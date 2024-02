Handball Bundesliga Frauen kompakt: Favoritensiege am Mittwoch, drei Partien am Samstag

In der höchsten Spielklasse im Frauen-Handball steht der 14. Spieltag an. Den Auftakt machte am Dienstagabend Bietigheim-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach gegen den Buxtehuder SV. Am Mittwoch feierten Bietigheim in Solingen und Dortmund in Oldenburg Auswärtssiege. Das Wochenende hält drei weitere Partien bereit.

HSV Solingen-Gräfrath '76 - SG BBM Bietigheim

SG BBM Bietigheim gastierte am Mittwoch beim Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 76 und gerieten zunächst in Rückstand. Nach dem 3:6 drehte der Favorit das Blatt dann aber mit einer Fünfer-Serie zum 8:6. Doch Solingen hielt dagegen, glich zum 8:8 aus und blieb bis zum Seitenwechsel in Schlagdistanz, mit der Sirene erzielte Anne With Johansen das 13:11 für Bietigheim.

Nach der Pause konnte Solingen zwar den ersten Treffer des Favoriten beantworten, der zog dann auch auch dank einer Überzahl auf 20:12 davon und steuerte in der Folge über ein 25:15 und 31:18 zu einem ungefährdeten 35:21-Erfolg. "Mit der zweiten Hälfte bin ich sehr zufrieden, mit der ersten nicht", so BBM-Coach Jakob Vestergaard nach der Partie.

VfL Oldenburg - Borussia Dortmund

Oldenburg ging mit dem Rückenwind eines 41:26 gegen Halle sowie der Unterstützung von 1.900 Zuschauern in das Duell mit Borussia Dortmund. Der Start allerdings misslang, die Gastgeberinnen lagen schnell mit 2:7 zurück. Danach stabilisierte sich das Team aber und kam bis auf zwei Tore heran - doch Dortmund zog in der Schlussphase das Tempo wieder an und so ging es für Oldenburg mit einem 12:16 in die Kabinen.

"Das ist dann schon eine Hypothek", so Oldenburgs Coach Niels Bötel nach der Partie mit Blick auf den Pausenstand. Oldenburg stand nach dem Seitenwechsel zwar besser in der Deckung, für eine erfolgreiche Aufholjagd war aber die Anzahl der Fehler im Angriff zu hoch. Dortmund behauptete die Führung, ließ die Gastgeberinnen nicht mehr näher als auf drei Tore heran und verbuchte einen 26:23-Erfolg.

HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV

In der ersten Hälfte hatten die Flames der HSG Bensheim/Auerbach in der ersten Hälfte lange die Nase vorne, konnten aber kurz vor dem Halbzeitpfiff einen 4:0-Lauf von Buxtehude nicht stoppen und so wurde beim Stand von 16:16 die Seiten gewechselt.

Nach der Pause konnte Buxtehude den Schwung mit in die zweite Hälfte nehmen und sogar die erste Führung der Partie erzielte, setzten sich die Flames ihrereseits mit drei Toren in Folge erneut ab und gaben die Führung bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr aus der Hand. Mit dem Sieg springen die Flames auf Rang zwei in der Tabelle und liegen einen Punkt hinter dem Tabellenführer Bietigheim.

HSG Blomberg-Lippe - BSV Sachsen Zwickau

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wollen die Blombergerinnen zum Start in die Rückrunde einen Sieg einfahren. Mit dem BSV Sachsen Zwickau gastiert der aktuelle Tabellenzwölfte zum Rückrundenstart in der Nelkenstadt. "Sie werden mit viel Wut im Bauch zu uns kommen aufgrund der Niederlage in Bad Wildungen. Wir müssen unsere Leistung abrufen, um siegreich zu sein. Dafür brauchen wir eine hundertprozentige Leistungsfähigkeit in allen Mannschaftsteilen. Zudem müssen wir deutlich effektiver sein als gegen Bietigheim und strukturiert verteidigen", so Blombergs Coach Steffen Birkner.

HSG Bad Wildungen Vipers - SV Union Halle-Neustadt

Trotz des Rückenwinds mit dem Sieg über Zwickau haben sich die Bad Wildungen Vipers von Cheftrainerin Tessa Bremmer getrennt, der bisherige Co-Trainer Mart Aalderink übernimmt. Der Niederländer hat als Interimscoach Erfahrung, er übernahm schon in der vergangenen Saison bei der Sport-Union Neckarsulm für die Rückrunde. "Wenn wir wieder diese gute Abwehrleistung zeigen, können wir gewinnen", ist Aalderink gegenüber der HNA überzeugt.

TuS Metzingen - Sport-Union Neckarsulm

Die Gäste aus Neckarsulm stehen mit 4:22-Punkten am Tabellenende, befinden sich aber seit Jahresbeginn in verbesserter Form. Metzingen hat in diesem Kalenderjahr erst zwei Partien absolviert und steht noch ohne Sieg da. "Gemessen an den Ergebnissen war es für Neckarsulm mit Sicherheit eine Achterbahnfahrt die letzten Wochen. Doch sie haben gezeigt, dass sie gefährlich werden können", so TuS-Coach Werner Bösch.

TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC

Die Partie zwischen den Werkselfen vom TSV Bayer 04 Leverkusen und dem Thüringer HC wird aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Gäste erst Mitte Februar nachgeholt.

