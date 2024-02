Handball Bundesliga Frauen kompakt: Favoritensiege auch am Samstag

Den Auftakt an Spieltag 14 der Handball Bundesliga Frauen machte am Dienstagabend Bensheim/Auerbach gegen Buxtehude. Am Mittwoch feierten Bietigheim in Solingen und Dortmund in Oldenburg Auswärtssiege. Am Samstag verbuchten Blomberg, Metzingen und Halle je zwei Punkte.

HSV Solingen-Gräfrath '76 - SG BBM Bietigheim

SG BBM Bietigheim gastierte am Mittwoch beim Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 76 und gerieten zunächst in Rückstand. Nach dem 3:6 drehte der Favorit das Blatt dann aber mit einer Fünfer-Serie zum 8:6. Doch Solingen hielt dagegen, glich zum 8:8 aus und blieb bis zum Seitenwechsel in Schlagdistanz, mit der Sirene erzielte Anne With Johansen das 13:11 für Bietigheim.

Nach der Pause konnte Solingen zwar den ersten Treffer des Favoriten beantworten, der zog dann auch auch dank einer Überzahl auf 20:12 davon und steuerte in der Folge über ein 25:15 und 31:18 zu einem ungefährdeten 35:21-Erfolg. "Mit der zweiten Hälfte bin ich sehr zufrieden, mit der ersten nicht", so BBM-Coach Jakob Vestergaard nach der Partie.

VfL Oldenburg - Borussia Dortmund

Oldenburg ging mit dem Rückenwind eines 41:26 gegen Halle sowie der Unterstützung von 1.900 Zuschauern in das Duell mit Borussia Dortmund. Der Start allerdings misslang, die Gastgeberinnen lagen schnell mit 2:7 zurück. Danach stabilisierte sich das Team aber und kam bis auf zwei Tore heran - doch Dortmund zog in der Schlussphase das Tempo wieder an und so ging es für Oldenburg mit einem 12:16 in die Kabinen.

"Das ist dann schon eine Hypothek", so Oldenburgs Coach Niels Bötel nach der Partie mit Blick auf den Pausenstand. Oldenburg stand nach dem Seitenwechsel zwar besser in der Deckung, für eine erfolgreiche Aufholjagd war aber die Anzahl der Fehler im Angriff zu hoch. Dortmund behauptete die Führung, ließ die Gastgeberinnen nicht mehr näher als auf drei Tore heran und verbuchte einen 26:23-Erfolg.

HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV

In der ersten Hälfte hatten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach in der ersten Hälfte lange die Nase vorne, konnten aber kurz vor dem Halbzeitpfiff einen 4:0-Lauf von Buxtehude nicht stoppen und so wurde beim Stand von 16:16 die Seiten gewechselt.

Nach der Pause konnte Buxtehude den Schwung mit in die zweite Hälfte nehmen und sogar die erste Führung der Partie erzielte, setzten sich die Flames ihrereseits mit drei Toren in Folge erneut ab und gaben die Führung bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr aus der Hand. Mit dem Sieg springen die Flames auf Rang zwei in der Tabelle und liegen einen Punkt hinter dem Tabellenführer Bietigheim.

HSG Blomberg-Lippe - BSV Sachsen Zwickau

Die Gäste gerieten schon in der Anfangsviertelstunde auf die Verliererstraße. Blomberg setzte sich schnell auf 9:2 (14.) ab und hatte damit bereits für eine Vorentscheidung in dieser Partie gesorgt. Kurz nach dem Wiederanpfiff lag Blomberg beim 17:7 (31.) erstmals mit zehn Toren vorn. Die Gäste leisteten sich zu viele Fehler, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Beim 33:20 lagen am Ende dreizehn Treffer zwischen den beiden Teams.

Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag bei der HSG Blomberg mit 20:33 (7:16) und bleiben nach der elften Saisonniederlage auf einem Abstiegsplatz, Blomberg hingegen festigte mit dem neunten Sieg im vierzehnten Spiel den fünften Tabellenplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Nieke Kühne (8 Tore), Judith Tietjen (5) und Ona Vegue Pena (5/1). Für das Team aus Sachsen erzielten Emma Montag (5) und Laura Szabo (4) die meisten Tore.

HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt

Nach dem Sieg in Zwickau und der sich anschließenden überraschenden Trennung von Cheftrainerin Tessa Bremmer mussten die Vipers der HSG Bad Wildungen im Heimspiel gegen Union Halle-Neustadt einen Rückschlag hinnehmen. Die Gäste kamen mit dem ersten Auswärtssieg dieser Saison dem Klassenerhalt derweil einen großen Schritt näher. Angeführt vom Trio Emma Hertha (7), Helena Mikkelsen und Edita Nukovic (je 6), das 21 der 33 Treffer für Halle erzielte steuerten die Gäste zu einem verdienten 33:30 (16:15) Erfolg und haben nun vier Punkte Vorsprung auf den direkten Konkurrenten.

Die Hallenserinnen verschliefen dabei die Anfangsphase etwasund lagen nach dreizehn Minuten mit 5:7 zurück. Mit vier Toren in Serie wendete der SV Union das Blatt und lag drei Minuten später mit 9:7 vorn. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeberinnen starteten besser in die zweite Halbzeit und übernahmen drei Minuten nach Wiederbeginn wieder die Führung. Doch die Saalestädterinnen konterten mit einem 7:3-Lauf auf 24:21 (40.) und verteidigten diesen Vorsprung bis zum 33:30-Endstand.

TuS Metzingen - Sport-Union Neckarsulm

Von der Tabelle her war Metzingen der klare Favorit. Doch während Schlusslicht Neckarsulm in den letzten Wochen punktete, wartete Metzingen auf den ersten Sieg des Jahres. Dieser sollte am Ende gelingen, auch weil Marie Weiss im Tor ein starker Rückhalt war. Beste Schützinnen waren vor 940 Zuschauern Rott mit 7/6 und Scheib mit 6 Toren, bei Neckarsulm erzielte Verbraeken 8/2 Treffer.

In der Anfangsphase hatten beide Teams Probleme mit der Chancenverwertung, nach dem 4:2 geriet Metzingen dabei durch drei Gegentore in Rückstand, drehte die Begegnung dann aber und nahm ein 11:9 mit in die Kabinen. nach Wiederbeginn sorgte eine Sechser-Serie zum 17:9 für die frühe Vorentscheidung auf dem Weg zum 28:23-Erfolg. "Nach der Pause haben wir es deutlich besser gemacht", freute sich Metzingens Coach Werner Bösch nach Spielende.

TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC

Die Partie zwischen den Werkselfen vom TSV Bayer 04 Leverkusen und dem Thüringer HC wird aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Gäste erst Mitte Februar nachgeholt.

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Am Mittwoch wartet die Handball Bundesliga Frauen mit zwei Topspielen auf: Spitzenreiter SG BBM Bietigheim erwartet die wieder erstarkte TuS Metzingen und der Thüringer HC erwartet die HSG Bensheim/Auerbach zum Verfolgerduell zweier Teams mit vier Minuspunkten.

Buxtehude und Oldenburg liefern sich am Samstag einen Klassiker, Schlusslicht Neckarsulm will Leverkusen überraschen und Zwickau erwartet Solingen zu einem richtungsweisenden Duell im Kampf um den Klassenverbleib. Halle trifft auf Blomberg und Dortmund erwartet Bad Wildungen.

