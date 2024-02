Handball Bundesliga Frauen kompakt: Drei Mittwochsspiele

In der Handball Bundesliga Frauen startet die Woche mit drei Partien, dabei ist das Toptrio der Liga im Einsatz. Spitzenreiter SG BBM Bietigheim hat die HSG Bad Wildungen Vipers und die HSG Bensheim/Auerbach den VfL Oldenburg zu Gast. Der Thüringer HC muss hingegen zu Bayer Leverkusen reisen.

Am Freitag geht es in der Liga mit dem NRW-Duell weiter, Borussia Dortmund reist zur HSG Blomberg-Lippe. Die Partie wird von Eurosport im Free-TV übertragen. Am 17. Februar steht der Abstiegskampf im Fokus, wenn sich der HSV Solingen-Gräfrath und der SV Union Halle-Neustadt, die HSG Bad Wildungen Vipers und der Buxtehuder SV sowie die TuS Metzingen und der BSV Sachsen Zwickau gegenüberstehen.

SG BBM Bietigheim - HSG Bad Wildungen Vipers

Im Januar musste diese Partie des 12. Spieltags witterungsbedingt verlegt werden. Die Ausgangslage hat sich, zumindest tabellarisch, in den vergangenen vier Wochen nicht verändert. Die Bietigheimerinnen stehen als einziges ungeschlagenes Team mit 27:1-Punkten weiterhin souverän an der Tabellenspitze. Dabei liegt der amtierende Doublesieger drei Punkte vor der Zweitplatzierten HSG Bensheim/Auerbach sowie bereits sieben Zähler vor dem Thüringer HC und Borussia Dortmund, die beiden vermeintlich größten Meisterschaftskonkurrenten, die aber jeweils noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben. Bad Wildungen belegt immer noch Tabellenplatz 12 und mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer damit den ersten Abstiegsrang.

"Wir wollen dieses Spiel auch genießen, denn es ist für unsere jungen Spielerinnen auch etwas Besonderes, sich mit so vielen Topspielerinnen zu messen", so Bad Wildungens Interimstrainer Mart Aalderink und kündigt gegenüber der HNA an, dass er jenen Spielerinnen mehr Spielzeit in Bietigheim geben möchte, die bisher noch nicht so zum Zug gekommen sind. Personell stehen auf Seiten der SG BBM bis auf die langzeitverletzte Melinda Szikora alle Spielerinnen zur Verfügung. Bad Wildungen muss neben der Maksi Pallas auch aouf Anouk Nieuwenweg mit einer Sprunggelenksverletzung verzichten.

TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC

Nach der bitteren Heimspielniederlage gegen die HSG Bensheim/Auerbach und dem desaströsen Auftritt in der EHF European League beim Rückspiel im rumänischen Buzau gegen den HC Dunarea Braila will der THC die Talfahrt stoppen und auswärts in Leverkusen wieder in die Spur zurückfinden. Beim Thüringer HC fehlt nur Sarah Rønningen weiterhin. Bei Leverkusen fehlt unter anderem Sophia Cormann.

HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg

"Das wird ein sehr schweres Spiel, das wissen wir. Es ist alles keine Selbstverständlichkeit, was wir im Moment abreißen, denn wir haben mit Thüringen und Nantes zwei Spitzenmannschaften geschlagen. Jetzt darf man aber Oldenburg auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ein sehr starker Gegner und wir hatten in der Vergangenheit immer ein paar Probleme gehabt, wenn es sehr gut läuft. Von daher müssen wir sehr fokussiert sein", warnt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nach den furiosen Ergebnisse in der letzten Woche.

Mit Ligagegner VfL Oldenburg kreuzt man nun schon zum vierten Mal die Klingen, schließlich kämpften damals beide Teams gegeneinander um den Einzug in die Gruppenphase im Europapokal. Die Bilanz aus Oldenburger Sicht liest sich dabei nicht so ganz erfreulich, alle drei Partien gingen bislang verloren. "Das ist jetzt eine andere Situation. Oldenburg hat sich gefangen, hat Marie Steffens zurück, die ihnen natürlich auch im Innenblock gefehlt hat“, so Heike Ahlgrimm weiter.

"Nachdem sie in den vergangenen Jahren vielleicht etwas unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, passt in dieser Saison einfach alles zusammen", sagt VfL-Coach Niels Bötel über die Flames. "Sie haben die letzten zwei Jahre genutzt, um sich zu entwickeln, sich als Team zu finden. Dafür belohnen sie sich aktuell. In den wichtigen Situationen gelingt es ihnen, den Ball zu halten und die richtigen Entscheidungen zu treffen."

HSG Blomberg-Lippe - Borussia Dortmund

Am Freitag steht das HBF-Topspiel auf dem Programm, Eurosport überträgt das Duell zwischen dem Fünften HSG Blombrg-Lippe und dem Vierten Borussia Dortmund im Free-TV. Beide Teams haben bislang 20 Pluspunkte gesammelt, Blomberg aber auch schon zwei Spiele mehr bestritten.

HSV Solingen-Gräfrath - SV Union Halle-Neustadt

Es geht um Big Points im Abstiegskampf, Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath steht unter Zugzwang, wenn man sich im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal zurückmelden will. Gegner Halle-Neustadt kann hingegen einen großen Schritt in Richtung Ligaerhalt machen.

HSG Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV

Nur wenige Tage nach dem Nachholspiel in Bietigheim steht für die Bad Wildungen Vipers ein Schlüsselspiel gegen den Buxtehuder SV an. Die Niedersächsinnen haben sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Die Vipers hingegen müssen dringend punkten, um sich im Abstiegskampf im Rennen zu halten.

TuS Metzingen - BSV Sachsen Zwickau

Ähnlich wie Solingen und Bad Wildungen duelliert sich auch der BSV Sachsen Zwickau mit einem Mittelfeldteam, allerdings muss das Team von Norman Rentsch zur TuS Metzingen reisen. Die TusSies sind mit ausgeglichenem Punktekonto aktuell Siebter.

Nächster Spieltag Handball Bundesliga Frauen

Am kommenden Mittwoch wird die Liga ihre Nachholspiele durch den internationalen Terminkalender und den Wintereinbruch im Januar weitestgehend abschließen. Lediglich die Partie zwischen Dortmund und Halle-Neustadt vom 11. Spieltag wird Anfang März ausgetragen. Das Spitzentrio ist erneut gefordert, Spitzenpartie ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und der HSG Bensheim/Auerbach. Die SG BBM Bietigheim ist beim TSV Bayer 04 Leverkusen ebenso klarer Favorit wie der Thüringer HC gegen die Sport-Union Neckarsulm.

Am darauf folgenden Wochenende wird hingegen der 17. Spieltag in einem Block ausgetragen, das Spitzenspiel bestreiten die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC. Bensheim/Auerbach reist zu Neckarsulm, Borussia Dortmund hat den HSV Solingen-Gräfrath zu Gast. Die HSG Blomberg-Lippe muss zum Buxtehuder SV, die TuS Metzingen zum SV Union Halle-Neustadt. Der Abstiegskampf steht beim Spiel zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem TSV Bayer 04 Leverkusen im Fokus, das einzige Sonntagsspiel bestreiten der VfL Oldenburg und die HSG Bad Wildungen Vipers.

