Titelverteidigers wäre schon ein großer Fingerzeig in Richtung Meisterschaft, die Flames wollen Platz zwei verteidigen, doch von hinten drückt die Konkurrenz.

» Liveticker SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach

SV Union Halle-Neustadt - Thüringer HC

Ost-Derby für den Thüringer HC. Nach dem Auswärtsspiel im Europapokal in Norwegen will der THC seine Chancen auf die Vizemeisterschaft wahren. Die Wildcats hingegen benötigen jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

» Liveticker SV Union Halle-Neustadt - Thüringer HC