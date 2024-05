Handball Bundesliga Frauen kompakt: Drei Partien in NRW

Sechs Partien des 22. Spieltags fanden am Wochenende statt, das Spitzenspiel zwischen Bietigheim und Dortmund wurde aufgrund des CL-Viertelfinals des Tabellenführers verschoben. Im Kampf um die internationalen Plätze erlitt Blomberg derweil einen Rückschlag, Flames und THC punkteten. Im Keller fuhren Zwickau und Neckarsulm wichtige Punkte ein.

Das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und dem ärgsten Verfolger Borussia Dortmund wurde aufgrund des Einzugs des Tabellenführers ins Viertelfinale der Champions League auf Ende Mai verlegt. Bietigheim trumpfte dabei in Europa groß auf, schlug Odense mit 30:26 und nimmt so ein Vier-Tore-Polster mit in das Rückspiel nach Dänemark, wo es am 5. Mai um das Ticket zum Final4 der Königinnenklasse geht.

» Spielbericht: SG BBM Bietigheim gegen HC Odense

Das bot den Verfolgern die Möglichkeit, um sich im Kampf um Platz 2 noch einmal zurückzumelden. Die HSG Bensheim/Auerbach zog durch einen Arbeitssieg in Solingen an Pluspunkten mit Dortmund gleich, der Thüringer HC festigte den vierten Platz mit einem Sieg im Torfestival gegen Oldenburg. Blomberg hingegen verliert nach einem überraschend deutlichen 21:33 in Metzingen etwas den Kontakt. Metzingen siegte auch am Dienstag im Nachholspiel gegen den Thüringer HC und erhält sich so die Chance auf den fünften Platz.

Im Kampf um den Klassenverbleib konnte der BSV Sachsen Zwickau im Ostduell gegen Halle-Neustadt zwei wichtige Punkte einfahren und das Polster auf die Gefahrenzone vergrößern. Halle bleibt trotz der neunten Niederlage in Folge auf dem rettenden Ufer, da Solinger verlor. Neckarsulm reichte unterdessen mit einem Erfolg gegen Buxtehude die Rote Laterne an die Vipers weiter und liegt nur noch zwei Punkte hinter Halle.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 21. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen

Beim 23. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen ist das Blomberger Team nach der jüngsten Auswärtsniederlage in Metzingen unter Zugzwang und möchte eine Reaktion auf dem Spielfeld zeigen. Tabellarisch stehen die Elfen aus Leverkusen in der laufenden Saison im gesicherten Mittelfeld.

"Es wird darum gehen unsere Fehler zu minimieren und strukturiert in der Abwehr zu agieren. Mit Sophia Cormann und Mareike Thomaier verfügt Leverkusen über zwei Spielerinnen, die nicht nur ein Spiel leiten können, sondern auch Eins-gegen-Eins Qualitäten besitzen. Zudem haben sie mit Mariana Lopes eine wurfstarke Rückraumspielerin. Da wird wichtig sein, ein gutes Timing in der Deckung zu finden und die Räume dicht zu machen. In unseren Angriffen müssen wir es schaffen gut umzuschalten und ein besseres Timing, als zuletzt gegen Metzingen, zu haben", so Blombergs Trainer Steffen Birkner.

» Liveticker und Statistik HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen

HSG Bensheim/Auerbach - SV Union Halle-Neustadt

Die HSG Bensheim/Auerbach kämpft mit 34:10 Zählern noch um die Vizemeisterschaft, Halle-Neustadt hingegen hat eine Negativserie und 10:34 Zählern muss im Abstiegskampf dringend wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

"Wir haben noch Ziele und wir brauchen dafür noch Punkte. Dementsprechend werden wir alles dafür tun, um zu Hause die nächsten Punkte zu holen. Aus dem Hinspiel haben wir noch was wieder gutzumachen, weil wir im Hinspiel nicht so gut gespielt haben und nur ein Unentschieden geholt haben", betont Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm: "Halle steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles investieren, um das Spiel zu gewinnen."

» Liveticker und Statistik HSG Bensheim/Auerbach - SV Union Halle-Neustadt

HSV Solingen-Gräfrath 76 - TuS Metzingen

Mit dem jüngsten Sieg über Blomberg befindet sich die TuS Metzingen im Stimmungshoch, der Pokalsieger reist nun als Favorit zum abstiegsgefährdeten HSV Solingen-Gräfrath, der einen Zähler vom rettenden Ufer entfernt ist.

"Der HSV hat eine starke Rückraumachse, die aus der Distanz sehr gefährlich werden kann. Wenn wir eine leidenschaftliche Leistung wie in den letzten beiden Heimspielen auf die Platte bringen, bin ich mir sicher, dass wir mit zwei Punkten nach Metzingen zurückreisen.", so TuS-Coach Werner Bösch. „Ob Europapokalkandidat oder Abstiegskampf wir bereiten uns genauso vor wie immer. Solingen wird alles geben, um Punkte zu holen, sie haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt und auch gegen vermeintliche Favoriten lange mitgehalten.”

» Liveticker und Statistik HSV Solingen-Gräfrath 76 - TuS Metzingen

Borussia Dortmund - BSV Sachsen Zwickau

Mit dem Derbysieg über den SV Union Halle-Neustadt hat der BSV Sachsen Zwickau einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Bei Borussia Dortmund wartet nun aber eine hohe Hürde. Die Westfälinnen haben aktuell Rang 2 inne und kämpfen noch um die Vizemeisterschaft. Eine besondere Partie ist es für BVB-Linksaußen Lena Hausherr, die zwei Jahre das Trikot der Westsächsinnen trug.

» Liveticker und Statistik Borussia Dortmund - BSV Sachsen Zwickau

HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC

Mit der Niederlage im Nachholspiel in Metzingen hat der Thüringer HC seine Trumpfkarte im Kampf um die Vizemeisterschaft aus der Hand gegeben. "die beiden Mannschaften, denen im Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals steht, werden kämpfen bis zum Umfallen", sagt THC-Chefcoach Herbert Müller, der neben den Vipers auch noch gegen Solingen spielen muss. “Wir brauchen beide Punkte", sagt Herbert Müller, und wir treffen auf einen gefährlichen Gegner.

"Wir bereiten uns genauso vor, wie sonst auch. Aber natürlich wird bei uns immer mehr die Einstellung sichtbar, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Und da muss von der Mannschaft auf jeden Fall noch etwas kommen", erklärt Vipers-Coach Mart Aalderink und Herbert Müller betont: "Wenn der derzeit Tabellenletzte in der Liga verbleiben will, muss er die restlichen Spiele gewinnen, das ist für die Vipers die letzte Chance."

» Liveticker und Statistik HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC

VfL Oldenburg - Sport-Union Neckarsulm

Während der VfL Oldenburg aktuell im Niemandsland der Tabelle sich befindet, kämpft die Sport-Union Neckarsulm um den Klassenerhalt. Nur zwei Zähler sind die Schwäbinnen vom Nichtabstiegsplatz entfernt. "Von der Qualität, die die Spielerinnen haben, gehören sie ganz sicher nicht dahin, wo sie aktuell stehen", sagt Oldenburgs Trainer Niels Bötel.

"Während es für Neckarsulm um eine Menge geht, ist bei uns kaum noch Bewegung drin", sagt Bötel, betont aber auch: "Wir wissen, dass wir eine gute, stabile Saison gespielt haben. Das wollen wir auch in den letzten Wochen noch zeigen, so weitermachen und uns für das, was wir uns erarbeitet haben, belohnen."

» Liveticker und Statistik VfL Oldenburg - Sport-Union Neckarsulm

Buxtehuder SV - Thüringer HC

Aufgrund der Europapokal-Teilnahme der SG BBM Bietigheim wird das Auswärtsspiel des Deutschen Meisters beim Buxtehuder SV erst am Mittwoch nachgeholt. Bietigheim kann mit einem Sieg möglicherweise schon den Titel verteidigen, sofern der BVB vorher Federn lässt. Der deutliche Vorsprung in der Tordifferenz ist praktisch einen weiteren Zähler wert. Buxtehude befindet sich im gesicherten Mittelfeld, kann aber auch nur noch Oldenburg und Leverkusen einholen und muss von hinten keine Konkurrenz mehr fürchten.

» Liveticker und Statistik Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim

Spitzenspiel verlegt:

SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund wurde auf Ende Mai verlegt, da der Deutsche Meister an diesem Wochenende um den Einzug ins Final4 der EHF Champions League kämpft. Bietigheim führt die Tabelle aktuell mit 40:2 Zählern an, Dortmund ist stärkster Verfolger mit 34:8 Punkten.

» Liveticker und Statistik SG BBM Bietigheim - Borussia Dortmund