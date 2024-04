Handball Bundesliga Frauen kompakt: Kampf um Platz 2 und Klassenverbleib spitzt sich zu

Sechs Partien des 22. Spieltags fanden am Wochenende statt, das Spitzenspiel zwischen Bietigheim und Dortmund wurde aufgrund des CL-Viertelfinals des Tabellenführers verschoben. Im Kampf um die internationalen Plätze erlitt Blomberg derweil einen Rückschlag, Flames und THC punkteten. Im Keller fuhren Zwickau und Neckarsulm wichtige Punkte ein.

Das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und dem ärgsten Verfolger Borussia Dortmund wurde aufgrund des Einzugs des Tabellenführers ins Viertelfinale der Champions League auf Ende Mai verlegt. Bietigheim trumpfte dabei in Europa groß auf, schlug Odense mit 30:26 und nimmt so ein Vier-Tore-Polster mit in das Rückspiel nach Dänemark, wo es am 5. Mai um das Ticket zum Final4 der Königinnenklasse geht.

Das bot den Verfolgern die Möglichkeit, um sich im Kampf um Platz 2 noch einmal zurückzumelden. Die HSG Bensheim/Auerbach zog durch einen Arbeitssieg in Solingen an Pluspunkten mit Dortmund gleich, der Thüringer HC festigte den vierten Platz mit einem Sieg im Torfestival gegen Oldenburg. Blomberg hingegen verliert nach einem überraschend deutlichen 21:33 in Metzingen etwas den Kontakt. Metzingen ist bereits am Dienstag im Nachholspiel gegen den Thüringer HC wieder im Einsatz.

Im Kampf um den Klassenverbleib konnte der BSV Sachsen Zwickau im Ostduell gegen Halle-Neustadt zwei wichtige Punkte einfahren und das Polster auf die Gefahrenzone vergrößern. Halle bleibt trotz der neunten Niederlage in Folge auf dem rettenden Ufer, da Solinger verlor. Neckarsulm reichte unterdessen mit einem Erfolg gegen Buxtehude die Rote Laterne an die Vipers weiter und liegt nur noch zwei Punkte hinter Halle.

Thüringer HC - VfL Oldenburg

Den Thüringer Bundesliga-Handballerinnen gelang im Kampf um einen Europapokal-Startplatz der nächste wichtige Erfolg. Gegen Oldenburg erwischten die Gastgeberinnen einen Start nach Maß, zogen von 5:0 auf 12:3 davon. Danach stabilisierten sich die Gäste, die zwischenzeitlich auf fünf Tore herankamen. Der THC erhöhte aber wieder die Schlagzahl und siegte am Ende mit 42:33.

Sport-Union Neckarsulm - Buxtehuder SV

Im Kampf um den Klassenverbleib hat die Sport-Union Neckarsulm mit dem 29:24 gegen den Buxtehuder SV zwei immens wichtige Punkte errungen - und konnte die Rote Laterne weiterreichen. Auch dank der zehn Tore von Nina Engel nahmen die Gastgeberinnen ein 16:11 mit in die Kabinen, doch der Vorsprung schmolz. Ein Zwischenspurt von 22:20 auf 27:23 stellte dann aber die Weichen zum 29:24 - und dem vierten Sieg der Saison. Buxtehude verbleibt auf dem neunten Platz.

BSV Sachsen Zwickau - SV Union Halle-Neustadt

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib feierte auch der BSV Sachsen Zwickau, der sich mit dem Sieg gegen den SV Union Halle-Neustadt mit nun 12:32 Punkten etwas Luft auf die Abstiegszone verschaffte. Das Polster von Halle hingegen schrumpft nach der neunten Niederlage in Serie weiter. Die Gastgeberinnen hatten sich beim 7:3 nach einer Viertelstunde abgesetzt und den Vorsprung dann über ein 16:8 zur Pause und ein 22:18 fünf Minuten vor dem Ende bis zum 26:19-Endstand verteidigt.

HSV Solingen-Gräfrath 76 - HSG Bensheim/Auerbach

Solingen konnte die Niederlage von Halle allerdings nicht ausnutzen und liegt weiter einen Punkt hinter dem Konkurrenten und dem rettenden Ufer. Die Gastgeberinnen gingen gegen die HSG Bensheim/Auerbach engagiert zu Werke, lagen zur Pause beim 19:20 nur mit einem Tor zurück. Doch im zweiten Abschnitt bekam der Favorit das Heft in die Hand, setzte sich auf 33:25 ab und steuerte zum 37:32-Auswärtserfolg. "Am Ende zählen diese zwei Punkte, die wir unbedingt haben wollten", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

TuS Metzingen - HSG Blomberg-Lippe

Im Pokal hatte sich Metzingen durchgesetzt, im Hinspiel Blomberg - doch die Spannung im dritten Vergleich der Saison sollte ausbleiben. Nach einem 16:12 zur Pause wurde die Partie nach dem Seitenwechsel einseitig: 21:14 hieß es nach vierzig, 28:18 nach fünfzig und 33:21 nach sechzig Minuten - auch dank 17 Paraden von Marie Weiss. "Mit der Zeit sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen. Wir haben eine gute Abwehr gestellt und hatten mit Marie eine überragende Torhüterin hinter uns", bilanzierte Metzingens Toptorjägerin Maren Weigel.

TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Bad Wildungen Vipers

Bayer Leverkusen feierte vor 950 Zuschauern nicht nur einen Heimsieg gegen die Vipers aus Bad Wildungen, der mit nun 21:23 Punkten eine ausgeglichene Saison in Reichweite bringt, sondern auch das Comeback von Viola Leuchter. "Es fühlt sich mega an", so die Nationalspielerin, die nach einem 14:13 zur Pause nach ihrer Einwechslung das 18:13 beisteuerte. Das Schlusslicht kam aber noch einmal auf, wollte sich Bonuspunkte im Kampf um den Klassenverbleib holen. Beim 24:23 bot sich die Chance zum Ausgleich, doch der Siebenmeter blieb ungenutzt und nach einer Auszeit zog Leverkusen auf 27:24 davon.

nächstes Spiel am Dienstag:

TuS Metzingen - Thüringer HC

Beide Clubs holen ihre Partie vom 13. Spieltag nach. Die genaue Ausgangslage wird sich am Samstagabend entscheiden. Der Thüringer HC spielt als Vierter zuvor gegen den Sechsten Oldenburg und Metzingen hat als Siebter die auf Rang 5 liegende HSG Blomberg-Lippe zu Gast.

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 40:2 Zählern an, Dortmund ist stärkster Verfolger mit 34:8 Punkten.

