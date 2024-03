Handball Bundesliga Frauen kompakt: Fernduelle der Verfolger und Hessenderby

Nach dem Pokal Final Four in Stuttgart leitet die Handball Bundesliga der Frauen die Schlussphase ein. Dabei gibt es am 18. Spieltag einige Derbys, die viel Spannung versprechen.

Nach dem Pokal Final Four, bei dem der TuS Metzingen sich zum ersten Mal den Titel gesichert hat, geht es direkt wieder in der Handball Bundesliga der Frauen weiter. Dabei läutet der 18. Spieltag die Saisonschlussphase ein.

Dabei stehen noch zahlreiche Entscheidungen aus. Im Fokus steht nicht nur der Kampf um den Klassenverbleib, sondern auch das Duell um die europäischen Plätze. Vier Punkte trennen dabei die Plätze zwei und fünf.

Mit dem Triumph von Metzingen reicht hingegen Rang 5 diesmal nicht für das internationale Geschäft. Die Teams liefern sich hierbei ein packendes Fernduell, was auch für die Mannschaft im Tabellenkeller gilt.

Allerdings warten auf Zwickau, Bad Wildungen und Solingen schwere Gegner. Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf beschließt am Sonntag das Wochenende. Das Schwabenderby zwischen Bietigheim und Neckarsulm wird erst Mitte April nachgeholt.

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

Thüringer HC - BSV Sachsen Zwickau

Der Thüringer HC hat sich nach dem enttäuschenden Pokal-Abschneiden im Final Four in der Handball Bundesliga Frauen den Frust von der Seele geworfen. Auch ohne die angeschlagen fehlende Nationalspielerin Annika Lott feierte der THC am Mittwoch gegen BSV Sachsen Zwickau einen souveränen 33:23 (20:10)-Heimsieg.

» Spielbericht Thüringer HC - BSV Sachsen Zwickau

HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg

Nach vier Siegen in Folge strotzt die HSG derzeit vor Selbstvertrauen. Als Fünfter klopfen sie derzeit an das europäische Geschäft an und wollen nun den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

Dabei kommt mit den Oldenburgerinnen allerdings ein gefährlicher Gegner. "Es wird ein schweres Spiel für uns gegen eine Mannschaft, bei der wir in den letzten Duellen leider immer das Nachsehen hatten", erklärt Blombergs Coach Steffen Birkner im Vorfeld. "Damit wir erfolgreich sein können brauchen wir eine aggressive Deckung und eine gute Torhüterleistung. Im Angriff müssen wir einfach so effektiv wie möglich sein und strukturiert angreifen."

"Sie spielen mit unheimlich viel Tempo, das bedeutet für uns, nach dem extrem anstrengenden Wochenende in Stuttgart, wieder viel Arbeit", blickt der Oldenburger Trainer Niels Bötel auf das anstehende Duell. "Das Tempo dürfen wir sicherlich so nicht mitgehen, sondern wollen verhindern, dass sie in ihr Spiel kommen. Denn mit dem können sie so ziemlich jeden Gegner in der Liga schlagen. Das haben sie in den vergangenen drei Wochen sicherlich noch einmal verfeinert."

» Liveticker HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg

HSG Bensheim/Auerbach - HSB Bad Wildungen Vipers

Nach zuletzt zwei eher wackeligen Auftritten wollen die Flames nach der rund dreiwöchigen Pause wieder Vollgas geben. Schließlich haben sie als Zweiter nur noch vier Punkte Rückstand auf die SG BBM Bietigheim.

Derweil brauchen die Vipers im Hessen-Derby dringend Punkte für den Ligaverbleib. Der Trainer-Wechsel hat bisher noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. "Was da passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen und auch nicht akzeptieren in dieser Art und Weise. Das motiviert mich persönlich besonders", sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm vor dem Duell dem hr-sport und betont: "Ich will das auch für Tessa gewinnen."

» Liveticker HSG Bensheim/Auerbach - HSB Bad Wildungen Vipers

HSV Solingen-Gräfrath 76 - Buxtehuder SV

Der Aufsteiger kann weiterhin vom Verbleib in der zweiten Liga träumen. Nur ein Punkt liegt der Klub hinter dem rettenden Ufer, dieser Rückstand soll im besten Fall am Wochenende aufgeholt werden. Dabei haben die Gäste aus Buxtehude allerdings noch ein gehöriges Wort mitzureden. Schließlich hatten sie Ende Februar Blomberg am Rande der Niederlage.

"Unser Saison-Ziel ist ein positives Punktverhältnis", sagt Dirk Leun, "dafür brauchen wir die Punkte in Solingen." Der Buxtehuder Coach hat die letzten drei spielfreien Wochen genutzt, um Neuzugang Nyala Krullaars weiter zu integrieren und die Abstimmung zu verbessern.

» Liveticker HSV Solingen-Gräfrath 76 - Buxtehuder SV

TuS Metzingen - Borussia Dortmund

Nach einer großen Pokal-Party geht es für die Tussies aus Metzingen nun in der Liga weiter. "Den Fokus nach den freien Tagen und den vielen Emotionen jetzt so schnell wieder auf die Liga zu legen wird natürlich nicht einfach. Wir wollen den Schwung aus dem Pokalwochenende mitnehmen und gegen Dortmund wieder alles reinwerfen", so Metzingens Coach Werner Bösch.

"Ich freue mich sehr darauf, dass wir gegen den neuen Pokalsieger spielen. Sie sind ein tolles Team, aber ich glaube an meine Mannschaft. Ich denke, der Schlüssel wird harte Arbeit über 60 Minuten sein", erklärt Dortmunds Haruno Sasaki. "Wenn wir uns an den Plan halten, alle Energie reinwerfen und fokussiert bleiben, dann kommt das Ergebnis von ganz allein."

» Liveticker TuS Metzingen - Borussia Dortmund

TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt

Es ist eines dieser berühmten Vier-Punkte-Spiel im unteren Tabellendritter. Leverkusen kann sich mit einem Sieg gegen die Wildcats wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Derweil wollen die Gäste aus Sachsen-Anhalt dringend den Abstand nach unten vergrößern, denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt nur drei Punkte. Doch nach vier Niederlagen in Folge besitzt Halle-Neustadt kein großes Selbstvertrauen.

» Liveticker TSV Bayer 04 Leverkusen - SV Union Halle-Neustadt