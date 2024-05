Handball Bundesliga Frauen kompakt: Fixiert Bietigheim die Meisterschaft?

In der Handball Bundesliga Frauen ist der 23. Spieltag abgeschlossen worden. Am Wochenende gab es ausschließlich Siege der Favoriten, das sollte sich auch im Nachholspiel am Mittwoch nicht ändern. Damit gab es in der Tabelle bislang keine gravierenden Veränderungen. Die SG BBM Bietigheim kommt der erfolgreichen Titelverteidigung in großen Schritten näher.

Die SG BBM Bietigheim holte sich am Mittwoch den Matchball zur Meisterschaft. Um zu jubeln reicht ein einfacher Sieg über den VfL Oldenburg, denn eine um 148 Tore bessere Tordifferenz gegenüber Verfolger Borussia Dortmund ist bei dann noch drei ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen, auch wenn sich die beiden Topteams durch eine Spielverlegung Ende Mai noch duellieren.

Der BVB kämpft im Auswärtsspiel beim SV Union Halle-Neustadt realistisch gesehen um Rang 2, die nach Pluspunkten gleichauf liegende HSG Bensheim/Auerbach muss zum Pokalsieger TuS Metzingen, der Thüringer HC empfängt im HBF-Topspiel (19 Uhr/live auf Eurosport) die HSG Blomberg-Lippe.

Die Wildcats von Halle-Neustadt müssen im Abstiegskampf vor allem den Blick nach Neckarsulm richten, denn die Sport-Union hat die HSG Bad Wildungen Vipers zu Gast. Ein Zähler trennt die beiden Teams, die Schwäbinnen könnten aber aufgrund ihrer guten Tordifferenz mit einem Heimsieg auf einen Nichtabstiegsplatz springen und die Wildcats unter den Strich befördern. Solingen-Gräfrath reist am Sonntag zu Bayer Leverkusen, Zwickau hat Buxtehude zu Gast.

Sport-Union Neckarsulm - HSG Bad Wildungen Vipers

Es geht um die Big Points im Tabellenkeller - die Sport-Union Neckarsulm geht mit 8:38 Zählern ins Heimspiel gegen Schlusslicht HSG Bad Wildungen Vipers. Die Kurstädterinnen sammelten bislang 7:39 Zähler. Nina Engel (121) und Amber Verbraeken (113/23) sind die Toptorjägerinnen der Schwäbinnen, für Bad Wildungen erzielten Anika Hampel (126/59), Jolina Huhnstock (105/1) und Norma Goldmann (96/8) die meisten Treffer. Die Rückraumspielerinnen Munia Smits (Neckarsulm) und Anouk Nieuwenweg (Bad Wildungen) sowie Vipers-Coach Mart Aalderink treffen auf den Ex-Verein.

"Ich bin mir sicher, dass Anika Hampel es gegen uns versuchen und auflaufen wird. Für Bad Wildungen ist es vermutlich die letzte Ausfahrt und sie müssen bei uns gewinnen um überhaupt noch eine Chance zu haben. Wir schauen vor diesem Spiel aber insgesamt mehr auf uns. Wichtiger wird sein, dass wir unsere eigenen Abläufe gut umsetzen und den Schwerpunkt auf unsere eigenen Stärken legen", sagt SUN-Trainer Thomas Zeitz vor dem Heimspiel gegen Bad Wildungen.

BSV Sachsen Zwickau - Buxtehuder SV

Der Buxtehuder SV hat sich der Abstiegssorgen entledigt, im Fernduell mit Bayer Leverkusen geht es lediglich noch um die Plätze 8 und 9. Anders Gegner BSV Sachsen Zwickau, aktueller Tabellenzehnter. Lediglich drei Punkte Polster haben die Westsächsinnen auf den ersten Abstiegsplatz und die Konkurrenz kann verkürzen.

Dennoch hat Trainer Norman Rentsch nach dem Derbysieg gegen Halle-Neustadt dem Team drei freie Tage gegönnt, erst am Donnerstag ist man wieder ins Training eingestiegen. Während bei Zwickau im bisherigen Saisonverlauf vor allem Ema Hrvatin (156/60) nicht zu stoppen war, kann sich Buxtehude vor allem auf Isabelle Dölle (122/14) verlassen.

SG BBM Bietigheim - VfL Oldenburg

Die SG BBM Bietigheim hat Matchball zur Meisterschaft, es wäre die dritte in Serie und die fünfte insgesamt. "Ganz egal wie die Vorzeichen in Sachen Meisterschaft sind - dass Bietigheim in dieser Saison wieder verdient Deutscher Meister wird ist für mich klar", sagt Oldenburgs Trainer Niels Bötel.

"Wir schauen da eigentlich auch nur auf uns. Wir wollen zeigen, was wir können und werden alles daran setzen, eine gute Leistung zu zeigen", so Bötel. Die letzten drei Partien möchte der Coach weiterhin nutzen, um bereits den ersten Grundstein für die nächste Saison zu legen - schließlich bleibt der Oldenburger Kader soweit zusammen. "Wir versuchen schon viele neue taktische Situation reinzunehmen. Somit werden wir in der nächsten Saison nicht bei ,Null‘ in die Vorbereitung starten. Doch auch, wenn es bei uns tabellarisch nicht mehr viel geht: Wir wollen überall mit Vollgas reingehen."

Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe

Der Thüringer HC hat mit der Niederlage in Metzingen die gute Ausgangslage im Kampf um Platz 2 aus der Hand zu geben, nun geht es darum die Qualifikation für die EHF European League sicherzustellen. Drei Punkte Vorsprung hat man aktuell auf den ärgsten Verfolger Blomberg-Lippe, mit einem Heimsieg würde Planungssicherheit herrschen.

"Um am Samstagabend überraschen zu können, muss bei uns alles funktionieren und beim THC wenig. Um etwas Zählbares aus der Salza-Halle mitzunehmen, muss jede Spielerin über sich hinauswachsen, damit wir unbequem sind und einen großen Kampf liefern können", so HSG-Trainer Steffen Birkner, der sein Team "in der Außenseiterrolle" sieht.

SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat beste Chancen die Saison auf dem zweiten Platz zu beenden, Gegner Union Halle-Neustadt droht hingegen bei einer Niederlage auf den Abstiegsplatz abzurutschen. Und während der BVB den neunten Sieg in Folge anstrebt, haben die Wildcats eine Serie von zehn Niederlagen hintereinander.

"Sie kämpfen um den Klassenerhalt und werden brennen, endlich wieder Punkte zu sammeln. Wichtig ist, dass wir von Anfang an wach sind. Zuhause hat Halle es uns schwer gemacht und wir haben am Ende knapp gewonnen", erinnert sich Dortmunds Harma van Kreij an den 22:18-Heimsieg.

TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach

Während sich die HSG Bensheim/Auerbach mit Dortmund und dem Thüringer HC ein Duell um die Vizemeisterschaft liefert, kann Pokalsieger TuS Metzingen die Saison austrudeln lassen. Bei vier Zählern Rückstand auf Blomberg und drei Punkten Polster auf Oldenburg ist man aktuell Sechster. "Metzingen hat in den letzten Wochen sehr überrascht, hat absolut verdient den Pokalsieg geholt. Seitdem sie das geschafft haben, können sie völlig befreit aufspielen und das machen sie", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. "Es ist ein Spitzenspiel vor voller Halle. Von daher freuen wir uns sehr auf das Spiel."

"Die Performance in den letzten Wochen ist richtig gut, man hat das Gefühl wir haben uns in einen Lauf gespielt, es macht einfach Spaß von außen zu zusehen", kommentierte die verletzte Torhüterin Lea Schüpbach die aktuelle Form der Pink Ladies und TuS-Coach Werner Bösch betont: "Wir brauchen wirklich eine richtig gute Mannschaftsleistung wie schon in den vergangenen Wochen. Ich erwarte ein spannendes und hart umkämpftes Spiel ähnlich wie gegen den THC vor elf Tagen."

TSV Bayer 04 Leverkusen - HSV Solingen-Gräfrath 76

Rheinisch-Bergisches Derby in der Handball Bundesliga Frauen und nicht nur der Blick auf Solingens Kader zeigt die Situation. Die Rückraumspielerinnen Pia Adams und Mandy Reinarz, Rechtsaußen Jule Polsz und Linksaußen Lucy Jörgens wurden allesamt unter dem Bayer-Kreuz ausgebildet. Die Werkselfen haben mit 21:25 Zählern den Klassenerhalt längst fixiert. Solingen-Gräfrath muss hingegen dringend im Abstiegskampf punkten.

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 42:2 Zählern an, Dortmund ist stärkster Verfolger mit 36:8 Punkten.

