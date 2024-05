Handball Bundesliga Frauen kompakt: Favoritensiege und Neckarsulm ohne Big Points

In der Handball Bundesliga Frauen findet der 23. Spieltag statt. In den Samstagspartien gab es ausschließlich Siege der Favoriten. Damit gab es in der Tabelle bislang keine gravierenden Veränderungen. Die Sport-Union Neckarsulm verpasste gegen Oldenburg die Chance, im Kampf um den Klassenverbleib Big Points zu landen.

Die SG BBM Bietigheim ist international im Einsatz und holt erst am Mittwoch ihr Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV nach. Stattdessen konnte der Tabellenführer auf europäischer Bühne den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Als erster deutscher Frauen-Club überhaupt zog der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntagnachmittag in das Final-Four-Turnier der Champions League ein.

Dadurch konnten die Verfolger den Rückstand etwas verkürzen. Borussia Dortmund bleibt nach dem 33:16 über den BSV Sachsen Zwickau aktuell Zweiter vor der nach Pluspunkten gleichauf liegenden HSG Bensheim/Auerbach, die den SV Union Halle-Neustadt mit 25:21 besiegte. Einen Zähler dahinter rangiert der Thüringer HC, der den Bad Wildungen Vipers beim 35:21-Auswärtserfolg klar die Grenzen aufzeigte.

Im NRW-Duell behielt die HSG Blomberg-Lippe mit 25:20 die Oberhand gegen Bayer Leverkusen, die Lipperinnen können so zumindest rechnerisch weiter auf die erneute Europapokalqualifikation hoffen. Pokalsieger TuS Metzingen festigte seinen sechsten Platz mit einem 32:28 beim HSV Solingen-Gräfrath.

Damit kommt es auch im Tabellenkeller zu keinen Veränderungen. Zwickau und Halle-Neustadt belegen aktuell die Nichtabstiegsplätze - und können nach dem Sieg von Oldenburg gegen Neckarsulm durchatmen. Die Schwäbinnen sind weiterhin Vorletzter mit einem Zähler Rückstand auf den HSV Solingen-Gräfrath und zwei auf die Wildcats von Halle-Neustadt. Allerdings besitzt das Team von Thomas Zeitz die beste Tordifferenz aller abstiegsbedrohten Teams. Schlusslicht bleibt Bad Wildungen.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 23. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen

Der TSV Bayer 04 Leverkusen hat in der Handballbundesliga auch das Rückspiel im NRW-Duell mit der HSG Blomberg-Lippe verloren. Beim Tabellenfünften konnten die Werkselfen nur die erste Halbzeit offen gestalten, ehe sich die HSG nach dem Wechsel steigerte und am Ende mit 25:20 (14:13) die Oberhand behielt.

"Es war ein verdienter Sieg der HSG. Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Bis dahin waren wir im Soll und unser Matchplan ist aufgegangen. Aber dann waren wir zu weit weg, um noch einmal in die Partie zurückzukommen. Ich bin aber gar nicht so unzufrieden mit meinen Spielerinnen, auch wenn es da zwei oder drei Aktionen gab, die wir besser lösen müssen", resümierte Michael Biegler nach der Partie.

» Spielbericht und Statistik HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen

HSG Bensheim/Auerbach - SV Union Halle-Neustadt

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihren freien Fall nicht gestoppt und schweben in der Bundesliga weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Samstag beim Tabellendritten HSG Bensheim/Auerbach mit 21:25 (10:13) und kassierten damit die zehnte Niederlage in Folge.

Die Hallenserinnen verschliefen die Anfangsphase und lagen nach acht Minuten mit 1:6 im Hintertreffen. Doch der Abstiegskandidat gab sich nicht auf, stellte beim 9:10 (26.) den Anschluss her und lag nach 41 Minuten sogar mit 17:15 vorn. Doch mit einem 5:1-Lauf auf 20:18 (50.) sorgten die Gastgeberinnen für die Wende. Den größten Anteil am Sieg der Gastgeberinnen hatten Isabell Hurst, Kim Naidzinavicius (je 6 Tore) und Alicia Soffel (5). Für die Gäste erzielten Edita Nukovic (5) und Alexandra Lundstrom (4/2) die meisten Tore.

» Liveticker und Statistik HSG Bensheim/Auerbach - SV Union Halle-Neustadt

HSV Solingen-Gräfrath 76 - TuS Metzingen

Mit einem 32:28-Auswärtssieg beim HSV Solingen-Gräfrath setzten die Handballerinnen der TuS Metzingen ihre Siegesserie fort und holten den fünften Ligasieg in Folge. "Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und haben uns innerhalb von 20 Minuten einen deutlichen Vorsprung erspielt", so TuS-Coach Werner Bösch.

Solingen-Gräfrath, das Vereinslegende Mandy Reinarz reaktiviert hatte, erwischte zunächst den besseren Start, verlor dann aber nach dem 6:3 die Kontrolle. Metzingen riss mit vier Toren in Serie die Führung an sich, beim 14:15 wurden die Seiten gewechselt. Nun konnten die Schwäbinnen gleich mit einer weiteren Dreierserie sich ein Polster erspielen, mit dem Lauf zum 18:25 war die Partie entschieden.

» Spielbericht und Statistik HSV Solingen-Gräfrath 76 - TuS Metzingen

Borussia Dortmund - BSV Sachsen Zwickau

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga keine Bonuspunkte einfahren. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund deutlich mit 16:33 (11:17).

Die Gäste konnten dem Favoriten nur in der Anfangsphase Paroli bieten. Nach dem 2:2 (4.) setzte sich Dortmund über 5:2 (6.) auf 14:8 (22.) ab. Bereits sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff lagen die Gastgeberinnen beim 21:11 erstmals mit zehn Toren vorn und ließen anschließend den Zwickauerinnen nicht den Hauch einer Chance. Den größten Anteil am Erfolg der Dortmunderinnen hatten Alicia Stolle (6 Tore) und Emma Olsson (5). Für das Team aus Sachsen erzielten Ema Hrvatin (6/4) die meisten Tore.

» Liveticker und Statistik Borussia Dortmund - BSV Sachsen Zwickau

HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Vier Tage nach der knappen 33:35-Niederlage in Metzingen setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend beim Schlusslicht HSG Bad Wildungen Vipers deutlich mit 35:21 (20:12) durch. Vor 450 Zuschauern avancierte die Österreicherin Johanna Reichert mit sieben Treffern einmal mehr zur besten Werferin des THC, der mit 35:11 Punkten weiterhin Platz vier belegt, der zur Teilnahme an der European League berechtigt.

Die Thüringerinnen fanden offensiv nur mühsam in die Partie, profitierten aber davon, dass sich die Gastgeberinnen gegen die bewegliche THC-Abwehr zu schwierigen Würfen und technischen Fehlern verleiten ließen. Als die Gäste mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen brachten, setzten sie sich mit einem 5:0-Lauf bereits komfortabel auf 12:4 (19.) ab. Kurz nach der Pause führten die Thüringerinnen erstmals zweistellig (22:12). Zwar erlaubten sie sich im Gefühl der klaren Überlegenheit anschließend einige Nachlässigkeiten, bauten ihren Vorsprung aber dennoch bis zum Ende weiter aus und sicherten sich so souverän den neunten Auswärtssieg in dieser Saison.

» Liveticker und Statistik HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC

VfL Oldenburg - Sport-Union Neckarsulm

Der VfL Oldenburg steht im Niemandsland der Tabelle, war vor 1.503 Zuschauern in der heimischen EWE Arena aber von der ersten an motiviert - das zeigte ein schnelles 3:0. Neckarsulm fand in der Folge in die Partie, schaffte beim 7:6 den Anschluss. Doch die Hoffnung auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib sollte sich nicht erfüllen.

Der VfL Oldenburg spielte konzentrierter und konnte sich auf Toni-Luise Reinemann, Marie Steffen und Luisa Knippert verlassen, die gemeinsam 20 Treffer verbuchten. Zur Pause führten die Gastgeberinnen beim 15:12 wieder mit drei Toren und nach Wiederbeginn zog das Team dann schnell über 17:12 auf 20:13 davon. Neckarsulm stemmte sich gegen die Niederlage, kam noch einmal auf drei Tore heran - doch Oldenburg steuerte in der Folge zu einem souveränen 35:29-Erfolg.

» Liveticker und Statistik VfL Oldenburg - Sport-Union Neckarsulm

Buxtehuder SV - Thüringer HC

Aufgrund der Europapokal-Teilnahme der SG BBM Bietigheim wird das Auswärtsspiel des Deutschen Meisters beim Buxtehuder SV erst am Mittwoch nachgeholt. Bietigheim kann mit einem Sieg möglicherweise schon den Titel verteidigen, sofern der BVB vorher Federn lässt. Der deutliche Vorsprung in der Tordifferenz ist praktisch einen weiteren Zähler wert. Buxtehude befindet sich im gesicherten Mittelfeld, kann aber auch nur noch Oldenburg und Leverkusen einholen und muss von hinten keine Konkurrenz mehr fürchten.

» Liveticker und Statistik Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 40:2 Zählern an, Dortmund ist stärkster Verfolger mit 34:8 Punkten.

» Liveticker und Statistik SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund