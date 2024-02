Handball Bundesliga Frauen kompakt: Bietigheim mit Top-Duell, Verfolgerinnen lauern

Nach den Nachhholspiele unter der Woche geht es in der Handball Bundesliga der Frauen am Wochenende direkt weiter. Dabei empfängt die SG BBM Bietigheim einen harten Gegner, sodass die Verfolgerinnen auf einen Ausrutscher hoffen. Im Abstiegskampf geht es zudem um wichtige Punkte.

Es geht Schlag auf Schlag für die Top-Teams in der Handball Bundesliga Frauen. Nachdem die Top drei am Mittwoch gespielt hat, stehen am Wochenende direkte die nächsten Ligaspiele an.

Das Top-Spiel des 17. Spieltags findet in dabei in Bietigheim statt. Dort treffen die Titelverteidigerinnen auf den Thüringer HC, die derzeit fünf Punkte hinter den Spitzenreiterinnen liegen. Dementsprechend will der THC mit einem Sieg - es wäre die erste Liga-Niederlage für Bietigheim seit über anderthalb Jahren - wieder Spannung in den Meisterschaftskampf bringen.

Von einem Erfolg der Thüringerinnen würden auch die Flames profitieren. Die HSG Bensheim/Auerbach will dabei nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund in Neckarsulm wieder in die Erfolgsspur kommen. Die Konkurrenz schielt hingegen auf einen Ausrutscher.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

» Spielplan: 17. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Hinweis: Ein Klick auf das Ergebnis in der Spielgraphik führt zum Liveticker mit weiteren Informationen zu Spielverlauf und Torschützinnen.

Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe

Die Blombergerinnen sind nach drei Siegen in Serie wieder voll im Flow. Dabei wollen die Fünftplatzierten unbedingt den Anschluss halten, schließlich sind die europäischen Plätze zum Greifen nah.

Doch ihr nächster Gegner ist alles andere als Luftkundschaft. Der BSV hält sich in dieser Saison merklich gut und hatte in heimischer Halle bereits Borussia Dortmund am Rande der Niederlage. Dementsprechend dürfte die HSG gewarnt sein.

» Liveticker Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe

BSV Sachsen Zwickau - Bayer 04 Leverkusen

Nach der knappen Niederlage beim TuS Metzingen wollen die Sächsinnen sich nun wieder für ihre harte Arbeit belohnen. Schließlich haben sie derzeit nur einen mageren Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Mit Leverkusen wartet nun ein Gegner, der nach zwei Niederlagen gegen den THC und Bietigheim nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Dennoch wollen die Werkselfen möglichst einen Sieg einfahren, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu geraten.

» Liveticker BSV Sachsen Zwickau - Bayer 04 Leverkusen

Sport-Union Neckarsulm - HSG Bensheim/Auerbach

Eigentlich benötigt die Sport-Union dringend Punkte, um die rote Lampe abzugeben. Doch auf das Tabellen-Schlusslicht wartet ein denkbar schwere Aufgabe, denn der Tabellen-Zweite reist nach Hohenlohe.

Die Flames dürfte nach der jüngsten Niederlage gegen Borussia Dortmund dabei mit mächtig Wut im Bauch antreten. Zwar verloren sie keine Position, aber ihr Vorsprung auf die Verfolger ist geschmolzen und soll nun im besten Fall wieder ausgebaut werden.

» Liveticker Sport-Union Neckarsulm - HSG Bensheim/Auerbach

SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalten benötigen auch die Wildcats. Drei Punkte liegt der Klub aus Sachsen-Anhalt vor dem ersten Abstiegsplatz - ein kleines Polster.

Doch mit den Tussies aus Metzingen reist nun ein unangenehmer Gegner. Zwar liegen die Schwäbinnen im gesicherten Mittelfeld, doch die Leistungen waren zuletzt doch sehr volatil. Somit dürfen die Gastgeberinnen auf eine Überraschung hoffen.

» Liveticker SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen

Borussia Dortmund - HSV Solingen-Gräfrath 76

Mit mächtig viel Selbstvertrauen geht Borussia Dortmund in das Lokal-Derby mit dem Bundesliga-Aufsteiger. Nach dem Sieg über die Flames verkürzten sie den Abstand auf Platz zwei auf zwei Zähler.

Doch der Underdog wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Schließlich hat der Tabellen-12. weiterhin gute Chancen auf den Klassenerhalt. Nur ein Zähler liegen sie hinter dem retten Ufer, das vielleicht schon gegen den BVB erreicht werden kann.

» Liveticker Borussia Dortmund - HSV Solingen-Gräfrath 76

SG BBM Bietigheim - Thüringer HC

Die Tabellenführer bitten zum Spitzenduell. In Bietigheim trifft der Erste auf den Dritten - eine Partie, die auf Spannung hoffen lässt. Schließlich wirkt der Titelverteidiger aus Bietigheim in dieser Saison durchaus schlagbar.

Doch dafür muss der THC die Bestleistung abrufen und sich im Vergleich zum Hinspiel steigern. Dort gab es eine 29:33-Niederlage in der heimischen Halle. Dafür will sich das Team von Herbert Müller nun revanchieren.

» Liveticker BBM Bietigheim - Thüringer HC

VfL Oldenburg - HSG Bad Wildungen Vipers

Die Niedersächsinnen wollen nach drei, zumeist knappen Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Schließlich ist der VfL nun auf Position acht abgerutscht, obwohl man zwischenzeitlich an Europa angeklopft hat.

Mit den Vipers kommt eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die Hessinnen sind auch nach der Entlassung der langjährigen Trainer Tessa Bremmer alles andere als erfolgreich. Diesen Trend wollen sie nun in Oldenburg beenden.

» Liveticker VfL Oldenburg - HSG Bad Wildungen Vipers